VW се похвали с 1.5 млн. произведени електрически коли от серията ID

Въпреки предизвикателния пазар с намаляващи продажби на електромобили, Volkswagen отбелязва важен успех. Автомобилният производител наскоро произведе своя 1.5-милионен автомобил от семейството ID., а именно VW ID.7 Tourer, произведен в завода на компанията в Емден, Германия.

Членът на борда на Volkswagen, отговарящ за продажбите, Мартин Сандер, заяви, че компанията е „пионер в областта на електромобилността“ и че настоящото ѝ портфолио от автомобили отговаря на нуждите на клиентите. Той подчерта, че електромобилите остават основна част от дългосрочната стратегия на Volkswagen, въпреки глобалния спад в продажбите на електромобили.

Този важен автомобил, ID.7 Tourer, е значим модел, тъй като наскоро бе потвърдено, че е „забраненият плод“ за северноамериканския пазар. Volkswagen първоначално планираше да пусне седана ID.7, а по-късно и комбито в САЩ, но в крайна сметка отмени тези планове, позовавайки се на „променящата се динамика на пазара“. Според доклади, автомобилният производител е счел, че ID.7 би бил твърде скъп, за да успее на американския пазар, особено предвид лошата конюнктура за продажбите на седани и електромобили.

Въпреки неуспеха в Северна Америка, Volkswagen остава ангажиран с целите си за електрификация и има планове да въведе повече електрически модели на пазара в бъдеще. Постижението на компанията да произведе 1,5 милиона автомобила от семейството ID. от дебюта на ID.3 през 2020 година демонстрира значителния ѝ напредък в сектора на електромобилите, като ID.7 Tourer дори е начело по регистрации на електромобили в Германия през първата половина на 2025 г.