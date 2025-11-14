Новини
VW превръща смарт часовниците в ключове за автомобили

14 Ноември, 2025 17:49 501 3

Приложението е налично за WearOS и WatchOS

VW превръща смарт часовниците в ключове за автомобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volkswagen навлиза в разрастващата се цифрова територия на носимите технологии, като пуска поддръжка както за Apple watchOS, така и за Google Wear OS в своето приложение myVW, превръщайки смартчасовника на водача в дистанционно управление за автомобила му. Налично за повечето модели Volkswagen от 2020 година и по-нови, това стратегическо решение има за цел да стимулира „ежедневното използване на приложението“ и да ускори стратегията на компанията за „свързана мобилност“.

Актуализацията осигурява най-голямо удобство за бързо разрастващото се семейство електрически автомобили на Volkswagen. Собствениците на електромобили вече могат да управляват ключови функции с един поглед или докосване, подобрявайки преживяването от притежаването на електромобил:

Въпреки че технологията предлага неоспоримо удобство, тя има едно предварително условие: платен абонамент. Функциите са свързани с плановете за свързани услуги на Volkswagen, по-специално „Remote Access“ и „VW Vehicle Insights“, които започват от около 8,53 евро на месец (или са включени за пробен период с нов автомобил). За да активират контролите от китката, шофьорите трябва първо да изтеглят мобилното приложение myVW, да регистрират автомобила си във „виртуалния гараж“ и да се абонират за подходящ платен или включен план. Volkswagen изрично заявява, че тази настройка е предназначена да създаде навик за използване на приложението и да засили лоялността към марката в рамките на нейната цифрова екосистема.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    2 2 Отговор
    Флипер само това чака...

    17:51 14.11.2025

  • 2 Софиянец

    1 0 Отговор
    Пак догонват 😅 китайците отдавна го ползват!

    18:22 14.11.2025

  • 3 Ххаахаа

    0 0 Отговор
    Глупостта и великката снобщина човешка !

    18:34 14.11.2025