VW превръща смарт часовниците в ключове за автомобили

Volkswagen навлиза в разрастващата се цифрова територия на носимите технологии, като пуска поддръжка както за Apple watchOS, така и за Google Wear OS в своето приложение myVW, превръщайки смартчасовника на водача в дистанционно управление за автомобила му. Налично за повечето модели Volkswagen от 2020 година и по-нови, това стратегическо решение има за цел да стимулира „ежедневното използване на приложението“ и да ускори стратегията на компанията за „свързана мобилност“.

Актуализацията осигурява най-голямо удобство за бързо разрастващото се семейство електрически автомобили на Volkswagen. Собствениците на електромобили вече могат да управляват ключови функции с един поглед или докосване, подобрявайки преживяването от притежаването на електромобил:

Въпреки че технологията предлага неоспоримо удобство, тя има едно предварително условие: платен абонамент. Функциите са свързани с плановете за свързани услуги на Volkswagen, по-специално „Remote Access“ и „VW Vehicle Insights“, които започват от около 8,53 евро на месец (или са включени за пробен период с нов автомобил). За да активират контролите от китката, шофьорите трябва първо да изтеглят мобилното приложение myVW, да регистрират автомобила си във „виртуалния гараж“ и да се абонират за подходящ платен или включен план. Volkswagen изрично заявява, че тази настройка е предназначена да създаде навик за използване на приложението и да засили лоялността към марката в рамките на нейната цифрова екосистема.