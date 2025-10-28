Новини
Volkswagen-и без шофьор тръгнаха по улиците на Берлин

28 Октомври, 2025 17:13 382 1

Тестовите ID.Buzz се движат без пътници като част от проекта NoWeL4 (Northwest Level 4)

Volkswagen-и без шофьор тръгнаха по улиците на Берлин - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Столицата на Германия, Берлин, прави решителна крачка към бъдещето на обществения транспорт, като интегрира автономни превозни средства в градските си улици, с цел постоянното и мащабно внедряване на услугата още през 2027 година.

Превозното средство, което е начело на тази революция в мобилността, е Volkswagen ID. Buzz AD, автономна версия на електрическия бус, която е почит към легендарния Type 2.

Проектиран от Volkswagen и неговото дъщерно дружество MOIA, автономният Buzz запазва електрическата задвижваща система на стандартния модел, като се похвали с пробег от 377 км и мощност от 282 конски сили от своите електродвигатели.

Това, което наистина отличава ID. Buzz AD, е неговият обширен набор от сензори и специален хардуер за автономно шофиране, което го класифицира като автономно превозно средство от ниво 4.Тази усъвършенствана система включва общо 27 сензора: 13 камери, девет LiDAR устройства и пет радара, които подават данни към сложен софтуер, позволяващ на буса да се движи самостоятелно.

Първите пет от тези високотехнологични ванове вече са започнали тестове в Берлин, подкрепени с финансиране в размер на 9,5 милиона евро от Федералното министерство на транспорта. Тези първоначални тестове се провеждат без пътници като част от проекта NoWeL4 (Northwest Level 4).

Изпитанията с пътници са планирани да започнат през **първата половина на следващата година (2026 г.)**. Автономният автопарк ще оперира в **радиус от 15 квадратни километра** в северозападната част на града, обхващайки части от районите Шпандау, Шарлотенбург-Вилмерсдорф и Райникендорф. Превозните средства са проектирани да се движат свободно в тази зона, обслужвайки приблизително 80 определени спирки на курс.

За максимална безопасност по време на тази пилотна фаза, във всеки автомобил ще има резервен шофьор, а всички автономни бусове ще бъдат дистанционно наблюдавани от специален контролен център. Ако проектът NoWeL4 успее, той се счита за критична първа стъпка към създаването на „най-големия автопарк от автономни превозни средства в Германия като част от системата за обществен транспорт“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 На надин

    1 0 Отговор
    Ако мине през Филиповци и Факлутета.

    17:20 28.10.2025