Ето я колата, която ще се прави в България

След като внимателно проучи европейския пазар, Great Wall Motor (GWM) вече не просто загатват, а дават ясен сигнал: идват с пълна сила! Европейското подразделение на китайския гигант разкрива конкретни детайли за следващата фаза на своята експанзия. Ключовата дума тук е разнообразие – в търсене на масовия потребител, GWM ще лансира най-малко седем нови модела и модификации до средата на 2026 година, предлагайки несравнимо по-богат избор от каросерии и задвижвания.
ORA 5 поема водачеството
Първата, най-осезаема и, нека си го кажем, най-смелата стъпка в тази нова стратегия е изцяло новото компактно семейство GWM ORA 5. Досега ORA се асоциираше предимно с електрическия си чар, но "петицата" напълно прегръща философията “All scenarios, all powertrains” за Европа.
За първи път представена в Китай по време на автомобилното изложение в Гуанджоу през 2025 година, европейската премиера е насрочена за средата на 2026 година. Моделът стъпва на изцяло нова, гъвкава модулна платформа, която позволява поетапното въвеждане на три различни типа каросерии.
Началото ще бъде дадено със стилен SUV и практичен хечбек през 2026 година, а през 2027-а. ще ги последва и по-дълго, по-просторно комби. Това е директно предизвикателство към утвърдените играчи във всеки от тези ключови сегменти.
ДВГ, HEV и BEV
За да покрие нуждите на максимално широк кръг клиенти – от тези, които още не са готови да преминат към електричество, до отдадените на зеления преход – семейството GWM ORA 5 ще предложи три опции за задвижване. Електрическата версия ще се прави у нас, като, както вече ви информирахме, стартът на производството в България ще започне от средата на следващага година в завода край Ловеч.
Европейските потребители ще могат да избират между традиционен, но икономичен двигател с вътрешно горене (ICE), изключително ефективен хибрид (HEV) и, разбира се, изцяло електрическо задвижване (BEV). Освен това, в портфолиото ще бъдат включени и плъг-ин хибриди (PHEV) с голям автономен пробег. Този троен подход гарантира, че всеки купувач ще намери своето "перфектно прилягане", независимо от индивидуалните си нужди и предпочитания за инфраструктура.
Въпреки радикалните новости в задвижванията и каросериите, GWM ORA остава вярна на своето ДНК – да предлага автомобили с изразителен лайфстайл дизайн и висока степен на индивидуалност. С ORA 5 марката продължава своята еволюция, достигайки "по-далеч от всякога", без да губи уникалната си привлекателност. Според китайците тя е надежден, „умен“ спътник, който се вписва безупречно в динамичното, модерно ежедневие. Новите модели ще представляват решителна стъпка напред в дизайнерския език, отваряйки врати към по-зрели и широки пазарни сегменти.
Обявяването на тези амбициозни продуктови планове несъмнено подхранва и инвеститорския апетит към GWM. През последните два месеца над 150 потенциални нови партньори – дистрибутори и дилъри – от общо 12 европейски пазара посетиха Баодинг, Китай, като част от програмата GWM Partner Day.
Обратното броене до средата на 2026 година вече тече. GWM са категорични в намерението си да разширят значително своя европейски бизнес, като това ще започне с производството на ORA 5 у нас. В момента се сключват ключови споразумения с дистрибутори и доставчици на услуги, които ще улеснят този скок.
