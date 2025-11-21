Новини
Ето я колата, която ще се прави в България

21 Ноември, 2025 10:35

Новата ORA 5 идва с ДВГ, HEV и BEV, като електрическата версия ще е родна сглобка

Ето я колата, която ще се прави в България - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След като внимателно проучи европейския пазар, Great Wall Motor (GWM) вече не просто загатват, а дават ясен сигнал: идват с пълна сила! Европейското подразделение на китайския гигант разкрива конкретни детайли за следващата фаза на своята експанзия. Ключовата дума тук е разнообразие – в търсене на масовия потребител, GWM ще лансира най-малко седем нови модела и модификации до средата на 2026 година, предлагайки несравнимо по-богат избор от каросерии и задвижвания.

ORA 5 поема водачеството

Първата, най-осезаема и, нека си го кажем, най-смелата стъпка в тази нова стратегия е изцяло новото компактно семейство GWM ORA 5. Досега ORA се асоциираше предимно с електрическия си чар, но "петицата" напълно прегръща философията “All scenarios, all powertrains” за Европа.

За първи път представена в Китай по време на автомобилното изложение в Гуанджоу през 2025 година, европейската премиера е насрочена за средата на 2026 година. Моделът стъпва на изцяло нова, гъвкава модулна платформа, която позволява поетапното въвеждане на три различни типа каросерии.

Началото ще бъде дадено със стилен SUV и практичен хечбек през 2026 година, а през 2027-а. ще ги последва и по-дълго, по-просторно комби. Това е директно предизвикателство към утвърдените играчи във всеки от тези ключови сегменти.

ДВГ, HEV и BEV

За да покрие нуждите на максимално широк кръг клиенти – от тези, които още не са готови да преминат към електричество, до отдадените на зеления преход – семейството GWM ORA 5 ще предложи три опции за задвижване. Електрическата версия ще се прави у нас, като, както вече ви информирахме, стартът на производството в България ще започне от средата на следващага година в завода край Ловеч.

Европейските потребители ще могат да избират между традиционен, но икономичен двигател с вътрешно горене (ICE), изключително ефективен хибрид (HEV) и, разбира се, изцяло електрическо задвижване (BEV). Освен това, в портфолиото ще бъдат включени и плъг-ин хибриди (PHEV) с голям автономен пробег. Този троен подход гарантира, че всеки купувач ще намери своето "перфектно прилягане", независимо от индивидуалните си нужди и предпочитания за инфраструктура.

Въпреки радикалните новости в задвижванията и каросериите, GWM ORA остава вярна на своето ДНК – да предлага автомобили с изразителен лайфстайл дизайн и висока степен на индивидуалност. С ORA 5 марката продължава своята еволюция, достигайки "по-далеч от всякога", без да губи уникалната си привлекателност. Според китайците тя е надежден, „умен“ спътник, който се вписва безупречно в динамичното, модерно ежедневие. Новите модели ще представляват решителна стъпка напред в дизайнерския език, отваряйки врати към по-зрели и широки пазарни сегменти.

Обявяването на тези амбициозни продуктови планове несъмнено подхранва и инвеститорския апетит към GWM. През последните два месеца над 150 потенциални нови партньори – дистрибутори и дилъри – от общо 12 европейски пазара посетиха Баодинг, Китай, като част от програмата GWM Partner Day.

Обратното броене до средата на 2026 година вече тече. GWM са категорични в намерението си да разширят значително своя европейски бизнес, като това ще започне с производството на ORA 5 у нас. В момента се сключват ключови споразумения с дистрибутори и доставчици на услуги, които ще улеснят този скок.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Умирам от смях

    17 21 Отговор
    хахахахаххахахахахахахах кажи честно

    Коментиран от #7

    10:40 21.11.2025

  • 3 Име

    34 6 Отговор
    Радвам се, че пак се провят опити за родно производство

    10:41 21.11.2025

  • 4 Възхитен

    25 5 Отговор
    Дано!

    10:41 21.11.2025

  • 5 Рита Ора

    17 4 Отговор
    Това нещо гази ора.

    10:42 21.11.2025

  • 6 Какво

    7 16 Отговор
    е това Булгаррено ?

    10:42 21.11.2025

  • 7 Номер 1 и 2

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Умирам от смях":

    Спри тревата, още е десет сутринта.

    Коментиран от #11

    10:43 21.11.2025

  • 8 Истина

    9 13 Отговор
    Не ни трябва производство на автомобили, трябва ни производство на барут !

    10:46 21.11.2025

  • 11 nуши

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Номер 1 и 2":

    ч.е.п

    10:47 21.11.2025

  • 13 Божеее

    24 8 Отговор
    Сега ние европейски роби ли сме,руски ли след като китаеца ни кара да му правим колите и да му купуваме мартеничките

    10:48 21.11.2025

  • 14 Хахаха

    13 10 Отговор
    Аман от боклуци

    10:49 21.11.2025

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 9 Отговор
    А дано ама надали .

    Ще стане като на На Кир Гну са афтономибите.

    Коментиран от #17

    10:50 21.11.2025

  • 18 айде

    8 6 Отговор
    на магозин 1 лев

    10:54 21.11.2025

  • 20 Асен

    23 5 Отговор
    Докато има Боко и Шиши забравете за големи инвестиции!

    10:57 21.11.2025

  • 22 2107

    11 4 Отговор
    Ха ха ха ха ха...
    Когато цъфнат налъмите:)))

    10:59 21.11.2025

  • 23 Здрасти

    11 2 Отговор
    Ора 5 - демек за 5 човека?!

    11:00 21.11.2025

  • 24 яшаре

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    посети анна си да си правите чавета

    11:00 21.11.2025

  • 25 маати

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    вече не ти прай 🤡

    11:01 21.11.2025

  • 26 Четеш

    4 5 Отговор
    Описанието и си викаш: брей, това ще е нещо страхотно! Видиш снимките или пък я видиш на живо - егати квазимодото! Качиш ли се да я покараш пък - мале, мале…

    11:47 21.11.2025

  • 27 Копейки

    5 4 Отговор
    Знаете ли че вашите "братя" забраняват на България да влезне в автомобилостроенето чрез сътрудничество с рено?

    12:08 21.11.2025