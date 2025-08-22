WhatsApp връща позабравена функция в своя чат

WhatsApp разработва нова функция, която позволява на потребителите да оставят аудио съобщение, подобно на гласова поща, след пропуснато обаждане. Според WABetaInfo, функцията е била открита в бета версия 2.25.23.21 на приложението WhatsApp за Android.

Когато обаждане в WhatsApp остане без отговор, на екрана ще се появи бутон „Записване на гласово съобщение“, заедно с опциите „Обади се отново“ и „Отмени“. Този пряк път ще бъде видим и в чата с човека, на когото сте се обадили. Тази нова опция позволява на потребителите бързо да изпратят аудио съобщение, което прави процеса по-удобен, отколкото ръчното записване на гласова бележка.

Функцията в момента се тества с някои бета потребители на Android и не е ясно кога ще бъде широко достъпна.