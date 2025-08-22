Новини
WhatsApp връща позабравена функция в своя чат

22 Август, 2025 10:23 430 1

  • whatsapp-
  • чат-
  • гласова поща

Услугата е подобна на гласова поща

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

WhatsApp разработва нова функция, която позволява на потребителите да оставят аудио съобщение, подобно на гласова поща, след пропуснато обаждане. Според WABetaInfo, функцията е била открита в бета версия 2.25.23.21 на приложението WhatsApp за Android.

Когато обаждане в WhatsApp остане без отговор, на екрана ще се появи бутон „Записване на гласово съобщение“, заедно с опциите „Обади се отново“ и „Отмени“. Този пряк път ще бъде видим и в чата с човека, на когото сте се обадили. Тази нова опция позволява на потребителите бързо да изпратят аудио съобщение, което прави процеса по-удобен, отколкото ръчното записване на гласова бележка.

Функцията в момента се тества с някои бета потребители на Android и не е ясно кога ще бъде широко достъпна.


  • 1 Теле Скоп Н

    0 1 Отговор
    Заедно с Viber , това са най-лесно следените приложения. Укрите отдавна ги ползват, за да коригират огъня на артилерия и авиация. Ама тука се ползват само за следене и подслушване. Тая глупост с криптирането е за наивници. Тея съобщения как мислите ,че се съхраняват? Ай, чиститу!

    10:35 22.08.2025