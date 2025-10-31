Новини
WhatsApp пуска приложение за Apple Watch

31 Октомври, 2025 14:45 450 0

То няма да работи самостоятелно от iPhone

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

WhatsApp най-после тества специално приложение за часовници, с което се откъсва от предишния, силно ограничен опит, който се състоеше само от известия.

Новото приложение, което в момента е достъпно за бета тестери, използващи WhatsApp за iOS версия 25.32.10.71 чрез TestFlight, предоставя подходящ чат интерфейс директно на китката. Това позволява на потребителите да разглеждат списъка си с чатове, да виждат пълните съобщения, да гледат предварителни прегледи на медиите и да започват нови съобщения, без да чакат известие. Ключовите функции включват възможността да се изпращат аудио съобщения, да се диктуват текстови отговори чрез гласово въвеждане и да се използват емоджи реакции с просто докосване и задържане.

Важно е да се отбележи, че тази първа версия е придружаващо приложение, което означава, че все още е необходимо Apple Watch да бъде свързан с вашия iPhone, за да функционира пълноценно – необходима стъпка, която не му позволява да бъде напълно самостоятелен инструмент, какъвто е този, предлаган на Wear OS. Въпреки че връзката е автоматична – не е необходимо сканиране на QR код – iPhone трябва да е наблизо, за да обработва предаването на данни за изпращане и получаване на съобщения.

Тази стъпка се счита за значителен напредък, обещаващ много по-богато потребителско изживяване. Въпреки че не е обявена официална дата за публичното пускане в App Store, стартирането на разпространението на TestFlight предполага, че по-широкото разпространение вероятно ще се случи в следващите седмици или месеци, като най-накрая ще донесе специално, интерактивно WhatsApp изживяване на Apple Watch.


