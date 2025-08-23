Разкриха интерфейса на тройно сгъваемия Galaxy Fold

Samsung се готви да пусне на пазара първия си тройно сгъваем смартфон по-късно тази година, а нови изтекли информации разкриват уникалния му потребителски интерфейс и функции. Устройството, което вероятно ще се нарича Galaxy G Fold или Galaxy Z TriFold, с очакваното въвеждане на нова мултитаскинг функция, наречена „Split Trio“.

Според изтеклата информация, „Split Trio“ ще позволи на потребителите да изпълняват три прозореца на приложения едновременно на основния сгъваем дисплей, както във вертикална, така и в хоризонтална ориентация. Тази функция ще използва пълноценно големия екран на телефона, за който се говори, че е с размери 10,1 инча, когато е напълно разгънат, което го прави идеално устройство за продуктивност и мултитаскинг. Устройството се казва, че има и 6,54-инчов дисплей на капака.

В допълнение към „Split Trio“, трикратният сгъваем телефон ще позволява на потребителите да отразяват до три страници от началния екран от външния дисплей на основния сгъваем екран, осигурявайки плавен преход между двата. Устройството се очаква да тежи около 298 грама и да бъде оборудвано с чип Snapdragon 8 Elite и тройна камера.

Новият телефон е част от стратегията на Samsung да разшири границите на сгъваемата технология. Въпреки че компанията все още не е потвърдила официалното име, тя вече е подала заявки за регистрация на търговската марка „Galaxy Z TriFold“, което предполага, че може да продължи брандирането на популярната си серия Z. Очаква се устройството да бъде пуснато на пазара с Android 16 и с очакваната нова версия на One UI, която ще бъде оптимизирана, за да се възползва от новия трикратен дизайн.