България е сред водещите страни по зарядни станции в Европа

Димитър Костадинов оперира в областта на проектирането и изграждането на зарядна инфраструктура за електромобили в цялата страна от 2021-ва година. В началото на 2022 г. основава кампания „Засади дърво", съвместно с Държавно горско стопанство София и фондация „Екообщност". По образование магистър по „Международни финанси", в момента той е докторант по „Електроника, електротехника и автоматика" в Института за информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките.

Намираме се сред водещите страни в Европа по брой обществени зарядни станции на база броя регистрирани електромобили в страната, но зарядната инфраструктура у нас не е равномерно развита, споделя Димитър Костадинов.

Каква е тенденцията у нас по отношение на интереса към електромобили?

Наблюдава се устойчив темп на нарастване на електромобили у нас и той и ще се увеличава тепърва, особено в момент, когато идват все повече нови технологии от Китай, като например натриевите батерии. Тези технологии предполагат все по-голям пробег и капацитет на батериите, като същевременно предлагат и по-евтини компоненти за електромобила, което би довело до бъдещо намаляване на цените на самите автомобили.

Може би тенденцията за растеж на интереса към електромобили у нас не е толкова бърза, колкото беше преди да кажем 1 година, но цялостният тренд за растежа на този пазар е устойчив и нараства всеки месец. Много от потребителите и ползвателите на електромобили, споделят че не биха преминали отново към автомобили със стандартни двигатели.

Има ли достатъчно места, където да се зареждат електромобилите при този нарастващ интерес и умно ли са обособени?

Ние се намираме сред водещите страни в Европа по брой обществени зарядни станции на база броя регистрирани електромобили в страната. Това съотношение говори добре за нашия пазар, но същевременно не трябва да ни успокоява, а да ни стимулира да продължаваме с развитието на този тип инфраструктура, тъй като и съседните до нас страни, и тези в останалата част на Европа, продължават развитието на своите зарядни мрежи използвайки и различни методи на финансиране, чрез фондове на ЕС, различни локални програми, банкови средства и т.н.

Факт е, че се наблюдава неравномерно разпределение на зарядната инфраструктура в страната. Тя е концентрирана основно в София, добре развита в Пловдив, има доста зарядни точки във Варна, Бургас и основните южни пътни артерии, както и по магистралата до Гърция. Доста по-неравномерна е в Северна България и това в немалка степен се дължи на липса на магистрални участъци там. Необходимо е да има още точки за зареждане по пътя от София до Русе, по протежение на пътя между Румъния и Турция, между София и Варна, София и Видин. През летния сезон трафика особено от Румъния към нашето Черноморие и към Турция и Гърция е засилен, и имайки предвид, нарастването на броя на електромобилите и субсидирането от страна на държавата в Румъния например, бихме могли да развием още повече зарядната инфраструктура в тези райони.

Тук трябва да отбележим, че операторите на зарядна инфраструктура в страната се справят много добре, но все още инфраструктурата ни е небалансирана.

На кое място сме по зарядна инфраструктура, в сравнение със съседните държави?

Ако вземем за пример Румъния - може да кажем, че тя е много добре откъм магистрални участъци (по данни на НСИ на Румъния за 2024г- са пуснати в експлоатация 140км. магистрални пътища) и това в немалка степен ще им помогне за по-добра оптимизация в това отношение на инфраструктурата. Държавата подпомага чрез програмата Rabla преминаването към автомобили с нулеви вредни емисии. Има обявена програма по Плана за възстановяване и развитие от страна на правитеството, в която до 26-та година трябва да се инсталират около 30 000 зарядни точки. Това е амбициозна цел, но дори и една трета от заложените цели да изпълнят, ще бъде чудесно.

В Сърбия също, макар и с малко по-бавни темпове, се наблюдава нарастване на автопарковете и развитие на зарядната инфраструктура. За съжаление източната част на страна в посока България и Румъния е слабо развита в това отношение.

В Албания например в началото на тази година се наблюдава увеличение с 50% на електрическите автомобили на база миналата година. Това показва че този тип автомобили навлизат все повече и съответно изискват все по-развиваща се инфраструктура, която на този етап е концентрирана основно по крайбрежието и в по-големите градове.

Зарядната инфраструктура в Гърция също се развива добре, но там също се наблюдава повече концентрация в южната част на страната за сметка на северната.

На тази база, може да кажем, че нашата страна е малко по добре развита по отношение на зарядната инфраструктура и изпреварва на този етап съседните до нас страни.

От какви фактори зависи едно добро развитие и разпределяне на станции за зареждане в страната?

Зависи от много фактори. Както вече споменахме един от най-важните е наличието на добре развита пътна мрежа. Магистралите са важни, но разбира се съвсем спокойно зарядни станции може да се изграждат и в близки до пътя населени места. Не пречи да се отбиеш на 1 км например докато пътуваш, особено ако е на дълъг път и има условия за почивка на мястото за зареждане. По този начин самите населени места биха започнали да привличат интереса на инвеститори за развиване на различни видове производства, логистични бази и т.н.. Ще се създадат и условия за транспортни хъбове, за развиване на региона като цяло.

Държавата все пак трябва да подпомага развиването на зарядната инфраструктура, например чрез облекчаване на административната тежест, на самия режим за поставяне на зарядни станции.

Ако вземем за пример Норвегия - страната е приела план, според който до 2027-ма година всички автомобили, които се продават, да бъдат електрически. Към днешна дата съгласно обявените данни до месец юли 2025-та пазарният дял на електрическите автомобили в страната е близо 97%.

Тук държавата помага чрез различни мерки като данъчни облекчения, намалени такси и т.н., основен акцент е зареждането в домашни условия, но също така към днешна дата са достъпни близо 10 000 бързи зарядни станции в цялата страна.

В момента притежателите на електромобили у нас достатъчно добре ли се ориентират за зареждане и лесно ли го постигат, въпреки неравномерната инфраструктура на зарядни станции?

Всички оператори у нас имат свои приложения и платформи за тази цел, като потребителите могат да използват и популярни сайтове, които показват всички зарядни точки обявени за обществено ползване, като plugshare.com и много хора се допитват до него когато планират своите пътувания.

В момента, предстои да стартираме платформа чрез която всеки може да добави своята зарядна станция и да я управлява без да е необходимо да е свързан към конкретен оператор, като ще може да определя сам условията на зареждане. Нашата идея е собственика на зарядната станция да предлага на своите клиенти директно разплащане, без конкретна билинг система или оператор, например в момента един оператор има едно приложение за намиране на зарядна станция и зареждане, друг - друго и в един момент трябва да имаш да кажем 10 приложения, да си вкарал в тях своите банкови данни, за да можеш да зареждаш по даден маршрут, търсейки удобство.

Представете си чужденец, който тепърва трябва да зарежда по пътя си - той трябва да инсталира дадено приложение, да си въведе банковата карта и да ползва даден оператор, а малко след това да направи същото с друг оператор, чиято станция е следващата по пътя... Ние предлагаме следното - сканираш QR код, плащаш с банкова карта и до там, без да е нужно да сваляш приложения на различни оператори.

Като добра практика трябва да отбележим, че някои мрежи се отвориха една към друга, предлагайки едни и същи условия.

Този процес ще отнеме много време, но действително бъдещето е към обединяване.

Какви са новостите при вас?

В партньорство с водеща кредитна институция, започнахме да предлагаме наше портфолио от продукти и услуги на изплащане, като по този начин искаме да улесним още повече нашите клиенти, които ще могат да разпределят инвестицията в зарядна станция за домашно или обществено ползване във времето и няма да натоварват своя бюджет.