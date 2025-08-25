Samsung пусна новата си ОС за домакински уреди

Samsung обединява софтуерното изживяване в своята разнообразна продуктова екосистема, като внедрява платформата One UI в умните домакински уреди. Тази стъпка, подобна на HarmonyOS на Huawei, има за цел да предостави познат и безпроблемен потребителски интерфейс за широка гама от устройства, от смартфони и таблети до перални машини и хладилници с екрани.

За да подкрепи тази нова унифицирана система, Samsung обещава седемгодишна политика за софтуерни актуализации за всички уреди с Wi-Fi, пуснати на пазара през 2024 година или по-късно, като по този начин гарантира дълголетие на продуктите и подобрена функционалност.

Ключовите функции от мобилното изживяване One UI ще бъдат интегрирани в новите умни уреди. Това включва приложения и услуги като Bixby, приложението Gallery и Samsung TV Plus. Интеграцията ще бъде допълнително подобрена чрез екосистемата SmartThings, което ще позволи на устройствата да се свързват и взаимодействат по-гладко.

Новите функции, които ще бъдат добавени към съвместимите уреди чрез актуализацията на One UI, включват:

Now Brief: Тази функция, въведена с One UI 7, предоставя полезна и персонализирана информация с един поглед. Тя може да показва ежедневни прогнози за времето, семейни графици, персонализирани рецепти и информация за дома, като например кога ще приключи цикълът на пералната машина, всичко това на екрана на уреда.

AI Vision Inside: Хладилниците с Family Hub и 9-инчов екран ще получат тази функция, която използва камера за разпознаване на голямо разнообразие от храни, помагайки на потребителите да следят запасите си от хранителни продукти.

Bixby с Voice ID: Актуализираният Bixby ще може да разпознава гласовете на отделните потребители и да предоставя персонализирани отговори и преживявания.

Knox Security: Актуализацията на One UI ще донесе и подобрена сигурност чрез Knox Security. Всички устройства с Wi-Fi, пуснати на пазара през 2024 г., ще бъдат защитени от частна блокчейн технология, наречена Trust Chain, която осигурява сигурна връзка и позволява на устройствата да се наблюдават взаимно за евентуални нарушения на сигурността.

Актуализацията ще започне да се разпространява за съвместимите модели от 2024 година през септември, а бъдещите уреди ще се предлагат с предварително инсталиран One UI. Разширяването на Samsung TV Plus към хладилници Family Hub на нови пазари като Канада, Бразилия и Индия също е част от тази по-широка стратегия.