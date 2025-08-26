Samsung се подигра брутално с Apple (ВИДЕО)

Samsung продължава дългогодишната си маркетингова конкуренция с Apple, като пусна нова реклама в социалните медии, която се подиграва с липсата на сгъваем дизайн на iPhone. Рекламата, която подчертава способността на Galaxy Z Fold7 да се сгъва, докато iPhone 16 Pro Max остава твърд, е пряк удар по по-бавната адаптация на Apple към новите форм-фактори.

Рекламата представя и една от ключовите функции на новия пакет Galaxy AI: „Sketch to Image“. Тази функционалност позволява на потребителите да превръщат груби скици в детайлни, завършени изображения, демонстрирайки възможност, която все още не е налична на iPhone.

Макар рекламата да е явно похвалване на преднината на Samsung на пазара на сгъваеми устройства, тя носи и известна ирония. Широко се говори, че когато Apple най-накрая пусне първия си сгъваем iPhone, сгъваемите дисплеи ще бъдат доставени от Samsung Display. Въпреки това, Samsung се възползва от седемгодишното си предимство в сгъваемата технология, за да промотира най-новия си сгъваем флагман.