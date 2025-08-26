Новини
Технологии »
Samsung се подигра брутално с Apple (ВИДЕО)

Samsung се подигра брутално с Apple (ВИДЕО)

26 Август, 2025 13:31 1 043 2

  • samsung-
  • galaxy-
  • s25-
  • iphone-
  • z fold

Корейците се присмиват за липсата на сгъваеми смартфони

Samsung се подигра брутално с Apple (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung продължава дългогодишната си маркетингова конкуренция с Apple, като пусна нова реклама в социалните медии, която се подиграва с липсата на сгъваем дизайн на iPhone. Рекламата, която подчертава способността на Galaxy Z Fold7 да се сгъва, докато iPhone 16 Pro Max остава твърд, е пряк удар по по-бавната адаптация на Apple към новите форм-фактори.

Рекламата представя и една от ключовите функции на новия пакет Galaxy AI: „Sketch to Image“. Тази функционалност позволява на потребителите да превръщат груби скици в детайлни, завършени изображения, демонстрирайки възможност, която все още не е налична на iPhone.

Макар рекламата да е явно похвалване на преднината на Samsung на пазара на сгъваеми устройства, тя носи и известна ирония. Широко се говори, че когато Apple най-накрая пусне първия си сгъваем iPhone, сгъваемите дисплеи ще бъдат доставени от Samsung Display. Въпреки това, Samsung се възползва от седемгодишното си предимство в сгъваемата технология, за да промотира най-новия си сгъваем флагман.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    5 1 Отговор
    Страхотен е Самсунга!

    13:58 26.08.2025

  • 2 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 0 Отговор
    iShit = дисплей от Самсунг, процесор от Тайван, батерии я и сглобяване от Китай...

    14:39 26.08.2025