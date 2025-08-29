Xiaomi представи новата си операционна система

Xiaomi официално представи HyperOS 3.0, новата си операционна система, базирана на Android 16. Новата ОС, обявена на събитие в Китай, е значително подобрение спрямо предшественика си, като се фокусира върху подобрения в производителността, визуална промяна и по-дълбока интеграция между устройствата. Бета версията за избрани устройства в Китай започва веднага, а стабилната версия е очаквана през четвъртото тримесечие на тази година. Важно е да се отбележи, че някои функции може да са ексклузивни за китайския пазар и да не са включени в глобалната версия.

Една от най-много очакваните нови функции е Super Island, динамичен център за известия, който функционира по подобен начин на Dynamic Island на Apple. Той предоставя контекстуална информация в реално време за дейностите на приложенията и е проектиран да подобри мултитаскинга, като позволява на потребителите да виждат и да взаимодействат с до три различни задачи на приложенията едновременно. Новата операционна система също така може да се похвали с подобрени AI възможности, включително функция „Circle to Search” и по-умни предложения от асистента XiaoAI.

Новата HyperOS 3.0 носи и редица ключови подобрения в потребителското изживяване. Те включват обновен потребителски интерфейс с по-опростени и модерни икони, актуализирана лента за състояние и преработено меню за бързи настройки. Актуализацията подобрява и производителността, като Xiaomi твърди, че времето за стартиране на приложенията е намалено с 21%, производителността при игрите е увеличена с 15%, а консумацията на енергия е намалена с 9%.Компанията също така е подобрила опциите за персонализиране, като динамични тапети, задвижвани от AI, и подобрена интеграция между платформите, за да улесни прехвърлянето на данни между устройствата на Xiaomi и продуктите на Apple.

Следните устройства ще отговарят на изискванията за бета програмата HyperOS 3.0, като пускането на пазара е планирано в три фази. Първата фаза, на 29 август 2025 година, включва моделите Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15S Pro, Xiaomi 15 Pro, Xiaomi 15, Redmi K80 Pro, Redmi K80 Extreme Edition, Xiaomi Pad 7S Pro 12.5, Xiaomi Pad 7 Pro и POCO F7.

Втората фаза, на 17 септември 2025 година, ще обхване Xiaomi MIX Flip 2, Redmi K80, Xiaomi Pad 7 Ultra, Xiaomi Pad 7, Redmi K Pad, Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 серия и Xiaomi TB S Pro Mini LED серия.

Накрая, на 30 септември 2025 година, бета версията ще бъде достъпна за Xiaomi MIX Fold 4, Xiaomi MIX Flip, Xiaomi 14 Ultra/Titanium Special Edition, Xiaomi 14 Pro/Titanium Special Edition, Xiaomi 14, Redmi K70 Pro, Redmi K70 Extreme Edition, Redmi K70, Redmi K70E и Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.