Биха служители на Google Maps, докато обикалят с автомобил за картографиране

1 Септември, 2025 18:41

Местни жители решили, че се планира кражба

Биха служители на Google Maps, докато обикалят с автомобил за картографиране - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Кола на Google Maps в Канпур, Индия, беше спряна, а пътниците в нея бяха нападнати от местни жители, които решили, че екипът проучва района с цел планирана кражба. Местните, подозрителни към автомобила, оборудван с камера, станали агресивни, което довело до физическа конфронтация.

Полицията извикана на мястото е успяла да успокои ситуацията, като отвежда както служителите на Google, така и някои от местните в полицейското управление. Там недоразумението е изяснено и гражданите най-накрая разбрали, че екипът просто изпълнява работата си по проучване на пътищата за Google Maps.

Екипът на Google не е подал официална жалба. Все пак остава неясно дали колата на Google Maps е била повредена и дали екипът е успял да се върне на мястото, за да завърши работата си по картографиране.


Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    8 1 Отговор
    сигани братя

    Коментиран от #3, #7

    18:44 01.09.2025

  • 2 гугле самоБОЯ ги оправя

    4 2 Отговор
    когато и да ги набиеш тия от гугле винаги си закъснял

    скоро гледам картографираха и циганската махала във стара загора колите им са черни а не като тая от снимката и имат много антени отгоре също и топка със камери

    18:45 01.09.2025

  • 3 от махалата

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    така се прави с непознати във района за нищо хубаво не са дошли

    18:45 01.09.2025

  • 4 МНОГО ЛЕСНО СЕ ОПИСВАТ

    2 2 Отговор
    ВОЕННИ ОБЕКТИ....ПОКРАЙ БАРАЧКИТЕ И УЛИЧКИТЕ.......

    18:48 01.09.2025

  • 5 Бен Вафлек

    2 1 Отговор
    помислих, че става въпрос за България, но то се тая, същото необразовано население..

    18:58 01.09.2025

  • 6 имало е инди рюски

    2 0 Отговор
    бхай бхай 🔞

    18:58 01.09.2025

  • 7 8841

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Да я пуснат у ,,Факултето"...
    Пеша ще се върнат...даже и ...ощастливени...

    19:00 01.09.2025