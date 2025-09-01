Биха служители на Google Maps, докато обикалят с автомобил за картографиране

Кола на Google Maps в Канпур, Индия, беше спряна, а пътниците в нея бяха нападнати от местни жители, които решили, че екипът проучва района с цел планирана кражба. Местните, подозрителни към автомобила, оборудван с камера, станали агресивни, което довело до физическа конфронтация.

Полицията извикана на мястото е успяла да успокои ситуацията, като отвежда както служителите на Google, така и някои от местните в полицейското управление. Там недоразумението е изяснено и гражданите най-накрая разбрали, че екипът просто изпълнява работата си по проучване на пътищата за Google Maps.

Екипът на Google не е подал официална жалба. Все пак остава неясно дали колата на Google Maps е била повредена и дали екипът е успял да се върне на мястото, за да завърши работата си по картографиране.