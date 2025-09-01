Биха служители на Google Maps, докато обикалят с автомобил за картографиране

Кола на Google Maps в Канпур, Индия, беше спряна, а пътниците в нея бяха нападнати от местни жители, които решили, че екипът проучва района с цел планирана кражба. Местните, подозрителни към автомобила, оборудван с камера, станали агресивни, което довело до физическа конфронтация.
Полицията извикана на мястото е успяла да успокои ситуацията, като отвежда както служителите на Google, така и някои от местните в полицейското управление. Там недоразумението е изяснено и гражданите най-накрая разбрали, че екипът просто изпълнява работата си по проучване на пътищата за Google Maps.
Екипът на Google не е подал официална жалба. Все пак остава неясно дали колата на Google Maps е била повредена и дали екипът е успял да се върне на мястото, за да завърши работата си по картографиране.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #3, #7
18:44 01.09.2025
2 гугле самоБОЯ ги оправя
скоро гледам картографираха и циганската махала във стара загора колите им са черни а не като тая от снимката и имат много антени отгоре също и топка със камери
18:45 01.09.2025
3 от махалата
До коментар #1 от "1488":така се прави с непознати във района за нищо хубаво не са дошли
18:45 01.09.2025
4 МНОГО ЛЕСНО СЕ ОПИСВАТ
18:48 01.09.2025
5 Бен Вафлек
18:58 01.09.2025
6 имало е инди рюски
18:58 01.09.2025
7 8841
До коментар #1 от "1488":Да я пуснат у ,,Факултето"...
Пеша ще се върнат...даже и ...ощастливени...
19:00 01.09.2025