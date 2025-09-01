Новини
Технологии »
Apple връща любима функция, но може би твърде късно

1 Септември, 2025 17:52 730 0

  • apple-
  • iphone-
  • touch id-
  • face id

Touch ID вероятно ще присъства в сгъваемия iPhone

Apple връща любима функция, но може би твърде късно - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Според анализи и скорошни изтекли данни, предстоящият сгъваем iPhone на Apple ще разполага с Touch ID сензор, монтиран отстрани, а не с по-често срещания сензор под дисплея. Това съвпада с по-ранни слухове от известен анализатор и противоречи на някои по-скорошни твърдения.

Според информациите този дизайн е начин за Apple да избегне интегрирането на прекалено много компоненти в самия сгъваем дисплей, който е сложна и деликатна част от телефона. Решението да се използва Touch ID вместо Face ID на сгъваемото устройство се смята, че е свързано с предизвикателствата при вграждането на обемистата камера TrueDepth, необходима за Face ID, в много тънък, сгъваем корпус.

С очакваното първото сгъваемо устройство на Apple ще бъде телефон тип книга с външен дисплей около 5,5 инча и по-голям вътрешен дисплей от около 7,8 инча. Слуховете сочат, че ще има четири камери и ще се предлага в черно и бяло. Очакванията са телефонът да бъде пуснат на пазара през 2026 година.


