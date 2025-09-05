Новини
Огромен екран в най-новия Mercedes: Стилно или прекалено?

5 Септември, 2025

Второто поколение на Hyperscreen ще се предлага като опция в GLC

Галин Ганев

Mercedes-Benz представи нова версия на своя MBUX Hyperscreen, която ще дебютира в предстоящия изцяло електрически GLC с EQ Technology. Този огромен дисплей, с размери 39,1 инча (99,3 см) от колона до колона, е най-големият екран, инсталиран някога в серийно произвеждан Mercedes-Benz. Той замества предишния мулти-екранен дизайн с една единствена, безшевна, покрита със стъкло повърхност, която според компанията е по-малко разсейваща и по-елегантна.

Огромен екран в най-новия Mercedes: Стилно или прекалено?

Hyperscreen не е стандартна функция, а опция, като по-достъпните модели вероятно ще запазят по-малък, по-традиционен дизайн на таблото. Екранът използва повече от 1000 индивидуални LED диода за брилянтна яснота и разполага с патентована интелигентна технология за затъмняване на зони, която позволява едновременно регулиране на две различни области на дисплея. Това помага да се гарантира, че важната информация остава лесно видима за водача.

Огромен екран в най-новия Mercedes: Стилно или прекалено?

Макар огромният дисплей да доминира в кабината, някои физически контроли за ключови функции остават на централната конзола, волана и вратите. Този нов подход, фокусиран върху екрана, бележи значителна еволюция във философията на Mercedes-Benz за интериорен дизайн, като се отдалечава от класическата елегантност към високотехнологична, цифрова естетика. GLC с EQ Technology ще разполага и с луксозни материали, метални вентилационни отвори и изтънчени шевове, запазвайки луксозната идентичност на марката. Този нов електрически кросоувър е позициониран да замести излезлия от производство EQC и се движи на специална електрическа платформа MB.EA с 800-волтова архитектура.


  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Германците са идиоти , и това е !!! Никога не може да биеш китайците на тяхното поле !!! Навремето швейцарците така щяха да фалират с настъпването на електронните часовници !!! Измъкнаха се като започнаха да правят скъпи часовници за ценители !!! Но германците са толкова тъпи , че няма да разберат какво казвам!!!

    14:02 05.09.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Ако кажа какво точно мисля, ще ми изтрият коментара!
    И това е от хората, които не отдавна признаха, че екраните не са премиум... глупостта в германското (и европейско като цяло) автомобилостроене продължава... а края им е все по близо!

    14:06 05.09.2025

  • 3 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Отвратително!

    14:07 05.09.2025