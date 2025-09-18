Новини
Технологии »
Mercedes също се завръща към физическите бутони

18 Септември, 2025 13:40 639 1

  • mercedes-
  • бутони-
  • европа

Компанията призна, че те са по-високо ценени в Европа

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В изненадващ обрат за компания, известна с големите си екрани в интериора през последните години, Mercedes-Benz обяви, че ще въведе отново повече физически контроли в своите автомобили. Според шефа на софтуерния отдел на компанията, Магнус Остберг, това решение се основава на данни от потребителите.

„Данните ни показват, че физическите бутони са по-добри“, каза Остберг пред Autocar, като отбеляза, че те са по-удобни за често използвани функции и се ценят високо от определени групи клиенти. Промяната ще започне с новоразработен волан с бутони. Този волан ще дебютира в електрическите версии на новите GLC и CLA Shooting Brake, преди да стане стандартен във всички модели.

Въпреки това, промяната има и нюанси, тъй като Mercedes адаптира стратегията си към различните пазари. Докато европейските клиенти предпочитат физически бутони, азиатските купувачи са по-склонни да предпочитат сензорни и гласови команди. Компанията обмисля и добавянето на повече физически команди в други части на интериора, особено в по-големите SUV модели, където купувачите са по-склонни да ги предпочитат.

Това решение е особено забележително, тъй като съвпада с пускането на новия GLC, който разполага с MBUX Hyperscreen – най-големият непрекъснат дисплей, създаван някога от Mercedes, с диагонал от близо 1 метър. На IAA в Мюнхен, ръководителят на дизайна Гордън Вагнер призна този парадокс, като заяви: „Екраните едва ли могат да станат по-големи; тук сме достигнали границата.“


