Mercedes започва поставянето на нов тип бързи зарядни станции

Mercedes-Benz ще започне да инсталира нов тип зарядно устройство за електромобили с висока мощност на избрани места в своята мрежа в САЩ и Европа, считано от 2026 година. Това ново зарядно устройство, Alpitronic HYC1000, е модулна и децентрализирана система, проектирана да доставя до 600 kW на автомобил при 800 V.

Вдъхновено от 1-мегаватната зарядна мощност на концепцията AMG GT XX, HYC1000 е създадено, за да бъде готово за бъдещето, когато електромобилите за масовия пазар ще могат да се зареждат с такива високи скорости. Междувременно архитектурата му позволява интелигентно да разпределя обща мощност до 1000 kW между няколко зарядни точки едновременно. Според Mercedes това може да добави до 325 км пробег към CLA само за десет минути.

Зарядните станции са отворени за всички шофьори на електромобили, независимо от марката, а в Северна Америка HYC1000 ще поддържа както CCS, така и NACS. Собствениците на Mercedes обаче ще получат ексклузивни предимства, като възможността да резервират автоматично зарядна точка. В момента компанията разполага с около 80 зарядни станции в експлоатация и планира да има повече от 10 000 точки за бързо зареждане в целия свят до края на десетилетието.