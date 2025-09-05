Подробно за новите таблети на Samsung

Samsung официално представи своето ново поколение флагмански таблети, Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra, на изложението IFA в Берлин. Новите таблети се фокусират върху интегрирането на усъвършенствани AI функции, преработен S Pen и подобрено DeX изживяване, за да повишат производителността и креативността.

Двата таблета се захранват от MediaTek Dimensity 9400+ SoC, което е значително подобрение на производителността в сравнение с предишните поколения. Базовият Galaxy Tab S11 идва с 12 GB RAM и до 512 GB вътрешна памет, докато по-мощният Tab S11 Ultra предлага до 16 GB RAM и 1 TB памет. И двата модела разполагат със специален слот за microSD карта за разширяване на паметта.

Технологията на дисплея е акцент, като и двата таблета разполагат с Dynamic AMOLED 2X панел, който осигурява ярки цветове и дълбоки черни тонове. По-малкият Galaxy Tab S11 разполага с 11-инчов екран, докато Tab S11 Ultra може да се похвали с огромен 14,6-инчов дисплей. И двата екрана имат честота на опресняване 120 Hz и могат да достигнат максимална яркост от 1600 нита, което гарантира отлична видимост дори при ярки условия. Моделът Ultra включва и антирефлексно покритие, което допълнително подобрява видимостта на открито.

По отношение на дизайна, и двата таблета са невероятно тънки и леки. Galaxy Tab S11 е с дебелина само 5,5 мм и тежи 496 г, докато по-големият Ultra е още по-тънък – 5,1 мм, и тежи 692 г. Таблетите са изработени с алуминиев корпус и имат IP68 рейтинг за водо- и прахоустойчивост. S Pen също е преработен с нова шестоъгълна ръкохватка за по-добра ергономичност.

Galaxy Tab S11 е снабден с батерия с капацитет 8400 mAh, докато Ultra има по-голяма батерия с капацитет 11 600 mAh и двата поддържат 45 W кабелно зареждане. И двата таблета включват четири високоговорителя, скенер за пръстови отпечатъци под дисплея и работят с One UI 8 на базата на Android 16. Tab S11 поддържа Wi-Fi 6E, докато Ultra преминава към Wi-Fi 7.

Samsung е интегрирал широка гама от Galaxy AI функции в таблетите, включително Gemini Live, Drawing Assist, Writing Assist и Circle to Search. Подобреното DeX изживяване с нов „Extended Mode“ също е проектирано да подобри мултитаскинга, позволявайки на потребителите да преместват приложенията свободно между различни работни пространства.