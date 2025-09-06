Колко труден за поправка е Pixel 10? (ВИДЕО)

Неотдавнашното разглобяване на стандартния Google Pixel 10 от iFixit даде представа за възможностите за ремонт на телефона, като му даде оценка от 6 от 10. Макар това да е солидна оценка за модерен флагман, разглобяването разкри както значителни подобрения, така и продължаващи предизвикателства за ентусиастите в областта на ремонта.

От положителната страна, iFixit похвали Pixel 10 за няколко функции, които го правят по-лесен за обслужване от предшествениците му. Задният стъклен панел е относително лесен за премахване без необходимост от нагряване, което е голяма победа за издръжливостта и ремонта. Вътрешното разположение е чисто и просто, с по-малко винтове от повечето флагмански телефони, а всички винтове използват един и същ модел T3 Torx Plus, което опростява необходимия набор от инструменти. Най-забележителното подобрение е модулният USB-C порт за зареждане, който е лесно заменяем компонент – голямо предимство за порт, който е подложен на голямо физическо натоварване.

Разглобяването обаче подчерта и области, в които Google все още може да се подобри. Батерията, въпреки че е с нови ушички за издърпване, все още е здраво залепена, което затруднява нейното отстраняване. По същия начин дисплеят е здраво залепен за рамката, което изисква значителна топлина, за да се отдели, което усложнява подмяната на екрана. Достъпът до дънната платка също е малко труден поради монтажа на камерата. Въпреки тези предизвикателства, дизайнът на Pixel 10 показва ясни усилия от страна на Google да направи своите устройства по-лесни за ремонт, което е тенденция, която става все по-важна за потребителите.