Запознайте се с новите часовници на Apple

9 Септември, 2025 20:41 573 5

Подробности за Watch Series 11 и Watch Ultra 3

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Apple официално представи най-новото поколение смарт часовници, Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, на събитието „Awe Dropping“. Макар на пръв поглед да изглеждат като усъвършенствани версии, и двата модела въвеждат значителни подобрения в основни области като здраве, дисплейна технология и свързаност, затвърждавайки позицията на Apple като лидер на пазара на носими устройства.

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11, най-новата версия на флагманския модел, предлага няколко ключови подобрения, насочени към подобряване на потребителското изживяване. Най-забележимото подобрение е обновената технология LTPO3. Новият екран не само е по-ярък, когато се гледа под ъгъл, което го прави по-лесен за четене с един поглед, но и е по-енергийно ефективен. Основно предимство на това е новият режим на ниска консумация на енергия, който позволява на дисплея, който е винаги включен, да се затъмни до само 1 nit, което значително удължава живота на батерията и е по-малко натрапчиво в условия на слаба осветеност, като киносалон или през нощта.

Под капака Series 11 се захранва от нов, по-ефективен чип S11, който осигурява забележимо подобрение в производителността за тези, които преминават от по-стари модели. Свързаността на устройството също е подготвена за бъдещето с 5G RedCap модем, който е оптимизиран за нискоенергийни IoT връзки, обещавайки по-ефективна и надеждна производителност. Въпреки това, най-привлекателната нова функция е въвеждането на пасивно наблюдение на тенденциите в кръвното налягане. За разлика от конкурентните смарт часовници, които изискват честа и тромава калибрация с традиционна маншета за кръвно налягане, системата на Apple е проектирана да проследява тенденциите и да предупреждава потребителя за потенциални признаци на хипертония без външна намеса.

Apple Watch Ultra 3

След двугодишно прекъсване, Apple Watch Ultra 3 се завръща с редица подобрения, предназначени за приключенци и професионални спортисти. Най-очевидната промяна е дисплеят, който сега е най-големият от всички Apple Watch, с по-тънки рамки за по-добра четливост при всички условия. Този по-голям и по-ярък екран използва същата нова LTPO3 технология като Series 11, предлагайки по-бърза честота на опресняване в режим „винаги включен“. Освен това, устройството вече поддържа 5G мобилна свързаност, осигурявайки по-бързи и по-надеждни данни, когато е в обхват. Животът на батерията също е подобрен, като Apple обещава до 42 часа употреба с едно зареждане или до 72 часа в режим на ниска консумация на енергия, което е значително подобрение в сравнение с предишното поколение. Макар че все още изостава от някои от водещите в индустрията показатели за живот на батерията на Garmin, това подобрение позиционира Ultra 3 като най-добър избор за издръжливост и приключения. Apple Watch Ultra 3 вече е достъпен за предварителна поръчка, като официалната дата на пускане на пазара е 19 септември.


