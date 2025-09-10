Китайският гигант CATL с иновация, която променя играта

Новата разработка, батерията "Shenxing Pro", е първата в света литиево-железен фосфат (LFP) клетка с технологията "NP 3.0". Според производителя, тази батерия осигурява захранване за повече от час дори при прегряване. Това е особено важно за безопасността на системите за автономно шофиране. Технологията "No Propagation" е резултат от седемгодишни изследвания и елиминира разпространението на огън вътре в батерийния модул.

Две версии за различни нужди

"Shenxing Pro" се предлага в две версии, насочени към различни пазарни потребности:

Версия за пробег и издръжливост: Тази версия е създадена за европейските лизингови компании. Тя предлага пробег до 758 км (според цикъла WLTP) и живот от 12 години или 1 милион километра. Деградацията на батерията след първите 200 хиляди километра е едва 9%.

Версия за бързо зареждане: Тя позволява зареждане за 10 минути, което осигурява пробег от 478 км. Дори при -20°C, за 20 минути зареждане се постига пробег от 410 км.

Инженерите на CATL са използвали иновативни "Wave" клетки, което е увеличило твърдостта на батерийния пакет с 25%. Ефективността на пакетиране от 76% е значителен пробив, който преодолява традиционните ограничения на технологията "Cell-to-Body".

"В Европа, за Европа": Нова стратегия на CATL

CATL вече не само изнася батерии за Европа, а променя подхода си към "в Европа, за Европа". Инвестициите на компанията на континента вече надхвърлят 11 милиарда евро. Установени са партньорства с над хиляда доставчици и университети, като се създават хиляди работни места.

С нарастващия процент на електрическите превозни средства в Европа, CATL се стреми да се превърне в ключов елемент на устойчивата транспортна екосистема. Тя ще включва производството на материали, батерии, тяхната повторна употреба и рециклиране.