Революция в електромобилите: CATL пуска безлитиеви батерии

В свят, в който електрическите автомобили се превръщат в новата норма, един от най-големите проблеми остава цената и доставките на литиево-йонните батерии. Но изглежда, че скоро това може да се промени. CATL, най-големият производител на батерии за електрически превозни средства в света, обяви началото на масовото производство на своята иновативна безлитиева батерия.

Това събитие може да се окаже истинска революция за цялата индустрия. Новата батерия, наречена CATL Naxtra, използва натрий вместо литий, което я прави значително по-евтина, по-безопасна и по-дълготрайна.

Според уебсайта CarNewsChina, CATL вече е постигнал желаните характеристики и планира да започне масовото производство на батериите си от 2026 година. Инженерите на компанията са успели да постигнат енергийна плътност от 175 Wh на kg, което е достатъчно за осигуряване на пробег от над 500 км с едно зареждане.

Въпреки че натриевите батерии все още отстъпват по енергийна плътност на литиево-йонните, техните предимства са неоспорими.

По-евтини: Натрият е много по-разпространен елемент от лития, което значително намалява производствените разходи и ще направи електрическите автомобили по-достъпни за масовия потребител.

По-безопасни: За разлика от литиевите батерии, които са податливи на запалване, натриевите са много по-безопасни. Те могат да работят безпроблемно при изключително високи температури до +70°C.

По-издръжливи: Новата технология позволява на батериите да издържат до 4000 цикъла на зареждане-разреждане, което означава живот до 20 години.

Устойчивост на екстремни температури: Натриевите батерии не губят заряда си дори при температури до -40°C и не се страхуват от замръзване.

CATL Naxtra ще се използват в електрически и в хибридни автомобили. С преминалата вече сертификация в Китай, натриевите батерии са готови да променят правилата на играта и да ускорят прехода към електрическа мобилност по целия свят.