Революция в електромобилите: CATL пуска безлитиеви батерии

В свят, в който електрическите автомобили се превръщат в новата норма, един от най-големите проблеми остава цената и доставките на литиево-йонните батерии. Но изглежда, че скоро това може да се промени. CATL, най-големият производител на батерии за електрически превозни средства в света, обяви началото на масовото производство на своята иновативна безлитиева батерия.
Това събитие може да се окаже истинска революция за цялата индустрия. Новата батерия, наречена CATL Naxtra, използва натрий вместо литий, което я прави значително по-евтина, по-безопасна и по-дълготрайна.
Според уебсайта CarNewsChina, CATL вече е постигнал желаните характеристики и планира да започне масовото производство на батериите си от 2026 година. Инженерите на компанията са успели да постигнат енергийна плътност от 175 Wh на kg, което е достатъчно за осигуряване на пробег от над 500 км с едно зареждане.
Въпреки че натриевите батерии все още отстъпват по енергийна плътност на литиево-йонните, техните предимства са неоспорими.
По-евтини: Натрият е много по-разпространен елемент от лития, което значително намалява производствените разходи и ще направи електрическите автомобили по-достъпни за масовия потребител.
По-безопасни: За разлика от литиевите батерии, които са податливи на запалване, натриевите са много по-безопасни. Те могат да работят безпроблемно при изключително високи температури до +70°C.
По-издръжливи: Новата технология позволява на батериите да издържат до 4000 цикъла на зареждане-разреждане, което означава живот до 20 години.
Устойчивост на екстремни температури: Натриевите батерии не губят заряда си дори при температури до -40°C и не се страхуват от замръзване.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ○|||||||○
Коментиран от #8
11:45 21.09.2025
2 Политкоректен
Коментиран от #3
11:51 21.09.2025
3 гост
До коментар #2 от "Политкоректен":Всъщност много по-умно е да го извлечеш от морската вода , която и без това скоро ще се обезсолява в по- големи количества от сладката използвана сега поради намаляването и ! Дори в момента всички арабски държави , а и не само те го правят в огромни количества , тоест имат новия петрол , от който да имат в излишък ! Проблема е , че не го имат само те , а всички с излаз на море !! Тоест няма да има нов ОПЕК , а такива като Раша и това ще купуват от Китай , ама всъщност те направо ще купуват батериите барабар с автомобилите , щото не могат да произведат нито едното , нито другото !! То не е като да преправяш бомби от втората световна с китайски крилца и дрончета от Иран с американска електроника !! Боже докъде се докараха !
Коментиран от #10
12:23 21.09.2025
4 Гост
12:31 21.09.2025
5 Ххх
Коментиран от #7
12:35 21.09.2025
6 ОНуф-Рий II
12:49 21.09.2025
7 ОНуф-Рий II
До коментар #5 от "Ххх":Не мисля. Батерията СЪХРАНЯВА енергия която, ВСЕ ОТНЯКЪДЕ, ТРЯБВА ДА ДОЙДЕ.
12:51 21.09.2025
8 За вас майтап.. обаче за мен....
До коментар #1 от "○|||||||○":Продавам VW CC, 3.6, 4motion, шибедах, цвят сива перла(ceramic paint) напълно обслужен.
Вериги преди 40000, сменени свещи(Denso Iridium), масла Xenum(67лв. Литъра), Автоматична кутия, раздатка, Халдекс- сервизирани(сменени масла и филтри), както и почистена охладителна система със сменен антифриз, преди 15 дни. Почистена intake система, exaust система, горивна система, клапани, нагари-всичко химически.
Сервизиран климатроник.
Два комплекта гуми. Акумулатор на 1 година-100 aH
Платени ГО и Каско в ДЗИ, както и винетка до юли 2026.
ГТП до август 2026.
Тел 0988954693.
И не е шега
Коментиран от #9
12:53 21.09.2025
9 Малка грешка.
До коментар #8 от "За вас майтап.. обаче за мен....":Маслото е 78 лв. литъра, за мен е 67, понеже съм дългогодишен клиент с преференции.
12:54 21.09.2025
10 Специална Военна Опсерация
До коментар #3 от "гост":Е, сега, когато се вижда краят на литиевите батерии, за какво беше тази СВО?
Отлично плануван обир и безупречно изпълнен, както се вижда вече четвърта година!
Сега от Кремъл, трябва да обясняват колко полезни за Русия са донбаските въглища, щото само туй им остава ;)
12:57 21.09.2025
11 Въпрос на приоритети
А Европа щяла да хвърля 850 милиарда за въоръжаване, за да си пази природните изкопаеми от останалия свят! Ами то Черно море не е ничие а натрия си е в него и няма значение откъде ще го извлечеш - от Варна, Одеса или Крим
13:06 21.09.2025