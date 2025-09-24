Това може да се окаже повратна точка в развитието на електромобилите

Автомобилната група Stellantis, в партньорство с френската компания Saft, част от TotalEnergies, обявиха началото на пътни тестове на своята иновативна IBIS (Intelligent Battery Integrated System) технология. Този проект, който интегрира ключови компоненти на електрическото задвижване в един модул, може да се окаже повратна точка в развитието на електромобилността.
Какво представлява IBIS?
IBIS е революционна архитектура, която обединява инвертора, зарядното устройство и самата батерия в един компактен модул. Тази интеграция предлага редица значителни предимства:
По-висока ефективност: Първоначалните тестове показват 10% увеличение на енергийната ефективност в рамките на цикъла WLTC, което означава по-дълъг пробег с едно зареждане.
По-голяма мощност: Системата позволява увеличаване на максималната мощност на електрическия мотор с 15% (от 150 на 172 kW), без да се променя капацитетът на батерията.
Намалено тегло и по-бързо зареждане: IBIS намалява теглото на автомобила с около 40 кг и съкращава времето за зареждане с 15%. Това е осезаемо подобрение за потребителите в ежедневието.
Практическо приложение: Peugeot E-3008
Първият напълно функционален прототип, оборудван с новата система, е най-новото поколение Peugeot E-3008, базиран на платформата STLA Medium. Освен че подобрява ефективността и мощността, IBIS освобождава до 17 литра вътрешно пространство. Това дава на дизайнерите повече свобода при проектирането на интериора и екстериора, като същевременно подобрява аеродинамиката на автомобила.
Разработката на IBIS започва през 2022 г. с фокус върху стационарни приложения, което позволява на екипа да тества основните технически концепции и да патентова ключови идеи. Сега, с прехода към мобилен прототип, технологията доказва своята ефективност и в реални условия. Този успех е резултат от съвместната работа на Stellantis, Saft и редица партньори, включително водещи научни институти във Франция.
Представителите на Stellantis вярват, че IBIS има потенциала да бъде пробив не само за леките автомобили, но и за търговските превозни средства. Опростената архитектура на системата улеснява поддръжката и позволява по-ефективно повторно използване на батериите в техния втори жизнен цикъл, което има важно значение за устойчивото развитие и глобалния енергиен преход.
1 Симеон Иванов
11:31 24.09.2025
2 Един
Коментиран от #4
11:32 24.09.2025
3 Повратна точка
11:32 24.09.2025
4 аааа
До коментар #2 от "Един":Стелантис в момента са най-високо технологичният бранд в авто индустрията. Спадът на продажбите им, който вече премина се дължеше на митата на Тръмп. Последните данни за продажбите им са отлични. Последните им модели са прекрасни и като представяне и като качество. Стелантис се очертава като абсолютен пазарен лидер в близко бъдеще. Единствените, които могат да му бъдат конкуренти са японците, защото Тойота, Мазда, Субару, Сузуки и Мицубиши възприеха техният модел на производство и внедряване. Китайците имат много добри технологии и общи компании със Стелантис, но нямат толкова силни отделни брандове. Току се появи някой, изгрее набързо и залязва.
Коментиран от #5, #7
11:40 24.09.2025
5 На коя планета
До коментар #4 от "аааа":Казваше че живееш? Повече от очевидно е, че не е на нашата.
11:56 24.09.2025
6 Обективно погледнато
11:58 24.09.2025
7 Един
До коментар #4 от "аааа":Пак ще кажа - Стелантис убива европейското автомобилостроене. Такова нещо като технологичен лидер не същшествува - за европа буквално произвеждат 1 автомобил с различни каросерии.
Гамата на Пежо Е ДУБЛИРАНА 1:1 от гамата на Опел и Ситроен и вече започват с дублирането на същите модели и от Алфа - оригиналните Алфи ги убиват една по една и ги заменят с Пежа в италианска одежда.
Ланча е мъртвец със само 1 модел и то мисля, продаван само в Италия за безумни пари. (Пропуснах Фиат - дописвам го - смятай и той в какво състояние е, че даже не се сещаме вече за бранда)
Мазерати няма и да го коментирам. Самите те се чудят как да се отърват от него най-продавания им модел е фактически старо Гранд Чероки и като при Ланча също за безумни пари. В америка нещата не са по-добри - Джип оживява заради Вранглер, (в Европа и Джип продава основно клонинги на Пежо) Крайслер е останал вече само с 1 модел
Те точно така не се става лидер - нито пазарен, нито технологичен. Изнервили са всичките си фенове и те мигрират към други брандове, зарязвайки европейските автомобилостроители заради глупостите на Стелантис!
Включително и мен - цял живот карам кола от техен бранд откакто взех книжка на 18 сега съм на 45 - вместо да я сменя след 5 год, както обикновено правя ще я карам до последно и после сбогом Стелантис. Далече не съм единствен на който му писна.
Самата електрификация има страшно много нерешени проблеми, че да залагат на нея да ги спаси. Темповете се забавят,
Коментиран от #8
11:59 24.09.2025
8 Един
До коментар #7 от "Един":О, забравих да спомена недоразумението ДС - една от любимите ми марки в групата :D
Което дори има наглостта да претендира за премиум :)
Минава единствено пред шовинистичните французи, ама предвиждам, че със задаващата се криза във Франция и като скръцнат малко кинтите и те ще зарежат това смешно нещо и ще минат на евтини Ситроенчета.
Всъщност в не малка част брандовете на Стелантис ги крепи именно шовинизма. Жабарите си мислят, че си купуват Фиат и Алфа, швабите, че карат Опел, а американците, че е Мейд ин Америка... а то всичко ширпотреба от левчето продавано от Тему :D :D
12:11 24.09.2025