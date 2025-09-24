Това може да се окаже повратна точка в развитието на електромобилите

Автомобилната група Stellantis, в партньорство с френската компания Saft, част от TotalEnergies, обявиха началото на пътни тестове на своята иновативна IBIS (Intelligent Battery Integrated System) технология. Този проект, който интегрира ключови компоненти на електрическото задвижване в един модул, може да се окаже повратна точка в развитието на електромобилността.

Какво представлява IBIS?

IBIS е революционна архитектура, която обединява инвертора, зарядното устройство и самата батерия в един компактен модул. Тази интеграция предлага редица значителни предимства:

По-висока ефективност: Първоначалните тестове показват 10% увеличение на енергийната ефективност в рамките на цикъла WLTC, което означава по-дълъг пробег с едно зареждане.

По-голяма мощност: Системата позволява увеличаване на максималната мощност на електрическия мотор с 15% (от 150 на 172 kW), без да се променя капацитетът на батерията.

Намалено тегло и по-бързо зареждане: IBIS намалява теглото на автомобила с около 40 кг и съкращава времето за зареждане с 15%. Това е осезаемо подобрение за потребителите в ежедневието.

Практическо приложение: Peugeot E-3008

Първият напълно функционален прототип, оборудван с новата система, е най-новото поколение Peugeot E-3008, базиран на платформата STLA Medium. Освен че подобрява ефективността и мощността, IBIS освобождава до 17 литра вътрешно пространство. Това дава на дизайнерите повече свобода при проектирането на интериора и екстериора, като същевременно подобрява аеродинамиката на автомобила.



Разработката на IBIS започва през 2022 г. с фокус върху стационарни приложения, което позволява на екипа да тества основните технически концепции и да патентова ключови идеи. Сега, с прехода към мобилен прототип, технологията доказва своята ефективност и в реални условия. Този успех е резултат от съвместната работа на Stellantis, Saft и редица партньори, включително водещи научни институти във Франция.



Представителите на Stellantis вярват, че IBIS има потенциала да бъде пробив не само за леките автомобили, но и за търговските превозни средства. Опростената архитектура на системата улеснява поддръжката и позволява по-ефективно повторно използване на батериите в техния втори жизнен цикъл, което има важно значение за устойчивото развитие и глобалния енергиен преход.