Какво да направите, ако колата ви е повредена от фойерверки

Празничният шум и ефектните светлини в небето често оставят след себе си не само приятни спомени, но и неприятни изненади по ламарините на автомобилите. Ако сутринта след тържеството откриете колата си със следи от изгаряния, пукнато стъкло или вдлъбнатини, причинени от пиротехника, трябва да действате бързо и хладнокръвно. Първото и най-важно уточнение е, че в този случай Пътна полиция (КАТ) няма да ви бъде от полза. Тъй като инцидентът не е станал по време на движение и не е класическо ПТП, униформените от КАТ няма да съставят протокол.

Вместо да губите време с пътните полицаи, незабавно се свържете с местното районно управление на МВР. Когато колата е била паркирана, щетите се разглеждат като повреждане на имущество, а не като пътно произшествие. Служителите на реда трябва да регистрират сигнала и да ви издадат документ, който ще ви бъде необходим за застрахователите. Не отлагайте това посещение, тъй като времето работи срещу вас, особено ако се надявате да намерите виновника.

Следващата стъпка е детайлното документиране на пораженията. Най-добре е да се консултирате с независим експерт, който може професионално да опише всяка щета и да докаже, че тя е пряк резултат от попадане на фойерверк. Тази експертиза ще ви даде много по-стабилни позиции при евентуален съдебен спор или при преговори за обезщетение. Междувременно направете собствено разследване: проверете за охранителни камери в близост до паркинга – на магазини, бензиностанции или частни домове. Имайте предвид, че повечето записи се пазят едва няколко дни, така че поискайте копие веднага.

Не подценявайте и силата на съседската общност. Публикувайте снимки в социалните мрежи или в общия чат на входа – винаги има шанс някой да е станал свидетел на „канонадата“ или дори да е заснел извършителите с телефона си. Ако успеете да идентифицирате конкретно лице, можете да изпратите официална жалба или покана за доброволно плащане. Често заплахата от съдебно преследване е достатъчен стимул за виновника да покрие разходите по ремонта, спестявайки ви месеци чакане по съдилища.