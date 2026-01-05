И Китай, и САЩ търсят начини за удължаване на живота на батериите на електромобилите

Докато американски учени откриха защо дори най-модерните катоди на батериите се амортизират предсрочно, техни китайски колеги вече тестват методи, които буквално „възкресяват“ изтощените акумулатори. Тези две разкрития обещават да преобърнат представите ни за жизнения цикъл на електромобилите и да превърнат рециклирането от скъп процес в доходоносна индустрия.
Голямата изненада дойде от Националната лаборатория Аргон и Чикагския университет. Досега се смяташе, че монокристалните катоди – сочени за технологичен връх заради липсата на вътрешни граници – са почти имунизирани срещу напукване. Учените обаче установиха, че при батериите с високо съдържание на никел се зараждат невидими механични напрежения вътре в самите кристали. Оказва се, че химичните реакции не протичат равномерно, което създава структурни напрежения и води до микроскопични разломи. Това откритие е студен душ за индустрията, тъй като доказва, че простото преминаване към монокристали не е автоматично спасение от деградацията.
В същото време, изследователи от Университета за наука и технологии Хуаджун в Китай съобщиха за пробив в „подмладяването“ на вече деградирали клетки. Използвайки иновативен метод с разтопени соли, те са успели да възстановят до 76% от първоначалния капацитет на стари никелови катоди. Тайната се крие в повторното „напомпване“ на литиеви йони в повредената кристална решетка, което ефективно лекува структурните дефекти, натрупани с годините. Тази технология може да се окаже златната мина на бъдещето, тъй като позволява на материалите да се използват отново, без да преминават през сложния и енергоемък процес на пълно химическо разграждане.
Китай вече подготвя почвата за индустриализация на тези открития. Пазарът на рециклиране там навлиза в зряла фаза, обхващайки гиганти като CATL и BYD, както и специализирани рафинерии за ценни метали. С прогнозираните милиони тонове излезли от употреба батерии до 2030 година, способността да се регенерират материали директно на ниво катод става стратегически важна. Това не само намалява зависимостта от вноса на литий и кобалт, но и драстично свива екологичния отпечатък на целия сектор.
В крайна сметка, докато учените в САЩ ни показват къде точно я „боли“ батерията, китайските разработки предлагат „лекарството“. Обединяването на тези знания ще позволи създаването на ново поколение енергийни източници, които са не само по-издръжливи, но и напълно интегрирани в една затворена, устойчива икономика.
