Интересни данни - шофьорите предпочитат вградените навигационни системи пред Apple Car Play

11 Септември, 2025 12:50 498 4

Това показва проучване на BMW

Интересни данни - шофьорите предпочитат вградените навигационни системи пред Apple Car Play - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

За безброй купувачи, които се ориентират в лабиринтния свят на новите автомобили, възможността да прожектират безпроблемно своя смартфон на централния екран на колата не е просто функция, а фундаментално изискване. Форумите в социалните медии и секциите за коментари са пълни с изявления на потенциални купувачи, които са се отказали от покупка просто защото интерфейсът на любимия им телефон не е бил поддържан. Това настроение е поставило автомобилните производители в трудна позиция, създавайки рязко разделение в индустрията. Докато неконвенционални компании като Tesla и Rivian проправят свой собствен път с патентован софтуер, а марки като Aston Martin залагат изцяло на усъвършенствана CarPlay интеграция, ситуацията се усложнява за тези, които са заклещени по средата.

Стефан Дурах, висш мениджър, отговарящ за потребителското преживяване в BMW, твърди, че широко разпространеното убеждение, че шофьорите разчитат предимно на приложения като Waze или Apple Maps за навигация, е просто измислица. „Ние виждаме какво правят нашите клиенти“, обяснява той, а действията им говорят много по-силно от думите им. Компанията подкрепя думите си с действия, въоръжена с колосален набор от данни, който предлага поглед върху съвременните навици на шофиране. Автомобилният производител събира анонимни телеметрични данни от 10 милиона свои автомобила, които в момента са на пътя. Това съкровище от информация от реалния свят позволява на инженерите да видят точно как хората взаимодействат с автомобилите си и, ето, заключенията противоречат на общоприетото мнение. Данните недвусмислено показват, че когато имат избор, по-голямата част от шофьорите на BMW активно предпочитат вградената навигационна система на автомобила пред конкурентните системи за телефони.

Дните на бавните интерфейси, вечно остарелите карти и ужасните посещения в дилърствата за скъпи актуализации са отминали. Постоянно свързани с интернет, новите системи изтеглят данни за трафика в реално време, получават актуализации на картите по въздуха и се интегрират дълбоко със системите на автомобила по начин, който телефонните приложения просто не могат да достигнат. BMW е инвестирала огромна сума в усъвършенстването на това преживяване и според техните анализи, тази колосална инвестиция носи солидни дивиденти.

Това не означава, че CarPlay е изцяло изхвърлен. Дюрах пояснява, че шофьорите все още свързват своите iPhone-и. Основната му цел обаче се е променила. Според проучванията на BMW, най-често използваната функция на CarPlay в техните автомобили не е намирането на маршрут, а управлението на съобщения. Той служи като брилянтен инструмент за комуникация без използване на ръце, но когато става въпрос за критичната задача на навигацията, самият автомобил печели битката.

Това интересно разкритие от BMW добавя нова мощна бръчка към продължаващата война в областта на инфоразвлеченията. То подсказва, че с усъвършенстването, ускоряването и по-добрата интеграция на вградените в автомобилите системи, отчаяната ни зависимост от телефоните може да започне да намалява. Автомобилната индустрия остава раздробен пейзаж от конкуриращи се философии, от затворената градина на GM до подхода на пълно поглъщане на CarPlay Ultra. Средната позиция на BMW, основана на данни, доказва, че все още няма окончателно решение и бъдещето на цифровото табло е далеч от решаване. Изглежда, че надпреварата за създаване на най-доброто преживяване за водача едва сега започва.


  • 1 вярно ли?

    ГЛУПОСТИ!
    Вградените нвигации са пълен шит, и да, имал съм коли на доста производители.
    Еднствено работят добре гугълските инструменти и когато имам възможност избирам тях!

    13:08 11.09.2025

  • 2 Марко

    Най обичам некой "ефективен" меринджей да ми казва от какво имам нужда. Айде нема нужда! Щот що да ползвам waze, кийто ме предупреждава за всякакви нередности на пътя, когато мога да ползвам гармин, който ми казва да завия на ляво 100 метра след завоя!

    13:09 11.09.2025

  • 3 анти

    Това кой завършен и...от го измисли?

    13:23 11.09.2025

  • 4 пиПилота

    До коментар #2 от "Марко":

    Скоро, не се бях смял така :)))

    13:24 11.09.2025