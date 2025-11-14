Tesla най-после може да добави екстрата, която много клиенти искат

В един от най-ироничните обрати в съвременната автомобилна стратегия, нов доклад на Bloomberg твърди, че Tesla активно тества интеграцията на Apple CarPlay – функция, която гигантът в производството на електромобили и неговият главен изпълнителен директор Елон Мъск категорично отхвърляха в продължение на повече от десетилетие. Тази стъпка идва в странен момент, когато други големи производители, по-специално General Motors, се отказват от CarPlay и Android Auto, за да последват оригиналния път на Tesla за контрол на собствения софтуер.

Изненадващото развитие се приписва на вътрешни тестове от инженерите на Tesla, които според информациите работят по отстраняването на дългогодишно желание сред шофьорите на компанията: възможността да имат безпроблемен достъп до любимите си приложения за телефон. Промяната сигнализира, че натискът от страна на потребителите, за които CarPlay често е „задължителна“ функция, и отслабването на търсенето може би най-накрая са надделели над желанието за пълно доминиране на екрана. Проучване на McKinsey & Co. от 2024 г. установи, че липсата на огледално отразяване на смартфона е решаващ фактор за около една трета от купувачите. Очаква се интеграцията да бъде безжична, което ще позволи на iPhone да се свързва автоматично при влизане – стандартно удобство за съвременните луксозни автомобили.

Tesla ще използва стандартната версия на Apple CarPlay (а не версията „Ultra“, която доминира в таблото) и ще я показва като плаващ прозорец на главния екран. Този подход гарантира, че критичните контроли на автомобила, навигационните данни и визуализациите на Full Self-Driving от родната операционна система на Tesla остават доминиращи и функционални.

CarPlay няма да може да се интегрира или да контролира собственическите функции на Tesla, като системата за пълно автономно шофиране, което гарантира, че автомобилният производител запазва контрол над основната си технология.

Макар че се предполага, че публичното пускане на пазара ще стане „след няколко месеца“, ако тестовете протичат гладко, докладът правилно предупреждава, че предвид историята на Tesla да отменя или забавя проекти дори след продължително разработване, няма гаранция, че функцията някога ще бъде пусната на пазара.