Тома Белев пред ФАКТИ: „ДПС - Ново начало“ е в основата на промените в Закона за околната среда (ВИДЕО)

Когато ветото на президента бе наложено в средата на август за промените в Закона за околната среда, след това се разбра, че управляващата коалиция ще потвърди закона. И в първите дни на септември те го потвърдиха - отхвърлиха ветото. Така, общо взето, депутатите обезсмислиха Закона за опазване на околната среда. Това е по-опасното. Президентът може да преглътне ветото, че Народното събрание не е приело мотивите му, но в закона има и изменения в нормативната база. Българският закон за околната среда е разработен по такъв начин, че той отразява само и единствено изискванията на ЕС. В други закони имаме собствени контролни механизми и регулации, защото те не са проблеми на европейска ниво. Например, проблеми с миризми, с шум. На европейско ниво подобни неща нямат регулация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ екологът Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.

„Но всички промени в Закона за околната среда обслужват „ДПС - Ново начало“. Депутатите Анастасов и Хамид от години натискат да се премахват регулациите на ниво Европейски съюз. Какво ги мотивира... Така се създават преференции на големия и едър бизнес, а не се създават преференции за обикновения човек. Ако човек иска да си промени нещо по къщата си, да изгради втора къща в двора си, трябва да получи произнасяне на органите по околна среда. За него се запазват всички срокове – 3,4,5 месеца. Ако едър инвеститор иска да строи, сроковете са два пъти по-кратки“, добави гостът.



„Например, ако РЗИ трябва да се произнесе за ядрена централа, това трябва да стане в 3-дневен срок. Това е пълно безумие. Всичко това в момента върви на принципа „мълчаливо съгласие“. След като не се произнесеш в тези съкратени срокове, се приема, че си изразил съгласие. Това е нарушение на всички директиви на Европейския съюз, защото при тях се изискват мотивирани решения - независимо дали се одобрява, или се отхвърля. Просто трябва да е мотивирано. Когато няма произнасяне, това се приема за мълчаливо съгласие“, добави екологът.

