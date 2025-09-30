Новини
Тома Белев пред ФАКТИ: „ДПС - Ново начало“ е в основата на промените в Закона за околната среда (ВИДЕО)

30 Септември, 2025 15:22 1 279 16

Създават се преференции на големия и едър бизнес, а не създават преференции за обикновения човек, казва гостът

Тома Белев пред ФАКТИ: „ДПС - Ново начало“ е в основата на промените в Закона за околната среда (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Когато ветото на президента бе наложено в средата на август за промените в Закона за околната среда, след това се разбра, че управляващата коалиция ще потвърди закона. И в първите дни на септември те го потвърдиха - отхвърлиха ветото. Така, общо взето, депутатите обезсмислиха Закона за опазване на околната среда. Това е по-опасното. Президентът може да преглътне ветото, че Народното събрание не е приело мотивите му, но в закона има и изменения в нормативната база. Българският закон за околната среда е разработен по такъв начин, че той отразява само и единствено изискванията на ЕС. В други закони имаме собствени контролни механизми и регулации, защото те не са проблеми на европейска ниво. Например, проблеми с миризми, с шум. На европейско ниво подобни неща нямат регулация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ екологът Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.

„Но всички промени в Закона за околната среда обслужват „ДПС - Ново начало“. Депутатите Анастасов и Хамид от години натискат да се премахват регулациите на ниво Европейски съюз. Какво ги мотивира... Така се създават преференции на големия и едър бизнес, а не се създават преференции за обикновения човек. Ако човек иска да си промени нещо по къщата си, да изгради втора къща в двора си, трябва да получи произнасяне на органите по околна среда. За него се запазват всички срокове – 3,4,5 месеца. Ако едър инвеститор иска да строи, сроковете са два пъти по-кратки“, добави гостът.

„Например, ако РЗИ трябва да се произнесе за ядрена централа, това трябва да стане в 3-дневен срок. Това е пълно безумие. Всичко това в момента върви на принципа „мълчаливо съгласие“. След като не се произнесеш в тези съкратени срокове, се приема, че си изразил съгласие. Това е нарушение на всички директиви на Европейския съюз, защото при тях се изискват мотивирани решения - независимо дали се одобрява, или се отхвърля. Просто трябва да е мотивирано. Когато няма произнасяне, това се приема за мълчаливо съгласие“, добави екологът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


  • 1 гражданин

    20 5 Отговор
    Видите ли този индвид на пътя ,проверявайте дали е на място портфейла ви !!

    15:28 30.09.2025

  • 2 Ура,,Ура

    25 5 Отговор
    Този нищо ново не ни казва. От десетилетия знаем, че ДПС работи в интерес на собствените си фирми и никога за обикновените хора. И затова техните избиратели са най неуки и най бедни. Празните призиви и приказки на прасето могат да заблуждават точно такива хора.

    Коментиран от #7

    15:32 30.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Шиши атлантика демократ си има държава

    2 7 Отговор
    Радвайте се и благодарение на Пп ДъБъ че ги изпраща с Тиквун

    15:38 30.09.2025

  • 6 Въх

    16 0 Отговор
    Ако зависи от този -
    ще караме само каруци и колела по кални пътища, защото е екологично!

    Коментиран от #8

    15:38 30.09.2025

  • 7 Георги

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ура,,Ура":

    образован и богат или неук и беден - гласът тежи еднакво, обаче единият е по-евтин.

    15:38 30.09.2025

  • 8 Георги

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Въх":

    това не е вярно! Ако зависи от него, ще караме каруци само ако има европрограма и евросубсидия за това - иначе му е безразлично.

    15:40 30.09.2025

  • 9 Не му вярвайте

    9 1 Отговор
    Не съм фен на ДПС ново начало но на това същество не вярвам и на половин дума от това което говори.
    Познавам го лично и в момента се опитва по всякакъв начин да спре строежът на всички възможни магистрали и инфраструктурни обекти.
    Нпота при него играят роля и му дърпат конците от Швейцария.

    15:43 30.09.2025

  • 10 Майора

    7 0 Отговор
    Екомилионерът Белев и останалите роптаят че не могат дади рат важни обекти зс неопределено време!Още колко хора трвбва да загинат по пътищата заради забавени от тях магистрали , тунели и пътища!

    15:56 30.09.2025

  • 11 Буден

    6 0 Отговор
    тОМА ....?

    15:58 30.09.2025

  • 12 Скрий се рекетьор

    2 0 Отговор
    Дори и с теб, успявами да развиваме някакъв туризъм е да правим природата достъпна. Лапач

    16:17 30.09.2025

  • 13 хитлер

    3 0 Отговор
    Този боклук ще е хубав само когато стане студен.

    16:18 30.09.2025

  • 14 Гост

    2 0 Отговор
    Тия измамници, крадци, грозници да в основата на всичко у кочината. То затова държавата се превърна в кочина. Заради тях

    16:20 30.09.2025

  • 15 Аз,достатъчно ли е?

    4 1 Отговор
    Заради този индивид и подобни на него умират хора в Кресна,но той иска да си брои калинките и да прибира милиони..Кретен на квадрат.

    16:20 30.09.2025

  • 16 Отвратен

    0 0 Отговор
    Само медия като Факти може да покани това същество

    16:35 30.09.2025

