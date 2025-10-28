Новини
България »
Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Министърът на културата дължи извинение, а опозицията спи по тема „култура“ (ВИДЕО)

28 Октомври, 2025 14:48 860 15

Малки промени в Закона за радиото и телевизията могат да решат казуса с Кошлуков, твърди гостът

Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Министърът на културата дължи извинение, а опозицията спи по тема „култура“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Този инцидент около задържания артист не заслужава кой знае какъв коментар, защото няма достатъчно информация засега. Но е много странно поведението на самия министър Бачев, който заплаши кмета на район Изгрев. Това е повече от нахално. На мен също са ми се случвали подобни заплахи. Бих казал, че е отвратително – щяло да се стигне до съд. Трябвало било кметът да се извини до три дни. Министърът на културата дължи извинение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков, бивш министър на културата.

Припомняме, че скандалът около министъра на културата Мариан Бачев и започналата проверка в частната му театрална школа се разраства. Кметът на община "Изгрев" Делян Георгиев, на чиято територия се намира "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, обяви, че министърът се опитва да го заплашва със съд. Преподавател от въпросната школа - Росен Белов, преди дни бе задържан заради сигнал за съучастие в насилие над 20-годишен младеж. Още на 26 октомври кметът нареди проверка на театралната работилница.

По темата позиция публикува и Съюзът на артистите в България, чиято позиция според Минеков е „доста странна“: „От една страна те се водят творческа организация, от друга – са асоцииран член на КНСБ. Хем са малко творческа организация, хем са малко профсъюз, само и само да могат да участват в конкурсите за директори на държавните институции. Намесата им в тези държавни дела никога не ми е харесвала.“

„Кога те се занимават с истинските интереси на артистите – когато ги принуждават да слугуват на директорите ли, или когато ги гонят? Нека припомня случая с Народния театър и Александър Морфов – тогава Съюзът на артистите не обели и дума. Естествено, има причина – защото председателят на съюза постоянно защитава директорите на театрите. Това е много обидно“, добави проф. Минеков.

„Интересно е какво става с бюджета и с изпълнението на субсидиите в театрите – докъде стигат те, кои институции вече са на минус. Има водещи културни институти, които са в сериозен финансов дефицит. По мои сведения, някои са на огромен минус. Това, което ме ядосва, е, че парламентарната опозиция е заспала по отношение на проблемите на културата. Те не питат нито какво се случва с археологията, нито какво е състоянието на държавните институти, нито каква е посещаемостта в музеите. Твърди се, че част от археологическите проучвания тази година са останали неплатени. Ако е вярно, това би било наистина трагично. Опозицията трябва да пита и какво се случва в БНТ и Кошлуков. Малки промени в Закона за радиото и телевизията могат да решат казуса с Кошлуков“, сподели още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    9 1 Отговор
    никакви извинения - оставка и у дома

    14:56 28.10.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Днес няма съществени новини. Само глупости.

    14:57 28.10.2025

  • 3 Сила

    7 1 Отговор
    Заплаха на длъжностно лице от действащ " министър " ....алоууууу , прокуратурата !!?

    14:58 28.10.2025

  • 4 Майна

    9 0 Отговор
    Изкараха и този продажник да замазва..
    Какво извинение, бе?!
    Оставка!!!!

    14:59 28.10.2025

  • 5 НЕПОЗНАТ

    7 0 Отговор
    ОСТАВКА НЕЗАБАВНО.

    15:01 28.10.2025

  • 6 само питам

    3 1 Отговор
    абе минеков министарът на културата не кове бесилки на площада и не носи човали с трупове както вие адвокатчето и бабикян така че да сме ясни

    15:02 28.10.2025

  • 7 604

    0 1 Отговор
    Абе все опозицията ли е кривъ зъ мундарийте на управляващите.....тоя тъй разправя....

    15:02 28.10.2025

  • 8 Майна

    3 1 Отговор
    Изкуство- това е нещо изкуствено, което да ви отклони от реалността!!!
    Време е да отворите човешкия си разум
    В Божиите слова да сте чули думата интелектуалец?
    Не.
    Това е замаскирва е на паразитизма..
    Трябва да прогледне човечеството..

    15:02 28.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    2 1 Отговор
    Този платен божков слуга отвратително е че и беше някакъв назначиха го гадост тук сега седнал този да говори отвратително

    15:30 28.10.2025

  • 13 Оффф

    0 0 Отговор
    Каква култура бре човек. От тия тулупи в Парламата и министри жадни за власт и крадене каква култура искаш. То кой културен човек би отишъл там. Като гледам и министъра на културата как го е обърнал на кукумицин, направо да заплачеш!

    15:48 28.10.2025

  • 14 Пинко

    0 0 Отговор
    Жендъриии, дръж Нинова, дръж

    15:49 28.10.2025

  • 15 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    Кино, вино, театър - вятър. Цялата култура се върти около ...ра

    15:50 28.10.2025

