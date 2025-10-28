Проф. Велислав Минеков пред ФАКТИ: Министърът на културата дължи извинение, а опозицията спи по тема „култура“ (ВИДЕО)

Този инцидент около задържания артист не заслужава кой знае какъв коментар, защото няма достатъчно информация засега. Но е много странно поведението на самия министър Бачев, който заплаши кмета на район Изгрев. Това е повече от нахално. На мен също са ми се случвали подобни заплахи. Бих казал, че е отвратително – щяло да се стигне до съд. Трябвало било кметът да се извини до три дни. Министърът на културата дължи извинение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Велислав Минеков, бивш министър на културата.

Припомняме, че скандалът около министъра на културата Мариан Бачев и започналата проверка в частната му театрална школа се разраства. Кметът на община "Изгрев" Делян Георгиев, на чиято територия се намира "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт”, обяви, че министърът се опитва да го заплашва със съд. Преподавател от въпросната школа - Росен Белов, преди дни бе задържан заради сигнал за съучастие в насилие над 20-годишен младеж. Още на 26 октомври кметът нареди проверка на театралната работилница.

По темата позиция публикува и Съюзът на артистите в България, чиято позиция според Минеков е „доста странна“: „От една страна те се водят творческа организация, от друга – са асоцииран член на КНСБ. Хем са малко творческа организация, хем са малко профсъюз, само и само да могат да участват в конкурсите за директори на държавните институции. Намесата им в тези държавни дела никога не ми е харесвала.“

„Кога те се занимават с истинските интереси на артистите – когато ги принуждават да слугуват на директорите ли, или когато ги гонят? Нека припомня случая с Народния театър и Александър Морфов – тогава Съюзът на артистите не обели и дума. Естествено, има причина – защото председателят на съюза постоянно защитава директорите на театрите. Това е много обидно“, добави проф. Минеков.

„Интересно е какво става с бюджета и с изпълнението на субсидиите в театрите – докъде стигат те, кои институции вече са на минус. Има водещи културни институти, които са в сериозен финансов дефицит. По мои сведения, някои са на огромен минус. Това, което ме ядосва, е, че парламентарната опозиция е заспала по отношение на проблемите на културата. Те не питат нито какво се случва с археологията, нито какво е състоянието на държавните институти, нито каква е посещаемостта в музеите. Твърди се, че част от археологическите проучвания тази година са останали неплатени. Ако е вярно, това би било наистина трагично. Опозицията трябва да пита и какво се случва в БНТ и Кошлуков. Малки промени в Закона за радиото и телевизията могат да решат казуса с Кошлуков“, сподели още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.

