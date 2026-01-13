Огнян Боюклиев пред ФАКТИ: Съпротива срещу договора ЕС- МЕРКОСУР има, но у нас това не се обсъжда (ВИДЕО)

От гледна точка на макроикономистите този договор със страните от МЕРКОСУР се разглежда като голямо постижение за ЕС на фона на митата, които САЩ налагат. От друга страна, Европа се конкурира с Русия и Китай, които вече имат силни позиции в региона там. По отношение на земеделието обаче нещата не са толкова прости. Винаги, когато подписваш подобен договор, нещо се дава. Когато говорим за промишленост, може да има печалби, но при земеделието ситуацията е по-чувствителна. Регионът на страните от МЕРКОСУР е силен аграрно и достъпът му до европейския пазар досега беше ограничен. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Огнян Боюклиев от Икономическия институт към БАН.

„В Европейския съюз не се допускат ГМО култури и животни, третирани с хормони – технологии, които са широко разпространени в САЩ. ЕС допуска внос само на продукти, които отговарят на европейските изисквания, като в договора това е описано като „огледален принцип“ на производство. Ние изнасяме наши продукти, включително млечни, защото имаме традиции и успешни пазари, например в Бразилия. В същото време редица държави се противопоставят на споразумението – сред тях Франция, Полша, Австрия и Унгария. Австрия, като голям производител на биопродукти, е много против. Основното опасение е, че земеделието на Европа ще понесе най-голямата жертва“, обяви гостът.

„Президентът Макрон представи 11 точки в защита на френското земеделие. Италия също беше на ръба да се обяви против, но в крайна сметка направи компромис, свързан със защитата на собственото си производство на храни. Неслучайно италианската кухня бе призната от ЮНЕСКО като културно наследство на човечеството“, каза още икономистът.



„Съпротива срещу договора ЕС- МЕРКОСУР има, но е показателно, че у нас тези въпроси почти не се обсъждат. Нека да излезе някоя партия и да каже какво мисли. Предстоят избори“, добави Боюклиев.



