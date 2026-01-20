Евродепутатът от “Европа на суверенните нации” Станислав Стоянов се присъедини към протеста срещу сделката с Меркосур

„Меркосур е нов удар за европейското земеделие - твърде много европейски политики отслабват и унищожават нашите стопанства. Достатъчно! Трябва да се сложи край на контрапродуктивната политика на Европейската комисия“.

Това заяви евродепутатът, избран от „Възраждане“, председател на партията “Европа на суверенните нации” и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов, от трибуната пред протестиращите фермери пред Европейския парламент в Страсбург. Стоянов, който по-рано през януари тази година вече обяви, че българската делегация на “Възраждане”, част от ЕСН, ще гласува против регламента, днес беше единственият български евродепутат, който се включи с изказване от трибуната и беше приветстван от протестиращите. На протеста заедно със Станислав Стоянов присъства и Петър Волгин.

Протестиращите изразиха недоволство срещу търговското споразумение на Европейския съюз с Меркосур. Десетки българи също бяха на протеста, както и техни колеги от цяла Европа.

Според протестиращите това споразумение не отчита конкурентоспособността на европейските фермери спрямо тези от Южна Америка и застрашава европейското земеделие с фалити заради по-високите разходи и зелени политики в ЕС.

„Европейското земеделие трябва да бъде силно и конкурентоспособно. Трябва да преосмислим европейската политика и да поемем ясни ангажименти за защита на селскостопанския сектор.

Имате подкрепата на нашата парламентарна група.“, заяви Стоянов от трибуната.

Меркосур е южноамерикански търговски блок, създаден през 1991 г., с цел икономическа интеграция и свободна търговия. Пълноправни членове са Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия. Според критиците на споразумението ЕС–Меркосур, отварянето на европейския пазар за големи квоти за месо, захар, соя и други селскостопански продукти може да доведе до затваряне на стопанства в ЕС. Споразумението предстои да бъде разгледано и гласувано в Европейския парламент, като протестиращите фермери искат то да бъде спряно.

„Българското и европейското земеделие заслужават реална подкрепа, а не празни обещания. Победата ще бъде наша!”, обобщи евродепутатът от „Възраждане“ Станислав Стоянов.