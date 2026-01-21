Новини
Станислав Стоянов: Европарламентът изпрати в Съда на ЕС споразумението с Меркосур

21 Януари, 2026 18:44, обновена 21 Януари, 2026 18:46 951

Евродепутатът от „Европа на суверенните нации“ Станислав Стоянов определи решението като „глътка въздух” за европейското селско стопанство

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският парламент гласува да сезира за правно становище Съда на Европейския съюз относно търговското споразумение между ЕС и Меркосур, което би могло да забави ратифицирането на споразумението с до две години.

„Решението на ЕП дава глътка въздух за европейското селско стопанство. Това не е окончателна победа, но е стъпка в правилната посока. Становището на Съда на Европейския съюз ще даде яснота за законосъобразността на договора”. Това заяви евродепутатът, избран от „Възраждане“, председател на „Европа на суверенните нации”(ЕСН) и зам.-председател на едноименната парламентарна група - Станислав Стоянов.

Вчера от трибуната пред протестиращите фермери пред Европейския парламент в Страсбург Стоянов обяви, че предложението за изпращане на споразумението в Съда на Европейския съюз ще бъде подкрепено от парламентарната група на ЕСН.

С малка разлика от само десет гласа членовете на Европейския парламент приеха резолюция, с която се иска от Съда да оцени дали текстовете на споразумението между ЕС и Меркосур са напълно съвместими с Договорите за ЕС. Предложението беше одобрено с 334 гласа „за“, 324 „против“ и 11 „въздържали се“.

В резултат на това решение парламентът няма да може да пристъпи към окончателно гласуване на търговското споразумение, докато Съдът не се произнесе със становище. Становища от този вид обикновено отнемат на Съда на Европейския съюз между 18 и 24 месеца, което на практика спира процеса на ратификация.

Предстоящото становище на Съда ще бъде решаващо при определянето дали и при какви условия споразумението между ЕС и Меркосур може да влезе в сила.

Меркосур е южноамерикански търговски блок, създаден през 1991 г., с цел икономическа интеграция и свободна търговия. Пълноправни членове са Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Боливия. Според критиците на споразумението ЕС–Меркосур, отварянето на европейския пазар за големи квоти за месо, захар, соя и други селскостопански продукти може да доведе до затваряне на стопанства в ЕС.


