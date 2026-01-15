Мая Манолова пред ФАКТИ: Депутатите могат малко да си измият срама от лицето и да гласуват закона „Антиспекула“ (ВИДЕО)

Може да се окаже, че тези 165 гласа в зала, които приеха закона „Антиспекула“ на „Изправи се БГ“ на първо четене, да са предизборен трик. Очевидно притеснението от поскъпването на живота, от неовладяването на ръста на цените, от провала на падналото вече правителство на Борисов, много ясно се усети. И БСП също се притесниха. На прага на нови избори какво ще обясняват партиите, какво ще обясняват на избирателите си? Въпреки дебата, въпреки аргументите „за“ и „против“, нямаше депутати – включително и от тези, които не гласуваха за проекта, които да отричат драстичното поскъпване на живота. Повишаването на цените не е само на основните хранителни продукти, а и на лекарства, на услуги. Практически след влизането в еврозоната и заради закръгляването за потребителите на практика няма цена, която да не се е повишила, като част от цените са се повишили двойно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Мая Манолова, лидер на „Изправи се Бг“.

„Затова искам да призова народните представители да приемат окончателно закона за контрол на цените на основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, защото по този начин поне минимално ще оправдаят съществуването на този парламент, който си беше абсолютно ялов. Какво направиха? Нищо! Имаше законопроекти за икономически интереси, за интересите на спонсорите на политическите партии. Ние реално законодателство в полза на гражданите не видяхме, защото нямаше такова“, добави гостът.

„Възможността депутатите поне малко да си измият срама от лицето, че абсолютно пренебрегнаха и предизборните си обещания, и интересите на тези, които гласуват за тях, е да гласуват закона „Антиспекула“. Депутати от всички партии гласуваха за законопроекта, но с изключение на ПП–ДБ, които се правят на дясна формация, каквато не са“, каза Манолова.



„Решението днес е ясно, защото ние – от „Изправи се Бг“, написахме този законопроект като временна намеса на държавата и временна мярка за овладяване на цените. Законопроектът не е някаква българска екзотика или приумица. Той беше написан, след като абсолютно добросъвестно с екипа ми проучихме опита на всички европейски държави, с акцент върху тези, които са членки на еврозоната, за да видим какво се е случило при всяка една от тях при приемането на еврото. Установихме две закономерности: първо – цените неизбежно се покачват, и второ – по един или друг начин държавата предприема съответни мерки. Единствено в България се оказа, че не е приета нито една законодателна норма, която да предпази хората от повишаването на цените“, сподели още Мая Манолова.

