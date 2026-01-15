Новини
България »
Мая Манолова пред ФАКТИ: Депутатите могат малко да си измият срама от лицето и да гласуват закона „Антиспекула“ (ВИДЕО)

Мая Манолова пред ФАКТИ: Депутатите могат малко да си измият срама от лицето и да гласуват закона „Антиспекула“ (ВИДЕО)

15 Януари, 2026 15:57 404 7

  • мая-
  • манолова-
  • антиспекула-
  • закон-
  • гласуват-
  • депутати-
  • цени-
  • евро-
  • поскъпване

Единствено в България се оказа, че не е приета нито една законодателна норма, която да предпази хората от повишаването на цените, казва гостът

Мая Манолова пред ФАКТИ: Депутатите могат малко да си измият срама от лицето и да гласуват закона „Антиспекула“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Може да се окаже, че тези 165 гласа в зала, които приеха закона „Антиспекула“ на „Изправи се БГ“ на първо четене, да са предизборен трик. Очевидно притеснението от поскъпването на живота, от неовладяването на ръста на цените, от провала на падналото вече правителство на Борисов, много ясно се усети. И БСП също се притесниха. На прага на нови избори какво ще обясняват партиите, какво ще обясняват на избирателите си? Въпреки дебата, въпреки аргументите „за“ и „против“, нямаше депутати – включително и от тези, които не гласуваха за проекта, които да отричат драстичното поскъпване на живота. Повишаването на цените не е само на основните хранителни продукти, а и на лекарства, на услуги. Практически след влизането в еврозоната и заради закръгляването за потребителите на практика няма цена, която да не се е повишила, като част от цените са се повишили двойно. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Мая Манолова, лидер на „Изправи се Бг“.

„Затова искам да призова народните представители да приемат окончателно закона за контрол на цените на основни хранителни продукти и стоки от първа необходимост, защото по този начин поне минимално ще оправдаят съществуването на този парламент, който си беше абсолютно ялов. Какво направиха? Нищо! Имаше законопроекти за икономически интереси, за интересите на спонсорите на политическите партии. Ние реално законодателство в полза на гражданите не видяхме, защото нямаше такова“, добави гостът.

„Възможността депутатите поне малко да си измият срама от лицето, че абсолютно пренебрегнаха и предизборните си обещания, и интересите на тези, които гласуват за тях, е да гласуват закона „Антиспекула“. Депутати от всички партии гласуваха за законопроекта, но с изключение на ПП–ДБ, които се правят на дясна формация, каквато не са“, каза Манолова.

„Решението днес е ясно, защото ние – от „Изправи се Бг“, написахме този законопроект като временна намеса на държавата и временна мярка за овладяване на цените. Законопроектът не е някаква българска екзотика или приумица. Той беше написан, след като абсолютно добросъвестно с екипа ми проучихме опита на всички европейски държави, с акцент върху тези, които са членки на еврозоната, за да видим какво се е случило при всяка една от тях при приемането на еврото. Установихме две закономерности: първо – цените неизбежно се покачват, и второ – по един или друг начин държавата предприема съответни мерки. Единствено в България се оказа, че не е приета нито една законодателна норма, която да предпази хората от повишаването на цените“, сподели още Мая Манолова.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гръндж

    1 0 Отговор
    Депутатите могат малко да си измият срама от лицето,и да се избършат с многото банкноти от тлъстите си заплати.

    16:01 15.01.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    1 1 Отговор
    Този закон е чиста проба комунизъм. Бедняците ще вият като линейки ако се приеме. Само стойте и гледайте.

    16:07 15.01.2026

  • 3 Могат,

    1 0 Отговор
    но напук няма да го направят, защото мразят народа.

    16:09 15.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    По принцип този "закон" е добре да се приеме. Тези които не са живяли при комунизма, да опитат от "сладостите". Хърватите вече опитаха. Сега вият като чакали на месечина.

    16:10 15.01.2026

  • 5 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Ама те нямат лице!...
    ... На негово място или зурла, или г.!

    16:10 15.01.2026

  • 6 Роли

    2 0 Отговор
    Кой изобщо се интересува от Мая М. (Маяма)?!?

    16:12 15.01.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Законът спокойно може да се нарече "Мадуро". Мадуро приложи аналогичен закон в целия му блясък.

    16:12 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове