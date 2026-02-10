Адв. Методи Лалов за случая "Петрохан" пред ФАКТИ: Г-н Сандов, как ги проучихте тези хора и тази организация? (ВИДЕО)

Хайде да започнем от регистрацията на това сдружение. Право на гражданите е да се сдружават, да правят сдружения, организации, партии ако щете, които да защитават техния или на други хора интереси. До тук всичко е наред. Аз съм много скептичен обаче, че българското законодателство и практиката, съдебната, допускат да се наименуват частни организации като национални такива- "Национална агенция", "Европейска агенция", какви ли не такива наименования има, които сочат и заблуждават широката общественост, че става въпрос за някаква публична структура. И това обаче, за съжаление, е широко разпространена практика. Изключително съм нескептичен, а съм гневен, за това, че едно министерство- екологичното, в лицето на министър Сандов, на 28 - ия ден подписва макар и рамково споразумение, което не създава някакви конкретни юридически права и задължения. Което рамково споразумение създава история, създава алиби, създава референции. Че се подписва със субект, който министерството е оценило, приело, сътрудничи си с него. Хайде и г-н Сандов, който по-скоро e мой познат, приятел, политически съмишленик в определен етап, хайде да си носим отговорността за всички такива конкретни действия. И понеже аз винаги съм действал на принципа "Няма наши, няма ваши", критиката ми към него е остра. Как ги проучихте тези хора, тази организация как функционира, какви програми е изпълнила? Хайде да почнем да се доверяваме на хора и организации, когато имат малко история отзад. Тази история не е натрупана на публичния терен. Имаме такива фирми, които живеят само от обществени поръчки, иначе никакъв бизнес не правят. Имаме и такива сдружения, които на двадесет и някой си ден стават любимци на властта. Това, обаче, е едната страна на този проблем.
Това е изключително неприятен случай, симптоматичен за болестното състояние, в което се намира и обществото ни, и институциите ни. И медиите ни. И реакциите, и говорителите, и импровизациите, които чуваме, са наистина болестни.
Това каза в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова адвокат Методи Лалов в свой коментар по казуса "Петрохан". Ето и още от неговия анализ:
Всичко може да има разказ, ако този разказ е достоверен, убедителен. Аз мога да говоря за всеки един, с който общувам защо го правя. И ако той е сгрешил, ще се отрека от него със страшна сила. Тук виждаме как първата реакция да защитаваме- "щом ние сме подписали рамково споразумение, значи те са чудесни". Хайде, допуснете, че не сте знаели, че сте били заблудени. И това се случва в живота. Нека да стигнем до това, което със сигурност е дължимо- институционалните реакции. И тук видяхме отново - Прокуратура, МВР- абсолютно неадекватни. Тези хора нито знаят как да отцепват райони, нито знаят как да обяснят за един случай. Или не знаят, или не искат, но аз съм убеден, че са неграмотни и некадърни. Отново имаме импровизации, говорене. Вчера гледаме брифинг на МВР и Прокуратурата, в който ни се прожектират отново отделни кадри. Чакайте бе, хора. Как така се дава информация, която е обект на разследване. Защо ни дават определени части. Хората сега се питат "Защо 30 секунди, а не 3 минути?". Не се обяснява това нещо. Има субтитри, виждаме, че след обработка на кадри се получават някакви разминавания- под буса имало сняг, пък после след няколко часа няма сняг, защото бил паркиран. Изведнъж се оказва, че е наваляло, пък не се е изменила снежната покривка наоколо. На едни от кадрите, кемперът е спрян и тримата, които после са намерени убити, си говорят до него. Този бус, когато погледнете под гумите му, под шасито няма навалял сняг. Т.е. снеговалежът е започнал, след като той е паркиран на чист терен. Няколко часа по-късно този кемпер го няма там, и виждаме обаче, че под него е навалял сняг.Ако е навалял- добре. Но виждаме , че няма промяна в снежната покривка наоколо. Това да е въпрос на часове, дали има обяснение- сигурно. Но институциите не умеят да го правят това нещо.
16:06 10.02.2026
2 Последния Софиянец
16:07 10.02.2026
16:08 10.02.2026
4 БТВ пита на база видеозаписи
16:08 10.02.2026
16:08 10.02.2026
16:08 10.02.2026
7 Проучването
Следвайте парите и те ще ви отведат до истината.
И някои други зависимости човешки
16:09 10.02.2026
До коментар #2 от "Последния Софиянец":От Ватникландия до острова на Епстийн обаче, ватнишка подлого.
16:10 10.02.2026
16:10 10.02.2026
16:23 10.02.2026
16:25 10.02.2026
16:28 10.02.2026
18 механик
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Кой ? ББ и Шиши ?
16:29 10.02.2026
16:32 10.02.2026
21 Последния Софиянец
До коментар #9 от "хаха":Така е, но от блатата са изкарвали девачки от по 100 рубли, за рижия и ортаците.му, във файловете се споменава бункерното над 1000 пъти, радеф и него, но по малко!
16:37 10.02.2026
16:42 10.02.2026
23 00669
До коментар #20 от "00014":Защото така е удобно.
16:43 10.02.2026
24 За записа
До коментар #4 от "БТВ пита на база видеозаписи":Виждам мъже, които се разделят след добре свършена работа, щастливо куче, което не издава и звук и запис направен от въздуха защото ако погледнете и сателитните снимки на хижата ще разберете, че там няма на какво да я инсталират тази камера. Не виждам час и дата и със сигурност не виждам депресари,които смятат да се самоубиват. Този запис е от нечий телефон и не ясно от кога точно
Коментиран от #32, #44
16:50 10.02.2026
16:51 10.02.2026
16:54 10.02.2026
27 Кое не е така ?!
Според българското законодателство сигналите за педофилия (сексуални престъпления срещу деца) се разследват по ясно разпределена компетентност - МВР и прокуратурата са водещите, а други институции могат да имат само подпомагаща или специална роля.
Първо длъжностно престъпление.
ДАНС разследва вместо прокуратура и разследващи органи.
ДАНС и педофилия в националната сигурност?!
Питаме се - уведомили ли са агентите на ДАНС прокуратурата и МВР за този сигнал?
Защо изобщо са започнали те разследването?!
Евентуално второ длъжностно престъпление?!
Питаме се - дали този "сигнал" не е подаден от човек, свързан със сръбска престъпна организирана група, работеща в района, с която имат контакти агенти на ДАНС?
Само си задаваме въпроси, на които прокуратурата би трябвало да отговори.
16:55 10.02.2026
17:06 10.02.2026
30 Проучва ги,
17:10 10.02.2026
31 Възмутен
17:15 10.02.2026
32 Разумен
До коментар #24 от "За записа":От телефона на 15-годишния, защото той липсва в кадрите.
17:18 10.02.2026
17:19 10.02.2026
17:24 10.02.2026
17:26 10.02.2026
17:27 10.02.2026
38 Мнение
17:30 10.02.2026
39 Той
До коментар #29 от "Георги":винаги е говорил само глупости. Крайно ограничен човек, с минимални правни познания, но дава мнения по всички въпроси. Надут балон, питайте бившите му колеги от СРС.
17:31 10.02.2026
40 Бай Данчо
До коментар #4 от "БТВ пита на база видеозаписи":Това истина ли е ? Дайте линк
17:46 10.02.2026
17:48 10.02.2026
Това е всъщност - освен това имаме - "зимен период" - тоест - рекациите на хората се променят - стават по-депресивни.
17:48 10.02.2026
17:53 10.02.2026
44 Холмс
До коментар #24 от "За записа":От снимките снимани от дрона на БТВ се вижда че от тази страна има нещо като фотоволтаици и се вижда също и нещо като камера!
18:00 10.02.2026
45 Монк
До коментар #4 от "БТВ пита на база видеозаписи":На тези кадри е кемпера на път за София от връх Околчица! Не опитвайте да търсите под вола теле! Това е секта която се е развивала доста добре в последните години! Явно че идването на власт на ПП ДБ ги връща в България!
18:58 10.02.2026
