Адв. Методи Лалов за случая "Петрохан" пред ФАКТИ: Г-н Сандов, как ги проучихте тези хора и тази организация? (ВИДЕО)

Адв. Методи Лалов за случая "Петрохан" пред ФАКТИ: Г-н Сандов, как ги проучихте тези хора и тази организация? (ВИДЕО)

10 Февруари, 2026 16:05 3 319 48

И тук видяхме отново - Прокуратура, МВР- абсолютно неадекватни. Тези хора нито знаят как да отцепват райони, нито знаят как да обяснят за един случай. Или не знаят, или не искат, но аз съм убеден ,че са неграмотни и некадърни, коментира още юристът

Адв. Методи Лалов за случая "Петрохан" пред ФАКТИ: Г-н Сандов, как ги проучихте тези хора и тази организация? (ВИДЕО) - 1
Снимка: ФАКТИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Хайде да започнем от регистрацията на това сдружение. Право на гражданите е да се сдружават, да правят сдружения, организации, партии ако щете, които да защитават техния или на други хора интереси. До тук всичко е наред. Аз съм много скептичен обаче, че българското законодателство и практиката, съдебната, допускат да се наименуват частни организации като национални такива- "Национална агенция", "Европейска агенция", какви ли не такива наименования има, които сочат и заблуждават широката общественост, че става въпрос за някаква публична структура. И това обаче, за съжаление, е широко разпространена практика. Изключително съм нескептичен, а съм гневен, за това, че едно министерство- екологичното, в лицето на министър Сандов, на 28 - ия ден подписва макар и рамково споразумение, което не създава някакви конкретни юридически права и задължения. Което рамково споразумение създава история, създава алиби, създава референции. Че се подписва със субект, който министерството е оценило, приело, сътрудничи си с него. Хайде и г-н Сандов, който по-скоро e мой познат, приятел, политически съмишленик в определен етап, хайде да си носим отговорността за всички такива конкретни действия. И понеже аз винаги съм действал на принципа "Няма наши, няма ваши", критиката ми към него е остра. Как ги проучихте тези хора, тази организация как функционира, какви програми е изпълнила? Хайде да почнем да се доверяваме на хора и организации, когато имат малко история отзад. Тази история не е натрупана на публичния терен. Имаме такива фирми, които живеят само от обществени поръчки, иначе никакъв бизнес не правят. Имаме и такива сдружения, които на двадесет и някой си ден стават любимци на властта. Това, обаче, е едната страна на този проблем.

Това е изключително неприятен случай, симптоматичен за болестното състояние, в което се намира и обществото ни, и институциите ни. И медиите ни. И реакциите, и говорителите, и импровизациите, които чуваме, са наистина болестни.

Това каза в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова адвокат Методи Лалов в свой коментар по казуса "Петрохан". Ето и още от неговия анализ:

Всичко може да има разказ, ако този разказ е достоверен, убедителен. Аз мога да говоря за всеки един, с който общувам защо го правя. И ако той е сгрешил, ще се отрека от него със страшна сила. Тук виждаме как първата реакция да защитаваме- "щом ние сме подписали рамково споразумение, значи те са чудесни". Хайде, допуснете, че не сте знаели, че сте били заблудени. И това се случва в живота. Нека да стигнем до това, което със сигурност е дължимо- институционалните реакции. И тук видяхме отново - Прокуратура, МВР- абсолютно неадекватни. Тези хора нито знаят как да отцепват райони, нито знаят как да обяснят за един случай. Или не знаят, или не искат, но аз съм убеден, че са неграмотни и некадърни. Отново имаме импровизации, говорене. Вчера гледаме брифинг на МВР и Прокуратурата, в който ни се прожектират отново отделни кадри. Чакайте бе, хора. Как така се дава информация, която е обект на разследване. Защо ни дават определени части. Хората сега се питат "Защо 30 секунди, а не 3 минути?". Не се обяснява това нещо. Има субтитри, виждаме, че след обработка на кадри се получават някакви разминавания- под буса имало сняг, пък после след няколко часа няма сняг, защото бил паркиран. Изведнъж се оказва, че е наваляло, пък не се е изменила снежната покривка наоколо. На едни от кадрите, кемперът е спрян и тримата, които после са намерени убити, си говорят до него. Този бус, когато погледнете под гумите му, под шасито няма навалял сняг. Т.е. снеговалежът е започнал, след като той е паркиран на чист терен. Няколко часа по-късно този кемпер го няма там, и виждаме обаче, че под него е навалял сняг.Ако е навалял- добре. Но виждаме , че няма промяна в снежната покривка наоколо. Това да е въпрос на часове, дали има обяснение- сигурно. Но институциите не умеят да го правят това нещо.

Повече от разговора може да проследите във видеото


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен въпрос

    15 4 Отговор
    Ето фактите

    16:06 10.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    16 23 Отговор
    Изнасяли са деца сираци от Украйна за Брюксел по европрограми

    Коментиран от #9, #18

    16:07 10.02.2026

  • 3 хаха

    24 6 Отговор
    Бати шопара! Типично ориенталско заблатено добиче!

    Като се види с 5 лева в джоба и пуф ... 150 кила.
    Балкански селяндури и подлоги.

    16:08 10.02.2026

  • 4 БТВ пита на база видеозаписи

    16 4 Отговор
    Кемпера на Калушев излиза от Петрохан съпроводен от патрулна кола на МВР. После какво се случва?

    Коментиран от #24, #40, #45

    16:08 10.02.2026

  • 5 ама че въпрос

    27 2 Отговор
    е как да ги проучи ? казали са му те са наши момчета дай им каквото искат и готово…

    16:08 10.02.2026

  • 6 Абе важното е, че

    15 5 Отговор
    ламата е оставил 21 имота посмърно на наследниците си, които и да са те...

    16:08 10.02.2026

  • 7 Проучването

    27 3 Отговор
    е от много близко разстояние. Един телефонен разговор с висшестоящи от умно красивата политическа партия управляваща в момента.
    Следвайте парите и те ще ви отведат до истината.
    И някои други зависимости човешки

    16:09 10.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хаха

    6 19 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    От Ватникландия до острова на Епстийн обаче, ватнишка подлого.

    Коментиран от #21

    16:10 10.02.2026

  • 10 Тапия

    15 5 Отговор
    от тези на кило , преподавал му лудия Никола Филчев - и той сега да се изтакова ! Брадясал като хамалин .

    16:10 10.02.2026

  • 11 Неможа Ли ?

    2 9 Отговор
    Неможа Ли ?

    Да си Го Вкара !

    Да се почувства !

    Малко МЪЖ !

    Ами Си Остана !

    Пе !

    ----

    де !

    ------
    рас !

    16:10 10.02.2026

  • 12 професор 007

    18 3 Отговор
    Eee всеки който не е изгоден за държавата е сектант участвал в пара воена организация!!! Cамо професори и доценти дават по фейк телевизии със теории за извънземни. илюминати и сектанти!!!

    16:11 10.02.2026

  • 13 същия паляк

    8 5 Отговор
    като христанов - беше от тях още е либe pаcт но уж вече не е с тях

    16:11 10.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Опа

    18 4 Отговор
    Сандов не ги е проучвал изобщо. Киро му е казал "Това са мои хора"

    16:23 10.02.2026

  • 16 Хмм

    15 5 Отговор
    Дамаджаната, кака Надка и Борислав Боби Сандов дължат отговори, които няма да получим.

    16:25 10.02.2026

  • 17 Макс

    25 5 Отговор
    Стига глупости ! Румен Петков как проучи братя Галеви ? Какво стана с ало Ваньо ? Пепи еврото, Цветан Василев , някакъв си прокурорски син ? Къщата в Барселона , купуване и продаване на гласове и т.н. Въпросите са много и най-вече за управлението на ГЕРБ . Отговори няма .

    16:28 10.02.2026

  • 18 механик

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Кой ? ББ и Шиши ?

    16:29 10.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 00014

    23 2 Отговор
    Защо всички пишман специалисти избягват въпроса за четирите черни джипа в района на хижата?

    Коментиран от #23

    16:32 10.02.2026

  • 21 Последния Софиянец

    3 11 Отговор

    До коментар #9 от "хаха":

    Така е, но от блатата са изкарвали девачки от по 100 рубли, за рижия и ортаците.му, във файловете се споменава бункерното над 1000 пъти, радеф и него, но по малко!

    16:37 10.02.2026

  • 22 поглед

    3 2 Отговор
    Таз организация е била комуфлаж. За какво да я учат...

    16:42 10.02.2026

  • 23 00669

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "00014":

    Защото така е удобно.

    16:43 10.02.2026

  • 24 За записа

    17 2 Отговор

    До коментар #4 от "БТВ пита на база видеозаписи":

    Виждам мъже, които се разделят след добре свършена работа, щастливо куче, което не издава и звук и запис направен от въздуха защото ако погледнете и сателитните снимки на хижата ще разберете, че там няма на какво да я инсталират тази камера. Не виждам час и дата и със сигурност не виждам депресари,които смятат да се самоубиват. Този запис е от нечий телефон и не ясно от кога точно

    Коментиран от #32, #44

    16:50 10.02.2026

  • 25 АНАКОНДА

    9 3 Отговор
    ЧЕ ИМА ВИНА САНДОВ КАТО МИНИСТЪР тогава НА МОСВ ИМА,НО СЪЩО ВИНА НОСИ И ТОМА БЕЛЕВ КАТО НЕГОВ ЗАМ.МИНИСТЪР И РЕСОР НА ТАЗИ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА сега АГЕНЦИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ !!!МОЖЕ ЗАКОНА ДА РАЗРЕШАВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НПО,НО НЕМОЖЕ НА СЛЯПО ДА ПОДПИСВАШ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА ПРОУЧИШ НА КАКВИ ХОРА ПРЕДОСТАВЯШ ТАКАВА ДЕЙНОСТ !!!

    16:51 10.02.2026

  • 26 Тома

    4 3 Отговор
    Как как бе моето момче гледа се кой ще даде най голямата пачка и на кого ще перат парите

    16:54 10.02.2026

  • 27 Кое не е така ?!

    8 4 Отговор
    Клетият съветски цървул, назначен за директор на ДАНС, съвсем официално обяви, че ДАНС е работила по сигнали за педофилия, свързани с групата на хижата край Петрохан ?!
    Според българското законодателство сигналите за педофилия (сексуални престъпления срещу деца) се разследват по ясно разпределена компетентност - МВР и прокуратурата са водещите, а други институции могат да имат само подпомагаща или специална роля.
    Първо длъжностно престъпление.
    ДАНС разследва вместо прокуратура и разследващи органи.
    ДАНС и педофилия в националната сигурност?!
    Питаме се - уведомили ли са агентите на ДАНС прокуратурата и МВР за този сигнал?
    Защо изобщо са започнали те разследването?!
    Евентуално второ длъжностно престъпление?!
    Питаме се - дали този "сигнал" не е подаден от човек, свързан със сръбска престъпна организирана група, работеща в района, с която имат контакти агенти на ДАНС?
    Само си задаваме въпроси, на които прокуратурата би трябвало да отговори.

    16:55 10.02.2026

  • 28 Джак Спароу

    6 1 Отговор
    Ми Боко как проучи Вълкът да речем??

    17:02 10.02.2026

  • 29 Георги

    7 4 Отговор
    Методи Лалов говори глупости. Разочарован съм.

    Коментиран от #39

    17:06 10.02.2026

  • 30 Проучва ги,

    4 2 Отговор
    така както ги проучват другите уж отговорни институции, т.е никак

    17:10 10.02.2026

  • 31 Възмутен

    10 0 Отговор
    Омръзнахте на цяла България с този Петрохон, с лъжите и манипулациите! Никой не ви вярва!

    17:15 10.02.2026

  • 32 Разумен

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "За записа":

    От телефона на 15-годишния, защото той липсва в кадрите.

    17:18 10.02.2026

  • 33 Винкело

    8 0 Отговор
    Немската овчарка и тя - онемяла. Бе вие виждали ли сте скачаща, играеща си, радостна немска овчарка?

    17:19 10.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ддд

    4 0 Отговор
    Писна ми да чета, гледам и слушам мнения на хора които говорят пълни глупости.

    17:24 10.02.2026

  • 36 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    Ка са ги проучвали? Ми метнали са по некое друго кьорпенце у Педрохан и те така!

    17:26 10.02.2026

  • 37 Някой разбра ли?!

    7 0 Отговор
    МОТИВЪТ ЗА УБИЙСТВОТО КАКЪВ Е???

    17:27 10.02.2026

  • 38 Мнение

    11 2 Отговор
    ДАНС и Прокуратурата са проспали случая „Петрохан“! И Сарафко и Денев са хора на Шиши и Боко.

    17:30 10.02.2026

  • 39 Той

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Георги":

    винаги е говорил само глупости. Крайно ограничен човек, с минимални правни познания, но дава мнения по всички въпроси. Надут балон, питайте бившите му колеги от СРС.

    17:31 10.02.2026

  • 40 Бай Данчо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "БТВ пита на база видеозаписи":

    Това истина ли е ? Дайте линк

    17:46 10.02.2026

  • 41 Един

    4 1 Отговор
    Ако наистина ДАНС са дошли преди полицията, значи е има заплаха за държавната сигурност. Правете си изводите.

    17:48 10.02.2026

  • 42 Никой

    1 2 Отговор
    По какви дела е адвокат пък - сега - става въпрос за следното - хората са психясали - нямат рационален подход към Света, вярват в Мики-Маус - едва ли не - при това - зрели индивиди - които - иначе - знаят къде е един вид "бушона" за инсталацията - ако спре тока - ама си вярва.

    Това е всъщност - освен това имаме - "зимен период" - тоест - рекациите на хората се променят - стават по-депресивни.

    17:48 10.02.2026

  • 43 розовия тoлуп Льoльoв

    3 1 Отговор
    и той да се изока

    17:53 10.02.2026

  • 44 Холмс

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "За записа":

    От снимките снимани от дрона на БТВ се вижда че от тази страна има нещо като фотоволтаици и се вижда също и нещо като камера!

    18:00 10.02.2026

  • 45 Монк

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "БТВ пита на база видеозаписи":

    На тези кадри е кемпера на път за София от връх Околчица! Не опитвайте да търсите под вола теле! Това е секта която се е развивала доста добре в последните години! Явно че идването на власт на ПП ДБ ги връща в България!

    18:58 10.02.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Порнохан !

    2 0 Отговор
    Порнохан !

    Е Портрет !

    На Българската Държава !

    В Цял Ръст !

    22:45 10.02.2026

