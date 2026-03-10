Новини
Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Доналд Тръмп вече е сериозно обезпокоен за цените на горивата ВИДЕО

10 Март, 2026 14:29 552 4

Европейският съюз продължава да няма стратегия как да се справи със сегашната ситуация и просто тича след събитията

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е сериозно обезпокоен за цените на горивата. Европейският съюз продължава да няма стратегия как да се справи със сегашната ситуация и просто тича след събитията.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Георги Чанков.

Той посочи, че войната в Залива гълта всички ресурси на САЩ. Заплахата от нови ирански нападения остава. Техеран вече показа, че може да удари и извади от строя едно от ключовите петролни съоръжения на "Сауди Арамко".

Дали България участва косвено във войната срещу аятоласите и дали иранските ракети могат да удрят цели в България?

Вижте още във ВИДЕОТО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ади 6а

    2 0 Отговор
    ..нИ думай

    14:32 10.03.2026

  • 2 Сигурно

    1 1 Отговор
    Крайно време Доналд Тръмп да се безпокои за душата си

    14:34 10.03.2026

  • 3 смелия мирчев-толбухин

    1 1 Отговор
    тоси пък откъде знае какво му е на бати Доналд,Бати Доналд изобщо не му дреме за горивата на бай ганьо

    14:39 10.03.2026

  • 4 Японеца

    0 0 Отговор
    Вече успокоиха петрола. Точно Тръмп свали цената, като каза че войната скоро ще свърши!

    14:50 10.03.2026

Новини по градове:
