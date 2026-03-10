Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: Доналд Тръмп вече е сериозно обезпокоен за цените на горивата ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е сериозно обезпокоен за цените на горивата. Европейският съюз продължава да няма стратегия как да се справи със сегашната ситуация и просто тича след събитията.

Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Георги Чанков.

Той посочи, че войната в Залива гълта всички ресурси на САЩ. Заплахата от нови ирански нападения остава. Техеран вече показа, че може да удари и извади от строя едно от ключовите петролни съоръжения на "Сауди Арамко".

Дали България участва косвено във войната срещу аятоласите и дали иранските ракети могат да удрят цели в България?

