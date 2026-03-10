Румен Овчаров пред ФАКТИ: За трите месеца от влизането на Спецов, "Нефтохим" е на загуба 58 милиона долара (ВИДЕО)

Цените по бензиностанциите още не са стигнали небето. Засега хвърчат с по десетина цента нагоре.

Трудно ми е да кажа до къде може да стигне цената на един барел петрол. Вижте, цената е изключително волатилна (променлива-бел.ред.) - вчера беше 120 долара, днес е 80. И защо? Някои казват, че, видите ли, някои страни щели да си освободят стратегическите резерви. Да, ама тези страни отказаха да ги освободят. И никой не пита защо така отказаха. Да, Г-7 и преди всичко САЩ. А те отказват очевидно, защото си правят сметката, че може би тези резерви ще им трябват на тях самите. Цените падат в момента по една единствена причина, за мен, и това е разговорът на Путин с Тръмп. Друга причина от снощи, която да се е случила- няма.

Това коментира в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Ето и още от неговия анализ:

Но не е проблемът само в петрола. Ще ви кажа няколко числа, за да имате представа за какво смущение става дума. Това е най-голямото смущение в историята, откакто се следят пазарите на петрол.

20 милиона барела са спрени в Ормузкия проток. Само, за да припомня- другата най-голяма такава флуктуация ( вариране, колебание-бел. ред) е по времето на Иранската революция от 1979 г. Тогава става дума за 5 милиона барела. По време на войната Йом-Кипур през 1973 г.-тогава са по-малко от пет милиона барела. Сега са 20 милиона. Към това добавете още 20% от доставките на природен газ, към това добавете 50% от уреята в световен мащаб (става дума за торовете-бел.ред.). И ще разберете, че става дума за едно смущение, което има изключително тежък, глобален характер. И всичките тези, плиткоумни ще ги нарека, бодряшки изпълнения на нашите министри как ние тук, видите ли, в "Чирен" имаме запаси. Какви запаси имаме в "Чирен"? В "Чирен " имаме 250 милиона кубически метра. Можем да черпим от там по два милиона. Добре, тази пролет ще изкараме. Каква ще бъде цената е втора тема. Защото Трайчо Трайков ни убеждава: "Ние имаме договор с Азербайджан, и той ще ни държи ниска цената". Ниска цена я държеше 2022 г. и 2023 г. Защото тогава цените на петрола не мръднаха, тогава цените на природния газ се качиха петорно. А цената на природния газ от Азербайджан е свързана с цените на петрола. Цените и на този газ ще растат. Затова някак си не ги разбирам всичките тези тупания в гърдите. И към г-жа президента да кажа публично: Разбирам ѝ съображенията "КСНС ще стане място за предизборна пропаганда". Да, така ще стане. Но има неща, за които държавата трябва да помисли още сега. И да вземе мерки за тях. Защото аз не виждам да се вземат мерки. Вижте какво става в АЕЦ "Козлодуй". Три пъти спира един реактор, в рамките на 2 месеца. Три пъти. Такова нещо не се е случвало в историята на атомната ни енергетика. Точно този реактор- 6 блок, беше един от рекордьорите по най-малко аварийни спирания. Повече от 11 години нямаше нито едно. Ние сега го спираме като чекрък. Три пъти. Преди това го спирахме още два пъти през годината. Добре, някой няма ли да вземе мерки по тези въпроси?!

Решението е много просто- не става дума за някаква супер технология. Става дума за една мембрана, за една ламарина и за един щифт, който се къса при определено налягане. И едни ножове, които късат ламарината. Само че, някои пак решиха на дребно да печелят. Разбирам, че са доставили мембраната, оригинално от Русия, но това е контрабанда. Аз не знам тези хора.. Русия е под санкции. Без дерогация тези врътки са си наказуеми. Не знам дали си го осмислят това.

Вторият въпрос е "Нефтохим". Вижте какво се случва там. За 11-те месеца на миналата година "Нефтохим" е на загуба 52 милиона долара. За трите месеца от влизането на Румен Спецов, "Нефтохим" е на загуба 58 милиона долара. Нали разбирате колко "компетентно и качествено" управлява този човек! И то в условията, когато швейцарската компания "Литаско", акционер в "Лукойл", подема арбитраж за 3 милиарда. Има подобен случай в Германия. "Роснефт" - неговите активи там също се управляват от особен управител. Но този особен управител от 2022 година при всяко действие, което касае икономическите резултати на дружествата, пита представителя на основния акционер- т.е. на собственика. "Правим ли това, предлагаме така, предлагаме иначе". Какво прави нашият особен управител? Първото нещо, като отива там- намалява борда на директорите от 5 човека на 4. И кого уволнява? Представителят на акционера. Сега кого уволнява-намалява ги от 4 на 3. Уволнява основния експерт в ръководството. Многогодишният технически директор на "Лукойл". И ние после се чудим защо рафинерията работи на загуба.

Повече от разговора може да проследите във видеото