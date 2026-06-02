Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: Зад незаконния строеж във Варна стои някой на висок пост, който прикрива случая (ВИДЕО)

2 Юни, 2026 15:26 2 838 52

Сега всички се правят на много изненадани от „появилия се“ незаконен строеж край Варна, но истината е, че всички знаеха за това селище. Сред варненци се говореше, че комплексът има всякаква логистична подкрепа и от общината, и от държавата, като цялата тази работа се забъркваше с името на Дидо Дънката, като слуховете го свързваха и с купуване на гласове за ГЕРБ.

Когато започна да се разплита чорапът, се оказа, че Данчо Ментата има апартамент в комплекса, както и няколко общински съветници от Варна. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов.

Трябва да се направи пълен одит на строежите и да се провери не само чия е собствеността по нотариален акт, а и чии роднини са тези хора — така ще станат ясни много неща, каза Радулов и допълни:
Невъзможно е това нещо, което е 100 дка, и където минават стотици камиони с материали, да остане незабелязано. Чудя се каква е тази полиция, която вижда, че нещо се строи в зона от „Натура 2000“, и не прави проверка. Чудя се какъв е този кмет, който иска да направи проверка и не го пускат! Когато не го пускат, вика полицията и влиза вътре.

Комисията в НС, която трябваше да изслуша по случая председателя на ДАНС, не успя да се събере. Тогава Златан Златанов от „Възраждане“ ѝ беше председател и те му правеха напук. Той се опита много пъти да ги събере, но ГЕРБ, ДПС и ИТН винаги отсъстваха, обясни Радулов.

Имаше обаче друго нещо – ние в комисията по обществен ред и сигурност чисто процедурно трябваше да изслушаме този временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС, за да проверим неговата компетентност, да му задаваме въпроси, влизащи в сферата, която ще управлява. Вярвайте ми, че освен на въпросите на ГЕРБ и на ИТН, които очевидно бяха предварително уговорени, той не успя да отговори на нито един друг въпрос. Той очевидно беше некомпетентен, което значи, че на тази позиция го държи някой. Този някой може да му разпорежда да прави това или онова. Да изгони от страната някой, после да отмени заповедта — сподели Радулов.

Процесът по разчистването на гората край Варна започва още през 2021 г., така че има някой на много високо ниво — да кажем министър, зам.-министър, който прикрива това, което се е случило, категоричен бе той.

Какво каза още проф. Николай Радулов вижте във ВИДЕОТО.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    64 7 Отговор
    Никой не слуша Олеся Иласчук.Каза жената че е решено на междуправителствено ниво от Бойко Борисов и Шиши

    Коментиран от #5

    15:27 02.06.2026

  • 2 Реалист

    28 31 Отговор
    Е, то е ясно, че корумпираният кмет на Варна е в схемата! Те на Променкаджиите много кметове им излязоха с кражби и злоупотреби, тук в София е страшно. Кметицата на Красно село само е известна, но се краде от всички Променкаджийски кадри. Сега Фатмака ще продължи тези порочни схеми, но касичките се местят при него... и Копринката!

    15:28 02.06.2026

  • 3 бою циганина

    31 3 Отговор
    ще изплатя обезщетение на невинните купувачи от личниъе ми спестявания

    Коментиран от #15

    15:29 02.06.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    23 0 Отговор
    точно в беге с най честните политици и ниските цени, това е невъзможно

    15:30 02.06.2026

  • 5 Така е

    9 16 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти поне я слушаш, нали и двамата от един бряг сте, нормално е.

    15:33 02.06.2026

  • 6 Тц,тц,тц 😂😂😂

    9 8 Отговор
    Този бил много умен.😂

    15:34 02.06.2026

  • 7 Прав е

    18 28 Отговор
    Преди седмица имаше статия тук във факти на Европейската маркетингова агенция "Барометър" че ако в сегашния момент се проведат избори формацията на Радев губи около 500 хиляди гласа от своите избиратели. А миналия ден според проучването на "Маркет Линкс" Радев е загубил около 300 хиляди избиратели. Повечето граждани осъзнаха че ПБ няма да осъществи реформи а ще тегли нови заеми за да увеличава заплати на полицаи ,военни и администрация.
    Маркет Линкс - "Първата и основна е, че отново се регистрира висок дял на нерешилите за кого да гласуват, което е ясна индикация, че освен конформисткия вот, който следва победителя, има значим сегмент избиратели, които отказват да се идентифицират с някоя от парламентарно представените политически сили.

    Делът на "Прогресивна България" е с около 10 пункта по-нисък от постигнатото на вота през април, което е индикатор както за електоралната вълна, надигнала се в последните дни, така и очерталото се ядро на партията. Над 300 000 избиратели на "Прогресивна България" не потвърждават вота си."

    Коментиран от #9, #10, #23, #46, #48

    15:36 02.06.2026

  • 8 Интересно

    49 1 Отговор
    Как нотариусът е изповядал сделките?
    Как главният Архитект е разписал плана?
    Как общината е дала разрешителните?
    Чии са подписите на тези документи? Защо мълчите? Архив има. Изкарайте папките и обявете имената публично. Какво се правите, че са неоткриваеми?

    15:36 02.06.2026

  • 9 Ми не е зле

    14 23 Отговор

    До коментар #7 от "Прав е":

    За почти месец 1/3 от избирателите ми се разочаровали от кayнa! А това разочарование бързо се трансформира в омраза. Зимата не ми се мисли само дилемата е кayна ще успее ли да избяга от България невредим.

    15:38 02.06.2026

  • 10 баничар

    29 8 Отговор

    До коментар #7 от "Прав е":

    И как го разбраха това от Барометър? Да не са правили миналата седмица нови национални избори, че да преброят гласовете?
    Май го разбраха, докато гледаха в тавана, а?

    15:39 02.06.2026

  • 11 хаха

    29 1 Отговор
    Ноу шит Шерлок?

    И Данчо Ментата имал къща в „Баба Алино“
    След областния координатор на ДПС Търговище, сред собствениците на имоти в Баба Алино се оказва и Йордан Цонев.
    Бившият депутат от ДПС е закупил имот, който разполага и с външен басейн

    15:43 02.06.2026

  • 12 гражданин на държавата бангаранга

    32 3 Отговор
    Учудвам се, че още не е разпитан банкянския специалист. Той ще каже, това е ясно, че не познава никого и нищо никога не е чул по случая. Струва ми се, че и Пеевски може да знае нещо. За Тагарев съм сигурен, че трябва да бъде питан с най-строг тон. Може да бъдат тествани на полиграф, ако мълчат като партизани на разпит.Не мога да повярвам, че се касае за Украйна и Тагарев няма да знае нищо. Вече се видя, че нещата са вървели на високо ниво. Неслучайно не са извадени всички необходими документи, защото са били под чадър, а там е сухо и уютно, без да има притеснения. Ако не други, то поне нотариусът ще каже откъде са го притиснали. Не мислете, че нотариусът нищо не разбира и са го подвели.

    15:44 02.06.2026

  • 13 Този някой,, от високо ниво"

    19 4 Отговор
    Май е от едно посолство! И май е ,, някоя"

    15:45 02.06.2026

  • 14 Герак Митко

    30 1 Отговор
    Странно че прозрението на професора, се споделя от цяла България преди още да го получи.

    15:46 02.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хайде вече

    26 3 Отговор
    Може ли кметът да обясни защо подписва заповед за ПУП в защитената територия . Или взе подкупа и за да се спаси,уволнява редови служители.

    15:48 02.06.2026

  • 17 Пепи!

    38 0 Отговор
    Уважаеми българи, това което се е случило във Варна и продължава да се случва, а сигурно и на други места в бг. си има име което всички експерти, анализатори, политици и др. избягват да кажат, а то е КОРУПЦИЯ! Аз, ще добавя още едно име- МАФИЯ! И сега, ако не влезат една дузина замесени хора в затвора, на тази държава трябва да се сложи надпис - CLOSED!

    15:48 02.06.2026

  • 18 Хасковски каунь

    27 2 Отговор
    Радулов,
    що се прайш на "дръж ми шапката" ? Ъ ?
    Чувал ли си името Бойко Борисов който в момента се ослушва кът гърмян заяк

    Коментиран от #36

    15:49 02.06.2026

  • 19 Не стои един, а двама!

    19 1 Отговор
    Двете Прадета!

    15:49 02.06.2026

  • 20 А ЕС институциите къде са? Да, разбира с

    22 2 Отговор
    А ЕС институциите къде са? Да, разбира се, греховете са морковът и тоягата за да държиш в подчинение - ето защо ЕС си затваря очите

    15:50 02.06.2026

  • 21 Бацо

    11 1 Отговор
    Аз бех депутат само, не съм аз

    15:53 02.06.2026

  • 22 Добрин

    22 2 Отговор
    Приказката за Али Баба и многото разбойници я слушахме с години, ред беше на агент Буда, Бабата и Шиши, минахме през шума на Водопада, неговите ремонти на ремонта, днес слушаме стерео озвучаването на Украйна и посолството им в България! Не се правете на ощипани моми
    че там скоро ще ви засърби! Вярвайте ми!

    15:53 02.06.2026

  • 23 Есента

    10 3 Отговор

    До коментар #7 от "Прав е":

    Камъните и паветата!!

    15:54 02.06.2026

  • 24 Банкянски старец

    16 0 Отговор
    Някой? Неее, там е такова хоро, че в Гинес трябва да ги впишат. Лапачи, лапандери и лапандерчета, напълнени като пуски, до гърлото с пари.

    15:55 02.06.2026

  • 25 Е как кой

    18 1 Отговор
    2те прасета Лойко и Шиши

    15:55 02.06.2026

  • 26 Конспиратор

    18 0 Отговор
    Изгонване от страната е кьор фишек и с нищо не решава проблема с незаконно строителство.
    Някой иска да строи в горски терен , но няма търпение да изчаква поредните тромави процедури, струващи му пари и време, затова решава да строи и да плати за затваряне на очи, спестявайки си времето по институционалните процедури. Има и заинтересовани купувачи, заблудени от големия мащаб.

    15:55 02.06.2026

  • 27 Факт

    17 3 Отговор
    Хайде, обявявайте ги за законни по заповед на Америка за България и да приключваме с това парадиране вече.

    15:57 02.06.2026

  • 28 Браво!

    19 0 Отговор
    Радулов заслужен професор на Републиката!
    Откри витошкото паве!
    Чичо Манчо и той това каза!

    16:02 02.06.2026

  • 29 Шаран БГ

    21 0 Отговор
    Че това го знае и бай Иван от село Говедарци !! Друго си е, да ни го каже професор някой си ..........

    16:04 02.06.2026

  • 30 Урко

    16 2 Отговор
    Радулов, Радулов, на пръстите на едната ръка са, събират се точно:
    1.Козяк - ФАЩ,
    2.Украйна - Осрайна,
    3.Посолство - Осрайна,
    4.България - Водопада,
    5.ГРОБ - Величия и маскари.

    16:08 02.06.2026

  • 31 малко истински факти

    15 5 Отговор
    Радулов смешника ,съвсем изтрещя , а къде беше ти бе смешко дето всичко ти е ясно а ???

    16:11 02.06.2026

  • 32 Гарантирано от ГЕРБ

    18 2 Отговор
    Ех Радулов, той вече не е на високо ниво!
    Той е, неговото име е : Бойко БорисоФ,
    но вече е Никой и Нищо, едно Голямо герберско Нищо!

    16:11 02.06.2026

  • 33 Тома

    14 0 Отговор
    Че нали има разследващи които могат да разберат кой е този бос на мафията които прикрива далаверите и си пълни гушата с мангизи.За какво взимат държавна заплата.

    16:11 02.06.2026

  • 34 р.точка

    5 0 Отговор
    р.точка

    16:20 02.06.2026

  • 35 Макс

    12 1 Отговор
    Проблемът е в това ,че нищо не са направили след като са знаели .А Слави и Тошко знаеха ли , или гледаха деколтетата на певиците ?

    16:22 02.06.2026

  • 36 Жан

    12 1 Отговор

    До коментар #18 от "Хасковски каунь":

    Професора да каже името - нали той ги обучава тези ченгета. На това ли ги научи Радулов?

    16:26 02.06.2026

  • 37 Очевидно

    16 1 Отговор
    На тази територия управлението е отвън. Нареждат всичко което е за Украйна да се прави без значение на законите на завладяна та територия. Под чуждо иго сме, затова и всички са изпълнявали. То и Гюров отиде в Украйна и подписа 10 години робство. Документи които са му поднесени за подпис без да има никакви задължения за Украйна но всички точки задължения за България. Може и с този договор да си довършат "инвестицията"!

    16:31 02.06.2026

  • 38 Тиквата +Шиши =💩

    10 1 Отговор
    Радулов, сега ли разбра, че има някой отгоре на висок пост ⁉️⁉️⁉️ Пази боже, сляпо да прогледа....

    16:34 02.06.2026

  • 39 Колко

    2 7 Отговор
    по-висок пост от президентския

    16:36 02.06.2026

  • 40 Теслатъ

    4 0 Отговор
    Кой ли шъ дъ е той или те??? Мдаа..., въпросче с "повишена" трудност! -))))) Дет съ вика Строго секретнъ.... ама Общественна Тайнъ!!!!! -))))))

    16:53 02.06.2026

  • 41 Поредната кратуна,

    6 0 Отговор
    Която хем иска да се изкаже, хем умира от страх да назове истината!!!
    Пеевски, бе, пеевски е името на човека, забъркал тази и още стотици гнусни далавери, от които обедняваме!

    16:56 02.06.2026

  • 42 Проф. Мадуров

    8 1 Отговор
    Не бе Радулов, зад незаконните строежи във Варна стои една чистачка (по днешному хигиенистка) в министерския съвет - какво толкова не можеш да разбереш, а цял прУфесор си станал.

    Коментиран от #49

    16:56 02.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Нека позная

    6 1 Отговор
    Името му започва с Б или с П. Моделът БП е довел до тотално мафиотизиране, чагаризиране и идиотизиране на държавата и народа.

    17:00 02.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 стрина Мита

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Прав е":

    Дори от ЕС им препоръчаха :започнете реформи с уволнение на поне 30 000х.служители в администрацията.Нищо такова не се случва.Народа гласува с надежда,че вече този път ще има промени.Не,няма.Има бясно повишение на продукти,намаление на пенсиите,шикалкавене с другите обещания.От всички това излиза,че за пореден път сме излъгани брутално.Избирателя е отчаян.Скоро май ще видят какво са истински протести.Преди седмица увеличиха заплатите на администрация и депутати и прокламираха,че ги замразяват?!?Да,замразиха повишението си.А намаляват пенсиите.

    17:02 02.06.2026

  • 47 Въпрос

    8 1 Отговор
    Какво има да се чудите? На целия български народ му е пределно ясно КОЙ стои зад всичките схеми, далавери, кражби, рекет, изнудвания, закани, заплахи, грабежи..., само политиците, съда, прокуратурата и МВР се чудят още. Стоят двамата дебелаци от първия ред в Парламента - Феномен Шиши и Банянския корифей - умник. Пък вие си се чудете още.

    17:08 02.06.2026

  • 48 наблюдател

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Прав е":

    Виждаме,че премиера постоянно води Десито за ръката.Да не иска да бяга?Това нормално поведение пред обществото ли е?Имаме със съпругата си единствен брак от 55 години.

    17:09 02.06.2026

  • 49 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "Проф. Мадуров":

    Да изберем Ицо за главен министър - той поне е богат по честен начин говори два западни езика и е много по популярен от Радев и другите

    17:11 02.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 пенсионер от Варна

    3 0 Отговор
    не разбирам ! този топлата вода ли открива или колелото !?

    17:22 02.06.2026

  • 52 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Ето това е евроатлантическата мутренска и педофилска мафия виновна по случая! :

    ГЕРБ ПП ДБ ДПС БСП ИТН СДС и техните марионетки от Меч и Величие

    Единствено Възраждане са неукорими!

    17:37 02.06.2026

