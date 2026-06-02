Проф. Николай Радулов пред ФАКТИ: Зад незаконния строеж във Варна стои някой на висок пост, който прикрива случая (ВИДЕО)

Сега всички се правят на много изненадани от „появилия се“ незаконен строеж край Варна, но истината е, че всички знаеха за това селище. Сред варненци се говореше, че комплексът има всякаква логистична подкрепа и от общината, и от държавата, като цялата тази работа се забъркваше с името на Дидо Дънката, като слуховете го свързваха и с купуване на гласове за ГЕРБ.
Когато започна да се разплита чорапът, се оказа, че Данчо Ментата има апартамент в комплекса, както и няколко общински съветници от Варна. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ проф. Николай Радулов.
Трябва да се направи пълен одит на строежите и да се провери не само чия е собствеността по нотариален акт, а и чии роднини са тези хора — така ще станат ясни много неща, каза Радулов и допълни:
Невъзможно е това нещо, което е 100 дка, и където минават стотици камиони с материали, да остане незабелязано. Чудя се каква е тази полиция, която вижда, че нещо се строи в зона от „Натура 2000“, и не прави проверка. Чудя се какъв е този кмет, който иска да направи проверка и не го пускат! Когато не го пускат, вика полицията и влиза вътре.
Комисията в НС, която трябваше да изслуша по случая председателя на ДАНС, не успя да се събере. Тогава Златан Златанов от „Възраждане“ ѝ беше председател и те му правеха напук. Той се опита много пъти да ги събере, но ГЕРБ, ДПС и ИТН винаги отсъстваха, обясни Радулов.
Имаше обаче друго нещо – ние в комисията по обществен ред и сигурност чисто процедурно трябваше да изслушаме този временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС, за да проверим неговата компетентност, да му задаваме въпроси, влизащи в сферата, която ще управлява. Вярвайте ми, че освен на въпросите на ГЕРБ и на ИТН, които очевидно бяха предварително уговорени, той не успя да отговори на нито един друг въпрос. Той очевидно беше некомпетентен, което значи, че на тази позиция го държи някой. Този някой може да му разпорежда да прави това или онова. Да изгони от страната някой, после да отмени заповедта — сподели Радулов.
Процесът по разчистването на гората край Варна започва още през 2021 г., така че има някой на много високо ниво — да кажем министър, зам.-министър, който прикрива това, което се е случило, категоричен бе той.
Какво каза още проф. Николай Радулов вижте във ВИДЕОТО.
1 Последния Софиянец
15:27 02.06.2026
2 Реалист
15:28 02.06.2026
3 бою циганина
15:29 02.06.2026
4 кой мy дpeмe
15:30 02.06.2026
5 Така е
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти поне я слушаш, нали и двамата от един бряг сте, нормално е.
15:33 02.06.2026
6 Тц,тц,тц 😂😂😂
15:34 02.06.2026
7 Прав е
Маркет Линкс - "Първата и основна е, че отново се регистрира висок дял на нерешилите за кого да гласуват, което е ясна индикация, че освен конформисткия вот, който следва победителя, има значим сегмент избиратели, които отказват да се идентифицират с някоя от парламентарно представените политически сили.
Делът на "Прогресивна България" е с около 10 пункта по-нисък от постигнатото на вота през април, което е индикатор както за електоралната вълна, надигнала се в последните дни, така и очерталото се ядро на партията. Над 300 000 избиратели на "Прогресивна България" не потвърждават вота си."
15:36 02.06.2026
8 Интересно
Как главният Архитект е разписал плана?
Как общината е дала разрешителните?
Чии са подписите на тези документи? Защо мълчите? Архив има. Изкарайте папките и обявете имената публично. Какво се правите, че са неоткриваеми?
15:36 02.06.2026
9 Ми не е зле
До коментар #7 от "Прав е":За почти месец 1/3 от избирателите ми се разочаровали от кayнa! А това разочарование бързо се трансформира в омраза. Зимата не ми се мисли само дилемата е кayна ще успее ли да избяга от България невредим.
15:38 02.06.2026
10 баничар
До коментар #7 от "Прав е":И как го разбраха това от Барометър? Да не са правили миналата седмица нови национални избори, че да преброят гласовете?
Май го разбраха, докато гледаха в тавана, а?
15:39 02.06.2026
11 хаха
И Данчо Ментата имал къща в „Баба Алино“
След областния координатор на ДПС Търговище, сред собствениците на имоти в Баба Алино се оказва и Йордан Цонев.
Бившият депутат от ДПС е закупил имот, който разполага и с външен басейн
15:43 02.06.2026
12 гражданин на държавата бангаранга
13 Този някой,, от високо ниво"
14 Герак Митко
16 Хайде вече
17 Пепи!
18 Хасковски каунь
що се прайш на "дръж ми шапката" ? Ъ ?
Чувал ли си името Бойко Борисов който в момента се ослушва кът гърмян заяк
15:49 02.06.2026
19 Не стои един, а двама!
20 А ЕС институциите къде са? Да, разбира с
21 Бацо
22 Добрин
че там скоро ще ви засърби! Вярвайте ми!
23 Есента
До коментар #7 от "Прав е":Камъните и паветата!!
24 Банкянски старец
25 Е как кой
26 Конспиратор
Някой иска да строи в горски терен , но няма търпение да изчаква поредните тромави процедури, струващи му пари и време, затова решава да строи и да плати за затваряне на очи, спестявайки си времето по институционалните процедури. Има и заинтересовани купувачи, заблудени от големия мащаб.
15:55 02.06.2026
28 Браво!
Откри витошкото паве!
Чичо Манчо и той това каза!
30 Урко
1.Козяк - ФАЩ,
2.Украйна - Осрайна,
3.Посолство - Осрайна,
4.България - Водопада,
5.ГРОБ - Величия и маскари.
32 Гарантирано от ГЕРБ
Той е, неговото име е : Бойко БорисоФ,
но вече е Никой и Нищо, едно Голямо герберско Нищо!
35 Макс
36 Жан
До коментар #18 от "Хасковски каунь":Професора да каже името - нали той ги обучава тези ченгета. На това ли ги научи Радулов?
16:26 02.06.2026
38 Тиквата +Шиши =💩
41 Поредната кратуна,
Пеевски, бе, пеевски е името на човека, забъркал тази и още стотици гнусни далавери, от които обедняваме!
16:56 02.06.2026
42 Проф. Мадуров
16:56 02.06.2026
44 Нека позная
17:00 02.06.2026
46 стрина Мита
До коментар #7 от "Прав е":Дори от ЕС им препоръчаха :започнете реформи с уволнение на поне 30 000х.служители в администрацията.Нищо такова не се случва.Народа гласува с надежда,че вече този път ще има промени.Не,няма.Има бясно повишение на продукти,намаление на пенсиите,шикалкавене с другите обещания.От всички това излиза,че за пореден път сме излъгани брутално.Избирателя е отчаян.Скоро май ще видят какво са истински протести.Преди седмица увеличиха заплатите на администрация и депутати и прокламираха,че ги замразяват?!?Да,замразиха повишението си.А намаляват пенсиите.
17:02 02.06.2026
48 наблюдател
До коментар #7 от "Прав е":Виждаме,че премиера постоянно води Десито за ръката.Да не иска да бяга?Това нормално поведение пред обществото ли е?Имаме със съпругата си единствен брак от 55 години.
17:09 02.06.2026
49 Търновец
До коментар #42 от "Проф. Мадуров":Да изберем Ицо за главен министър - той поне е богат по честен начин говори два западни езика и е много по популярен от Радев и другите
17:11 02.06.2026
51 пенсионер от Варна
52 Наблюдател
ГЕРБ ПП ДБ ДПС БСП ИТН СДС и техните марионетки от Меч и Величие
Единствено Възраждане са неукорими!
17:37 02.06.2026