Тончо Краевски пред ФАКТИ: България трябва да се подготви за новата реалност в сигурността

Ако трябва да направим обобщение на работата на правителството от неговото избиране, бих казал, че има няколко големи проблема, които то трябваше да реши и все още трябва да реши. Те са резултат от историческата ситуация, а не от нещо друго. На правителството беше даден огромен мандат да извърши фундаментални промени в българската държава, след като има 131 депутати. Говорим за безпрецедентен мандат, какъвто сме виждали само след кризата през 1996–1997 година, когато също беше дадена възможност за радикални реформи. Тогава, след тежките икономически катаклизми, бяха предприети промени от правителството на Иван Костов, който имаше 137 мандата, но като коалиция. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Тончо Краевски.



„Днес промените се забавят по вътрешни и външни причини. На вътрешния фронт това се дължи на ерозията на системата, изграждана през предишните десетилетия. Всяка система – добра или лоша – има своя срок на годност. Пенсионната и здравната система вече не отговарят на сегашната икономическа и демографска структура на обществото. Те са създадени за друго време, за друго население и за различна възрастова структура. Същото важи и за икономическия модел, който пренебрегваше производството за сметка на услугите и туризма. Очевидно този модел вече не работи. Европа връща производството обратно, а редица държави в Южна Европа вече признават ограниченията на икономика, основана предимно на туризма, защото той създава предимно нископлатена заетост и оказва натиск върху качеството на живот в градската среда. Затова този икономически и социален модел трябва да бъде ревизиран с дългосрочен хоризонт“, добави гостът.



„На външния фронт също настъпиха фундаментални промени. Архитектурата на сигурността, върху която България изгради своята политика след присъединяването към НАТО и Европейския съюз, вече не съществува в предишния си вид. Когато страната ни се присъединяваше към тези организации, имаше съвпадение на интересите между основните центрове на влияние – Вашингтон, Брюксел и Анкара. Именно тази среда позволи на България да намали вниманието към собствените си отбранителни способности и да не се подготвя за евентуален военен конфликт. Сега ситуацията е различна. Интересите на Западна Европа, Съединените щати и Турция все по-често се разминават. Противоречията между съюзниците се задълбочават и това поставя България в значително по-сложна среда за сигурност. Вече не можем да разчитаме единствено на външни гаранции. Необходима е собствена подготовка, изграждане на способности и вътрешна готовност за защита на страната. Това е новата реалност, към която България трябва да се адаптира“, добави още Краевски.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.4 Оценка 2.4 от 5 гласа.