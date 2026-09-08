Д-р Светла Николова пред ФАКТИ: За истинския български домат и оцеляването на родните сортове (ВИДЕО)

През 2023 година бе пусната интервенцията, която е за всички страни членки на Европейския съюз, която се казва "Опазване на местни сортове, застрашени от изчезване". В тази интервенция аз видях, че са включени към наредбата, за прилагане на интервенцията, сортове, които нямат нищо общо с местни сортове, застрашени от изчезване. Бяха включени хибриди, и то съвсем нови, наградени на "Агра" /Международно земеделско изложение, провеждано в Пловдив-бел.ред./ като иновативни продукти. Има определения, включително и в българското законодателство, какво е "местен сорт". Още повече застрашен от изчезване. Когато алармирах и написах до медиите, министерството спря наредбата- тази интервенция не се прилага. Тоест 40 млн. евро не се усвояват от българските земеделски производители, съответно и потребители, които могат да използват такива местни сортове. Ние сме залети в "АГРОЛИНК " и не само с искания от хората къде може да намерят истинския български домат, българските зеленчуци. И не могат да ги намерят.

Това каза в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова д-р Светла Николова от сдружение "АГРОЛИНК". Ето и още от нейния коментар:

В момента контактувам с трети екип на земеделското министерство, във връзка с тази интервенция. Първият екип - достигнахме до някъде. Те казваха "Да", след това се смени екипа. Новите : "Действайте бързо, поправете, направете." И в началото на годината- т.е. април месец се събрахме директори на институти, от Селскостопанска академия, Аграрния университет и сдружението, и направихме наредба, която да е работеща. И тя да може да се приложи веднага, защото цялата програма за развитие на селските региони, където попада интервенцията, ще бъде приключила догодина. И ние трябва да действаме бързо.

Новото правителство отказва какъвто и да е диалог и каквато и да е среща, за да представя това, което разработихме със Селскостопанската академия, с учени. Те определиха кои са сортовете, които настина са застрашени от изчезване. Сумата от 40 млн. евро няма да бъдат усвоена от България. Ще бъдат изгубени въобще и ще трябва да бъдат върнати, ако са преведени.

Министерството на земеделието във Франция и това в Италия добавиха към земеделието думата "хранителна независимост". Това на този етап е немислимо у нас. Само по конференции и то на отделни места се чува за "хранителна сигурност" чрез ГМО, които ние да си произвеждаме и т.н. Има и други подходи и те са общоевропейски, които България не прилага- освен "хранителната независимост". Другите страни работят за своята "хранителна независимост" и осигуряване на храната, която е достъпна до всички.

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