Доц. Киселова иронично: Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация

Моля, без паника! Нека да уточним: 1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино!

Този ироничен коментар написа конституционалистът доц. Наталия Киселова на страницата си във фейсбук, във връзка с предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на ракията, цитирана от "Фокус".

Ето и текста , който публикува Киселова в социалната мрежа:

Моля, без паника!

Нека да уточним::

1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино! След като киселото вино може да стане ракия, то защо ракията да не се обяви за подобрено вино?

2. Занапред не слагайте домашна гюловица, сливова или грозданка в пластмасови шишета. Има компотени буркани, в краен случай бутилки от пенливо вино!

3. Към всички на селския казан: уеднаквете бележките и как ще се раздават те за платен акциз!

Да видим редакцията на нормата и ще я тълкуваме занапред отново!