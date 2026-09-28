Доц. Киселова иронично: Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация

Моля, без паника! Нека да уточним: 1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино!
Този ироничен коментар написа конституционалистът доц. Наталия Киселова на страницата си във фейсбук, във връзка с предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на ракията, цитирана от "Фокус".
Ето и текста , който публикува Киселова в социалната мрежа:
Моля, без паника!
Нека да уточним::
1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино! След като киселото вино може да стане ракия, то защо ракията да не се обяви за подобрено вино?
2. Занапред не слагайте домашна гюловица, сливова или грозданка в пластмасови шишета. Има компотени буркани, в краен случай бутилки от пенливо вино!
3. Към всички на селския казан: уеднаквете бележките и как ще се раздават те за платен акциз!
Да видим редакцията на нормата и ще я тълкуваме занапред отново!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 тъз пак подпрухнала от пукница
Коментиран от #26
17:42 28.09.2026
3 Красимир Петров
17:42 28.09.2026
4 Иван Попов
17:44 28.09.2026
5 ТОА КАЗАНЛЪШКИЧУМПИЛ
17:45 28.09.2026
6 Европеец
17:46 28.09.2026
7 Пеевски
17:46 28.09.2026
8 Аха
17:46 28.09.2026
9 Айляк
Казват, че си джаркала редовно.
Е как нема да вкара ипония,:)
17:46 28.09.2026
10 честен ционист
17:48 28.09.2026
11 14/88
Коментиран от #13
17:50 28.09.2026
12 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
17:50 28.09.2026
13 Дойче зеле
До коментар #11 от "14/88":На прасета пържоли не се полагат
17:51 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 123
Зеления Чорап се оказа спукан Презерватив :)
17:51 28.09.2026
16 И при проверка
17:53 28.09.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГСРИЯ
Е ПОСТОЯННО ЧЕРВЕНО - ГОРИ РЕЗЕРВИТЕ
....
НЕ Е ОТ ГРИМ :)
17:53 28.09.2026
18 Дойче зеле
17:53 28.09.2026
19 Не му давайте идеи
17:55 28.09.2026
20 Този път
Боко, Шиши, Кокора и Мирча само козируваха и му сдадоха властта.
17:57 28.09.2026
21 Троян
17:58 28.09.2026
22 Троян
18:02 28.09.2026
23 боко
18:05 28.09.2026
24 Чапай
18:06 28.09.2026
25 Голия
Коментиран от #28
18:08 28.09.2026
26 За проверяващите
До коментар #2 от "тъз пак подпрухнала от пукница":Бутилка от Спрайт с капачка от Кока Кола в хладилника = рикия.
18:08 28.09.2026
27 Нострадамус
18:10 28.09.2026
28 И това няма да и помогне.
До коментар #25 от "Голия":Тези май я мразят. Иначе уж техен човек ..
18:11 28.09.2026
29 Тия
18:12 28.09.2026
30 Тлъста тъпанарка,
18:16 28.09.2026
31 Я виж ти,
18:31 28.09.2026
32 Референдум за ракията ще има ли?
18:36 28.09.2026
33 Весело
Коментиран от #38
18:36 28.09.2026
34 Толкова
18:37 28.09.2026
35 Тлъст
18:40 28.09.2026
36 син
18:40 28.09.2026
37 Нищо
18:40 28.09.2026
38 ПО вида ще я познаете.
До коментар #33 от "Весело":Полиглот.
18:42 28.09.2026
39 Емигрант
18:43 28.09.2026