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Доц. Киселова иронично: Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация

Доц. Киселова иронично: Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация

28 Септември, 2026 17:39 1 106 39

  • наталия киселова-
  • ирония-
  • съвети-
  • домашна ракия

Занапред не слагайте домашна гюловица, сливова или грозданка в пластмасови шишета. Има компотени буркани, в краен случай бутилки от пенливо вино, коментира още конституционалистът

Доц. Киселова иронично: Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Моля, без паника! Нека да уточним: 1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино!

Този ироничен коментар написа конституционалистът доц. Наталия Киселова на страницата си във фейсбук, във връзка с предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на ракията, цитирана от "Фокус".

Ето и текста , който публикува Киселова в социалната мрежа:

Моля, без паника!
Нека да уточним::
1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино! След като киселото вино може да стане ракия, то защо ракията да не се обяви за подобрено вино?
2. Занапред не слагайте домашна гюловица, сливова или грозданка в пластмасови шишета. Има компотени буркани, в краен случай бутилки от пенливо вино!
3. Към всички на селския казан: уеднаквете бележките и как ще се раздават те за платен акциз!
Да видим редакцията на нормата и ще я тълкуваме занапред отново!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 тъз пак подпрухнала от пукница

    24 7 Отговор
    Ах ти ти гиди пияницо....Знаеш всички чалъми с алкохола.

    Коментиран от #26

    17:42 28.09.2026

  • 3 Красимир Петров

    20 6 Отговор
    Кой е този на снимката

    17:42 28.09.2026

  • 4 Иван Попов

    16 7 Отговор
    Каза измислената доцентка

    17:44 28.09.2026

  • 5 ТОА КАЗАНЛЪШКИЧУМПИЛ

    11 6 Отговор
    ДО ГА ША СА ПРАЙ НА,, ПРИНЦЕСА..

    17:45 28.09.2026

  • 6 Европеец

    19 5 Отговор
    Тая ли никаквица червена, която не пусна референдума.... Срам няма бе,пфу...

    17:46 28.09.2026

  • 7 Пеевски

    11 3 Отговор
    Ох колко ракия ми опука.Едвам се отървах.

    17:46 28.09.2026

  • 8 Аха

    16 3 Отговор
    Д-р Радева й е забранила да пие вода! Наздраве Киселекова от квот пиеш там буркан, кофа, бъчва, варел... Ай до дънце!

    17:46 28.09.2026

  • 9 Айляк

    11 5 Отговор
    Тая е наясно със спиртната материя:))
    Казват, че си джаркала редовно.
    Е как нема да вкара ипония,:)

    17:46 28.09.2026

  • 10 честен ционист

    2 1 Отговор
    Натуся: Пейте ракию правильно охлажденной.

    17:48 28.09.2026

  • 11 14/88

    10 3 Отговор
    за рикията не зная, ама кат та гледам пържолите си ги изяла

    Коментиран от #13

    17:50 28.09.2026

  • 12 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    9 6 Отговор
    Неумен народ = никаква държава !!!!!! Толкова ъгъл имат избирателите !!!!!!! Следва забрана за отглеждане на домашни животни и декларации за плодове и зеленчуци от градините ни. НАРЕДБИ НА ЕС

    17:50 28.09.2026

  • 13 Дойче зеле

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "14/88":

    На прасета пържоли не се полагат

    17:51 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 123

    16 1 Отговор
    Борбата с Олигархията започна с Пенсионерите, Майките с малки дечица и домашната ракия :) :) :)
    Зеления Чорап се оказа спукан Презерватив :)

    17:51 28.09.2026

  • 16 И при проверка

    3 0 Отговор
    От НАП за ракия ги пращайте да я търсят във wc-то 😄

    17:53 28.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГСРИЯ

    3 2 Отговор
    ТОЙ ЗАТОВА НОСЛЕТО НА НАТАШКА
    Е ПОСТОЯННО ЧЕРВЕНО - ГОРИ РЕЗЕРВИТЕ
    ....
    НЕ Е ОТ ГРИМ :)

    17:53 28.09.2026

  • 18 Дойче зеле

    7 1 Отговор
    Българите си заслужават управниците

    17:53 28.09.2026

  • 19 Не му давайте идеи

    8 2 Отговор
    на Радко Пиратко, че утре ще обложи и домашните буркани и виното и мастиката! 😆

    17:55 28.09.2026

  • 20 Този път

    6 2 Отговор
    народът няма вина - Радко ни го наредиха отвън.

    Боко, Шиши, Кокора и Мирча само козируваха и му сдадоха властта.

    17:57 28.09.2026

  • 21 Троян

    4 1 Отговор
    Къде да сложа хиляда литра? Боже господи. По магазините всякав вид безалкохолни са във пластмасови бутилки. Имам казан за ракия лично мой и двайсет места където има джанки. Тия вече откачиха напълно.

    17:58 28.09.2026

  • 22 Троян

    6 1 Отговор
    Тая се е подула повече от кварталния алкохолик. Откъде ги израват тия.

    18:02 28.09.2026

  • 23 боко

    4 1 Отговор
    този бг предател не мисля ,че има правото каквото и да е да го коментира

    18:05 28.09.2026

  • 24 Чапай

    8 1 Отговор
    Тия наистина си правят майтап с народа.При толкова важни неща те се захванали с разни ракии.Само непалския модел ще оправи нещата.

    18:06 28.09.2026

  • 25 Голия

    3 1 Отговор
    сега йотова ще защити ракията и ще привлече пияндетата за изборите

    Коментиран от #28

    18:08 28.09.2026

  • 26 За проверяващите

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "тъз пак подпрухнала от пукница":

    Бутилка от Спрайт с капачка от Кока Кола в хладилника = рикия.

    18:08 28.09.2026

  • 27 Нострадамус

    4 1 Отговор
    За загъзиците на боташа требе могого паре.Свиквайте и си купете вазелин.Инак по Коледа сурвакайте с тоягите.

    18:10 28.09.2026

  • 28 И това няма да и помогне.

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Голия":

    Тези май я мразят. Иначе уж техен човек ..

    18:11 28.09.2026

  • 29 Тия

    5 2 Отговор
    Румен Гадовите калинки ще надминат за нула време тиквените калинки по писане на глоби и дране на по десет кожи. Алооо, г-н премиер нали те избрахме да разфасоваш двете свинки, а ти почна да дереш тия дето те избраха. Май и твоя мандат няма да е от дългите.

    18:12 28.09.2026

  • 30 Тлъста тъпанарка,

    3 1 Отговор
    подлога шишева, от какъв зор я цитирате? Тлъста новина е какво била изгрухтяла!

    18:16 28.09.2026

  • 31 Я виж ти,

    3 1 Отговор
    Туй прасе и чувство за хумор имало?

    18:31 28.09.2026

  • 32 Референдум за ракията ще има ли?

    2 0 Отговор
    Тази пача дето хвърли в кошчето референдума за еврото сега се прави на остроумна.

    18:36 28.09.2026

  • 33 Весело

    2 0 Отговор
    Ало Киселицата ти нали беше сред съветниците на Радев, нещо чного цързо се отрече от миналото си.

    Коментиран от #38

    18:36 28.09.2026

  • 34 Толкова

    2 0 Отговор
    мизерии направи , докато беше курдисана за председател , както преди това , както и после . Нечистоплътност във всеки смисъл на думата , фалш , игра със българските граждани , политиката и безброй грехове към тях и Държавата ни .

    18:37 28.09.2026

  • 35 Тлъст

    3 0 Отговор
    травестит

    18:40 28.09.2026

  • 36 син

    0 0 Отговор
    Неземно красива и почти толкова умна.

    18:40 28.09.2026

  • 37 Нищо

    3 0 Отговор
    позитивно няма да остави след себе си , но мястото ѝ в Ада е резервирано .

    18:40 28.09.2026

  • 38 ПО вида ще я познаете.

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Весело":

    Полиглот.

    18:42 28.09.2026

  • 39 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ракията е бит, култура и лекарство в истинския смисъл за българинът, Божи елексир, тези болшевики посегнаха на този елексир и това ще ги изхвърли от властта ! Какво ли ще стане ако в Шотландия или Ирландия посегнат на уискито, в Гърция на узото, в САЩ на бърбънът и т.н.....от кой Космос ги "викате" тези правителства на идиоотите ?

    18:43 28.09.2026

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