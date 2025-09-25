Новини
Борисов: Типична черта на ПП e да не се интересуват какво ще стане утре, а само от оцеляването си

25 Септември, 2025 09:53 621 29

Ако бях премиер сега щеше да има трима министри в Плевен. Аз не го коментирам, но истински ме боли за там, каза още лидерът на ГЕРБ

Борисов: Типична черта на ПП e да не се интересуват какво ще стане утре, а само от оцеляването си - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Типична черта на ПП e да не се интересуват какво ще стане утре, а само от оцеляването си. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.

По думите му той не може да коментира съда и оставянето на Коцев в ареста. "Бил съм в подобна ситуация, съчувствам му, но това е решение на съда. Няма значение дали си арестуван веднъж за 24 часа или за месец - това е като да те изнасилят веднъж или няколко пъти. То все си изнасилен", обясни Борисов.

ГЕРБ са пъти пред другите по социологически проучвания. За нас е най-изгодно да има избори. Ако бях премиер сега щеше да има трима министри в Плевен. Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. В Перник двама министри живяха там, каза той и добави, че в Плевен не се реагира адекватно и просто не може да пише писма.

"Първо критиката ми е към премиера. Казах му, разбира се, че там трябва да се реши незабавно проблемът, но като свършат в Щатите - ще видим...", заяви Бойко Борисов.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганьо-Лапнишарански без вода

    8 11 Отговор
    Време е за Възраждане!!!

    Коментиран от #5

    09:55 25.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абе менискус

    22 2 Отговор
    Колко месеца се кри в болниците.

    09:56 25.09.2025

  • 4 ОБЕКТИВЕН

    17 2 Отговор
    А този лицемер и мушингер много бързо забрави как една година не беше стъпвал в НС. !!

    09:59 25.09.2025

  • 5 Време е за Продължаване на Промяната!!!

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Ганьо-Лапнишарански без вода":

    Г-н Копейкин!

    09:59 25.09.2025

  • 6 1480

    9 3 Отговор
    ако дебелан е Дьржавник с главно Д
    а разбойко е Бандит с главно Б
    радев е мизеРник с главно Р

    10:00 25.09.2025

  • 7 миме

    6 5 Отговор
    винету ,феномена и ппдбейците требе да бъдат изпратени накурорт в белене

    10:02 25.09.2025

  • 8 1357

    13 3 Отговор
    Кой го каза тиквата зависим от 🐷

    10:02 25.09.2025

  • 9 Ганчев

    14 2 Отговор
    Погледнете го.В парламента по тениска!Това е неуважение към институцията и народа който го е избрал.Не е красиво,нали?

    10:02 25.09.2025

  • 10 Стига

    11 3 Отговор
    Се занимава с ПП,кажи нещо за щефа си.....или не см..ее.

    10:03 25.09.2025

  • 11 долио

    12 3 Отговор
    Крадлив циганин, цялата ти банда калинки е на екскурзия в Америка. И бабите дето броят стотинки за хляб, ще трябва да платят на хотелиера Желязко и целувача на ръце Герги дето няма 1 ден работен, докато се разхождат в Америка. Тука хората нямат вода за пиене понеже си ограбил парите, а министрите ти на екскурзия и се снимат с портиера на ООН. Кой открадна парите за ВиК??? От 2009 г до сега само за сметки за вода сме платили по над 1 милиард лева. Къде са парите??? Кой ги открадна??? Ти или Нанко??? По 1 милиард на година най малко, това прави над 15-20 милиарда. Отделно откраднахте и над 10 милиарда от Европа за ВиК. Кой??? Защо са екскурзия всички крадци от ГЕРБ??? Кой плаща??? Този над 1 милион лева, от къде ще ги вземете да им платите екскурзията??? От парите на бабите и инвалидите ли??? Кога ще те вкарат в затвора разбойник???Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин те гледа какъв си палячо и лъжец.

    Коментиран от #23

    10:04 25.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Абе я да си го наааачукате, изчезни ...

    4 3 Отговор
    България била настояла Русия незабавно да прекрати провокациите но иначе "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения .... Ващу маааами неадекватно ... и на Желязков, и на всички там олигофрени покрай него на ред.... Премиерчето дЖилезку и ционистчето проклето ГЕЙргиев са от малкото олигофрени които продължават нацизма и геноцида на ционистите в Израел да подкрепят. Позор и гнус ....

    10:10 25.09.2025

  • 16 Нагъл селяндур,

    9 2 Отговор
    крадец, лъжец с осъдителна присъда.
    Този е аут от политиката ЗАВИНАГИ!

    10:10 25.09.2025

  • 17 Време е за истината хора

    4 1 Отговор
    ....Не знам дали Алексей се върти в гроба. Най вероятно се върти но ви повтарям : Подозирам хора и основателни съмнения имам, че гнусният ционист Йоси Абу , главен изпълнителен директор на NewMed Energy, и пряко свързан с престъпника Натаняху( още от 2009 г)..... подкуп е дал на Борисов !!! .. Нека службите да си свършат моля работата. Концесията на Хан Аспарух е категорично корупционна сделка и във вреда на България. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1 .... Договора трябва да се разсекрети и никаква фирмена тайна не може да има когато става дума за морската акватория на България. Моля и политиците да погледнат на сериозно какво точно се случва и какво прави тайно правителството на ГЕРБ докато с уйдурми ни занимават. 1% дори нямаме в проекта ! Нито 1.....Вероятно точно за това
    Убиха и Алексей и сега ще чакаме от теб къдравото СЮ да разкриеш убийците....

    И да припомня само, че Хан Аспарух е блок, обхващащ площ от 13 712 квадратни километра с водни дълбочини малко под 1600- 2000 метра в българската морска акватория ! 13 712 квадратни километра българска акватория ! В проекта странно защо България няма нито процент собственост. Замислете се ей хора какво се случва.

    10:11 25.09.2025

  • 18 Ъхъъъъъ....

    8 2 Отговор
    истински ме боли за там (Плевен) .... а истината е че точно ти си виновен, ти и твоите крадливи и корумпирани подлоги ....

    10:13 25.09.2025

  • 19 Метресата от Барселона

    3 2 Отговор
    Стойте мирно, защото минава генерал-губернаторът на територията, великият вожд и учител на най-крадливото герберско войнство Бойко Методиев Борисов!

    10:15 25.09.2025

  • 20 А Марица

    2 1 Отговор
    Където е пресъхнала е станало гора. При проливни дъждове ще има наводнения обилни.

    10:20 25.09.2025

  • 21 Емигрант

    4 2 Отговор
    ОЦЕЛЯВАШ ти пожарникарю умствено нещастен, ОЦЕЛЯВАШ благодарение засега на онзи Намагнитен и на антибългарите от ИТН и БСП !

    10:34 25.09.2025

  • 22 Кюлчетар

    3 2 Отговор
    Затвор, гнусна и крадлива мутра. Радев ще те сцепи Мутро.

    10:36 25.09.2025

  • 23 Виж сега

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "долио":

    Борисов ли да дойде да копае и сменя тръби.Факт е,че общините получават пари,но не ги използват по предназначение.

    10:37 25.09.2025

  • 24 Стефко

    3 0 Отговор
    Кой ще оцелява, както вървят нещата в партийното номадство към момента не е съвсем ясно)))) Във Върхушката на ГЕРБ ренегатите взеха превес, а останалите няколко от автентичните представители на партията нямат думата. А и за тях не е проблем да сменят партията стига да са на хранилка)))))доказано.

    10:39 25.09.2025

  • 25 Грозно е

    1 1 Отговор
    Да говориш против държавата си пред чужденците,си е грозно отвсякъде.И нищо няма да постигнат,защото то така,ако ставаше..."Много шум за нищо",говори за безсилие.Понеже от ПП не гребат в полза на България, клатят лодката.Само това правят,от самото си създаване.

    10:49 25.09.2025

  • 26 Казуар

    4 0 Отговор
    Бойко, ти мислиш от избори до избори 15 години думата реформи е мръсна за теб.

    10:51 25.09.2025

  • 27 Нагло Прасе

    2 0 Отговор
    Когато дойде Урсула Боко се изпъчи на трибуната до нея. Сега не може да командва щото не бил примиер?!?!?!Ми да уволни Желязко...

    10:54 25.09.2025

  • 28 шиши

    1 0 Отговор
    Боли те шкембето сикаджииска мутро твоето правителство го направи с газопровода

    10:55 25.09.2025

  • 29 Наглост ГЕРБерастка

    0 0 Отговор
    А тиш от какво се интересуваше цели 20 години бе, мутро СИКаджийска, магистрален бандит, неглрамотенеесляндур и крадец на стотици милиони и милиарди?! Да е пълно чекмеджето ти, нали?! Затова ли натискаш ония слузести челвеи от ВСС да оставят престъпника Сарафа за главен прокурор, че да не ти пита за къщата в Барселона на любовницата ти и незаконното ти дете, за " Ало, Ваньо" и мистериозната смърт на Ваньо Танов, за откраднатите стотици милиони от "магистралите" ти, които на десетия ден стават на юфка, пожнеже са строени от твои фирми и такива на уродливия ти 190- килжограмов началник, дето като му чуеш гласа по телефона и се напикаваш от страх, за милионите, дадени ти за ремонт на язоври, но язовирите са празни! Затвори си мръсната уста, престъпник от подземния свят и магистрален бандит, затвори я веднъж завинаги, защото си отврат! Просташката ти и бандитска , небръсната мутра предизвиква само омраза и отвращение! А, много здраве на Данито ти Митов, най-некадърния МВР - министръ, посмешище, та дрънка!

    11:05 25.09.2025

