Борисов: Типична черта на ПП e да не се интересуват какво ще стане утре, а само от оцеляването си

Типична черта на ПП e да не се интересуват какво ще стане утре, а само от оцеляването си. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, цитиран от novini.bg.
По думите му той не може да коментира съда и оставянето на Коцев в ареста. "Бил съм в подобна ситуация, съчувствам му, но това е решение на съда. Няма значение дали си арестуван веднъж за 24 часа или за месец - това е като да те изнасилят веднъж или няколко пъти. То все си изнасилен", обясни Борисов.
ГЕРБ са пъти пред другите по социологически проучвания. За нас е най-изгодно да има избори. Ако бях премиер сега щеше да има трима министри в Плевен. Аз не го коментирам, но истински ме боли за там. В Перник двама министри живяха там, каза той и добави, че в Плевен не се реагира адекватно и просто не може да пише писма.
"Първо критиката ми е към премиера. Казах му, разбира се, че там трябва да се реши незабавно проблемът, но като свършат в Щатите - ще видим...", заяви Бойко Борисов.
