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Любомир Кючуков пред ФАКТИ: Европа е обхваната от социален гняв (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Любомир Кючуков пред ФАКТИ: Европа е обхваната от социален гняв (ВИДЕО)

3 Ноември, 2026 21:07, обновена 3 Ноември, 2026 21:19 811 9

  • любомир кючуков-
  • социални протести-
  • европа-
  • социално неравенство-
  • войната в украйна

В „Разговорът“ международният анализатор коментира причините за протестите и отражението на войната върху европейските общества

Любомир Кючуков пред ФАКТИ: Европа е обхваната от социален гняв (ВИДЕО) - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Социалните протести в Европа са израз на натрупан гняв заради доходите, качеството на живот и усещането, че тежестта на кризите се прехвърля върху гражданите. Това заяви международният анализатор Любомир Кючуков в предаването „Разговорът“ на ФАКТИ с водещ Лили Маринкова.

По думите му европейските общества все по-често си задават въпроса кой плаща цената на продължаващите конфликти, икономическите затруднения и политическите решения. Сред основните причини за недоволството той посочи натиска върху заплатите, влошаването на жизнения стандарт и задълбочаването на социалните неравенства.

Войната засилва социалното напрежение

Кючуков свърза протестните движения и с последиците от войната в Украйна. Според него демонстрациите не са задължително антивоенни, но върху тях влияят икономическите и социалните ефекти от конфликта.

„Във войната на изтощение между Русия и Украйна като че първо започна да се изтощава Европа“, каза Любомир Кючуков.

Той отбеляза, че въпросът за цената на войната вече се усеща не само във външната политика и сигурността, но и в ежедневието на гражданите. Нарастващите разходи, неравенствата и несигурността създават усещане за дистанция между управляващите и хората, които понасят последиците от кризите.

Протестите изразяват по-дълбока криза

В разговора беше поставен акцент върху това, че протестите не са изолирани прояви, свързани само с конкретно решение или една политическа мярка. Те показват по-дълбоко недоволство от начина, по който се разпределят ресурсите и от липсата на усещане за справедливост.

Според Кючуков социалното напрежение е свързано и с въпроса за доверието. Когато гражданите не виждат ясна връзка между политическите решения и подобряването на живота им, протестът се превръща в начин да заявят несъгласието си.

Любомир Кючуков е дипломат и бивш заместник-министър на външните работи. В „Разговорът“ той и Лили Маринкова обсъдиха още отражението на международните конфликти върху Европа и риска социалните разделения да се задълбочат, ако причините за недоволството останат нерешени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Още един пребоядисан комунист

    1 9 Отговор
    ще ни обяснява колко гладни и опърпани са европейците, и как мизерстват, докато руснаците и севернокорейците живеят в лукс и благодат.

    21:15 03.11.2026

  • 4 Помак

    3 3 Отговор
    Г-н Кючуков ( в превод от турски малак ) ,Вие открихте топлата вада

    21:18 03.11.2026

  • 5 Един отличен кандидат за външен министър

    3 1 Отговор
    Подготвени хора като Кючуков трябва да стават външни министри, а не калинките малинките или къдравите сюта.

    21:20 03.11.2026

  • 6 А бг-то е обхванато

    3 1 Отговор
    от социална любов към рундаците, европейци сме ама не чак дотам!

    Коментиран от #7

    21:23 03.11.2026

  • 7 Важното

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "А бг-то е обхванато":

    е да не трепят кучета. Останалото е ОК !

    21:25 03.11.2026

  • 8 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ....ОТ СОЦИАЛЕН И ГЛАДЕН ГНЯВ!

    21:34 03.11.2026

  • 9 Цинизма !

    1 0 Отговор
    Не признава !

    Граници !

    21:40 03.11.2026

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