Любомир Кючуков пред ФАКТИ: Европа е обхваната от социален гняв (ВИДЕО)

Социалните протести в Европа са израз на натрупан гняв заради доходите, качеството на живот и усещането, че тежестта на кризите се прехвърля върху гражданите. Това заяви международният анализатор Любомир Кючуков в предаването „Разговорът“ на ФАКТИ с водещ Лили Маринкова.
По думите му европейските общества все по-често си задават въпроса кой плаща цената на продължаващите конфликти, икономическите затруднения и политическите решения. Сред основните причини за недоволството той посочи натиска върху заплатите, влошаването на жизнения стандарт и задълбочаването на социалните неравенства.
Войната засилва социалното напрежение
Кючуков свърза протестните движения и с последиците от войната в Украйна. Според него демонстрациите не са задължително антивоенни, но върху тях влияят икономическите и социалните ефекти от конфликта.
Той отбеляза, че въпросът за цената на войната вече се усеща не само във външната политика и сигурността, но и в ежедневието на гражданите. Нарастващите разходи, неравенствата и несигурността създават усещане за дистанция между управляващите и хората, които понасят последиците от кризите.
Протестите изразяват по-дълбока криза
В разговора беше поставен акцент върху това, че протестите не са изолирани прояви, свързани само с конкретно решение или една политическа мярка. Те показват по-дълбоко недоволство от начина, по който се разпределят ресурсите и от липсата на усещане за справедливост.
Според Кючуков социалното напрежение е свързано и с въпроса за доверието. Когато гражданите не виждат ясна връзка между политическите решения и подобряването на живота им, протестът се превръща в начин да заявят несъгласието си.
Любомир Кючуков е дипломат и бивш заместник-министър на външните работи. В „Разговорът“ той и Лили Маринкова обсъдиха още отражението на международните конфликти върху Европа и риска социалните разделения да се задълбочат, ако причините за недоволството останат нерешени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Още един пребоядисан комунист
21:15 03.11.2026
4 Помак
21:18 03.11.2026
5 Един отличен кандидат за външен министър
21:20 03.11.2026
6 А бг-то е обхванато
Коментиран от #7
21:23 03.11.2026
7 Важното
До коментар #6 от "А бг-то е обхванато":е да не трепят кучета. Останалото е ОК !
21:25 03.11.2026
8 Боруна Лом
21:34 03.11.2026
9 Цинизма !
Граници !
21:40 03.11.2026