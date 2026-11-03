Любомир Кючуков пред ФАКТИ: Европа е обхваната от социален гняв (ВИДЕО)

Социалните протести в Европа са израз на натрупан гняв заради доходите, качеството на живот и усещането, че тежестта на кризите се прехвърля върху гражданите. Това заяви международният анализатор Любомир Кючуков в предаването „Разговорът“ на ФАКТИ с водещ Лили Маринкова.

По думите му европейските общества все по-често си задават въпроса кой плаща цената на продължаващите конфликти, икономическите затруднения и политическите решения. Сред основните причини за недоволството той посочи натиска върху заплатите, влошаването на жизнения стандарт и задълбочаването на социалните неравенства.

Войната засилва социалното напрежение

Кючуков свърза протестните движения и с последиците от войната в Украйна. Според него демонстрациите не са задължително антивоенни, но върху тях влияят икономическите и социалните ефекти от конфликта.

„Във войната на изтощение между Русия и Украйна като че първо започна да се изтощава Европа“, каза Любомир Кючуков.

Той отбеляза, че въпросът за цената на войната вече се усеща не само във външната политика и сигурността, но и в ежедневието на гражданите. Нарастващите разходи, неравенствата и несигурността създават усещане за дистанция между управляващите и хората, които понасят последиците от кризите.

Протестите изразяват по-дълбока криза

В разговора беше поставен акцент върху това, че протестите не са изолирани прояви, свързани само с конкретно решение или една политическа мярка. Те показват по-дълбоко недоволство от начина, по който се разпределят ресурсите и от липсата на усещане за справедливост.

Според Кючуков социалното напрежение е свързано и с въпроса за доверието. Когато гражданите не виждат ясна връзка между политическите решения и подобряването на живота им, протестът се превръща в начин да заявят несъгласието си.

Любомир Кючуков е дипломат и бивш заместник-министър на външните работи. В „Разговорът“ той и Лили Маринкова обсъдиха още отражението на международните конфликти върху Европа и риска социалните разделения да се задълбочат, ако причините за недоволството останат нерешени.