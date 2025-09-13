Руски самолети МиГ-31 с хиперзвукови ракети са прелетели над Баренцово море

Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните учения „Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция „Интерфакс“.
Самолетите са летели в продължение на четири часа над неутрални води в Баренцово море като част от продължаващите военни учения, предаде БТА.
Тези учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус, започнаха вчера по време на напрегнат период от войната в Украйна, след като Полша с помощта на съюзници от НАТО свали предполагаеми руски дронове във въздушното си пространство.
Във връзка с новината за прелитането на руски самолети, оборудвани с балистични ракети, над Баренцово море, Ройтерс припомня, че руските ракети „Кинжал“ са свръхзвукови балистични ракети, способни да носят ядрени или конвенционални бойни глави. Русия вече използва тези оръжия във войната в Украйна.
