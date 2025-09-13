Новини
Руски самолети МиГ-31 с хиперзвукови ракети са прелетели над Баренцово море
  Тема: Украйна

Руски самолети МиГ-31 с хиперзвукови ракети са прелетели над Баренцово море

13 Септември, 2025 18:05 2 215 59

Самолетите са летели в продължение на четири часа над неутрални води в Баренцово море

Руски самолети МиГ-31 с хиперзвукови ракети са прелетели над Баренцово море - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски самолети МиГ-31, оборудвани с хиперзвукови балистични ракети, са прелетели над Баренцово море по време на военните учения „Запад 2025“, предаде Ройтерс, като се позова на руската агенция „Интерфакс“.

Самолетите са летели в продължение на четири часа над неутрални води в Баренцово море като част от продължаващите военни учения, предаде БТА.

Още новини от Украйна

Тези учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус, започнаха вчера по време на напрегнат период от войната в Украйна, след като Полша с помощта на съюзници от НАТО свали предполагаеми руски дронове във въздушното си пространство.

Във връзка с новината за прелитането на руски самолети, оборудвани с балистични ракети, над Баренцово море, Ройтерс припомня, че руските ракети „Кинжал“ са свръхзвукови балистични ракети, способни да носят ядрени или конвенционални бойни глави. Русия вече използва тези оръжия във войната в Украйна.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    55 5 Отговор
    Путин подписа указ за национализиране на 250 000 хектара земеделска земя принадлежаща на американската компания NCH Capital на Джордж Рор , който още е собственик на земеделска земя в Румъния и България,как е успял да придобие замя в България след като Волен Сидеров наложи мораториум на чужденци да купуват земя,изглежда след като Волен се отказа от политиката вече няма кой да спира западните мародери

    Коментиран от #49

    18:08 13.09.2025

  • 2 ген Кънев

    10 55 Отговор
    Baтите-z си търсят белята.

    Коментиран от #5, #7

    18:11 13.09.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    48 4 Отговор
    ✈✈✈
    ИЗ ПО НАС РА ХА СЕ НАТОпорчените ‼️

    Коментиран от #55

    18:12 13.09.2025

  • 4 така, така

    46 1 Отговор
    Само дето не се казва, че НАТО е тръпнало, защото с тези ракети въобще не може да се справи.
    Те по-голямата част от дроновете-играчки паднаха след като свършиха горивото, та на поляците им се наложи да издирват часове наред останките. Не ми се мисли каква ще стане, ако ракети връхлетят Полша. Излагацията ще е още по-голяма

    18:12 13.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Майор Мишев

    50 1 Отговор
    Как смеят руснаците с МИГ 31 въорежен с Кинжали да летят над полово неутралното Баренцово море 🤣 ?

    18:13 13.09.2025

  • 7 Хасан Хаспела

    28 1 Отговор

    До коментар #2 от "ген Кънев":

    Досега генерали не съм ....ал,но винаги съм открит за нови предизвикателства .

    Коментиран от #13

    18:15 13.09.2025

  • 8 Ганьо

    18 2 Отговор
    Болката минава, но срама си остава...всичките лаят на каишка...

    18:15 13.09.2025

  • 9 си дзън

    6 25 Отговор
    Хиперзвукови ама украинските дронове току-що удариха Ново-Уфимската рафинерия на 2000км от Украйна.

    Коментиран от #14

    18:15 13.09.2025

  • 10 Ами

    20 1 Отговор
    Едва ли руските МиГ-31, прелетели над Баренцово море имат нещо общо
    с военните учения „Запад 2025“ провеждащи се в Беларус.
    Просто на страхът, очите са големи :)

    18:15 13.09.2025

  • 11 ЗАПАДНИ КРЕТЕНИ

    29 2 Отговор
    АМА КАК ТАКА ЛЕТЯТ НАЛИ ИМ БЕШЕ СВЪРШИЛ БЕНЗИНА

    Коментиран от #17

    18:16 13.09.2025

  • 12 Демонстрация на глупост

    4 21 Отговор
    Пак първобитни хвърчила замърсяват околната среда.

    18:17 13.09.2025

  • 13 ЛИЛИ

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Хасан Хаспела":

    ДО МАКАРИТЕ АСАНЕ НЕ ГО ЖАЛИ

    18:17 13.09.2025

  • 14 Руските

    4 23 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    самалети само за показуха, а пък рафинериите им гръмнати. Що не ги пазят.
    И керосин нема да има за самалетите

    18:19 13.09.2025

  • 15 Георгиев

    24 0 Отговор
    Виж, тук Мария Атанасова е коректна. Написала е "предполагаеми руски дронове", което е най точно. Всички знаят чий са дроновете, без журналисти и публиката. Такъв е животът. Гаден.

    18:19 13.09.2025

  • 16 Факти

    1 28 Отговор
    Русия е на един шамар живот. Тя съществува по милостта на Запада.

    Коментиран от #30

    18:20 13.09.2025

  • 17 еми как

    2 13 Отговор

    До коментар #11 от "ЗАПАДНИ КРЕТЕНИ":

    Безаналоговите самальоти са на кюмюр.

    Коментиран от #19

    18:21 13.09.2025

  • 18 Възход

    5 20 Отговор
    Русия беше суровинен придатък на запада.Сега стана на Китай.

    Коментиран от #25, #26

    18:23 13.09.2025

  • 19 РАДЕВ

    19 0 Отговор

    До коментар #17 от "еми как":

    ВАЖНОЕ ЧЕ ЛЕТЯТ И НАТО ГО Е СТРАХ

    Коментиран от #34

    18:23 13.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Това не е възможно

    17 0 Отговор
    Русия отдавна ракети няма и това което е било поставено на крилата им е бутафорно. Марийка и Денис че така ми казаха преди три-четири години и аз им вярвам и не искам да ме правите на тъп.

    Коментиран от #29

    18:23 13.09.2025

  • 22 Ганя Путинофила

    6 17 Отговор
    Купих рубли за 20 лв. Вече седмица се опитвам да си платя с тях таксито на бакшиши евроскептици- путинисти. Псуват и налитат на бой. А сърцето на митрофанова плаче.

    18:24 13.09.2025

  • 23 Факт

    3 16 Отговор
    Руски фейк,над Баренцово,руските тенекии падат като зрели круши

    18:24 13.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ГАРИК

    9 1 Отговор

    До коментар #18 от "Възход":

    СЛЕД КАТО И СЕ ПЛАЩА ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ НА КОИ ПРОДАВА РУСИЯ

    18:24 13.09.2025

  • 26 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "Възход":

    По твоята логика ,сега САЩ са суровинен придатък на Европа :))))

    18:25 13.09.2025

  • 27 Георги Петров

    1 9 Отговор
    Минус два руски танкера от сенчестия флот.

    18:26 13.09.2025

  • 28 1234

    0 11 Отговор
    Англосаксите имат лонг рейдж хиперсоник,затова рашките ги е страх

    18:27 13.09.2025

  • 29 Чочосан

    1 10 Отговор

    До коментар #21 от "Това не е възможно":

    Северна Корея ги снабди с ракети. Бяха ги привършили, ама Ким Чен Ун им помогна.

    18:28 13.09.2025

  • 30 Шамарите

    9 3 Отговор

    До коментар #16 от "Факти":

    са за теб! Досега изглежда са ти били малко!Русия е сила и мощ,тя раздава"шамарите"!

    18:29 13.09.2025

  • 31 Хи хи

    9 1 Отговор
    Руснаците идат, тагаренковци, скачайте от балконите !!

    Коментиран от #38, #41

    18:29 13.09.2025

  • 32 руzко = боклук

    1 10 Отговор
    хабят гориво което го нямат. големи глупаци хахахах

    18:29 13.09.2025

  • 33 виктория

    3 0 Отговор
    е и!!!марче!!

    18:30 13.09.2025

  • 34 Деси

    2 5 Отговор

    До коментар #19 от "РАДЕВ":

    Така е....Руските лЕтящи бракми са ужаса за НАТО.

    18:31 13.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мишел

    9 1 Отговор
    Кинжал са хиперзвукови ракети въздух- земя, летят с 11-12 Маха, обсег 2000 км. НатО няма ПРО срещу ракети с над 8 Маха. Досега в Украйна няма свалена ракета Кинжал от Пейтриът и Ирис Т. Казват, че шансът за прихващане е 1:200. Вариантът на кораби и подводници е Циркон .
    Орешник е по голяма хирерзвукова ракета земя-земя, обсег 5000+ км.
    Има и Авангард, земя - земя 31 Маха, 18000 км.

    Коментиран от #39, #44, #58

    18:33 13.09.2025

  • 37 az СВО Победа80

    9 1 Отговор
    Накратко:

    1. Дроновете от "руски" станаха "предполагаемо руски".

    2. "Кинжал" не е свръхзвукова ракета, а е хиперзвукова ракета.

    3. На НАТО му омекнаха коленцата след началото на руско/беларуското учение "Запад-2025".

    4. Макрон призна, че войната в бивша Украйна е по вина на НАТО.

    18:35 13.09.2025

  • 38 няма страх вече

    1 5 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    Хи хиии.Вие путиноидите, американците и германците като са тук, скачате ли от балконите?
    Нещо някой да ви стори?

    18:36 13.09.2025

  • 39 Сбъркана нация

    5 9 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Руснаците освен ракети имат ли нещо друго..Нещо за благоденствието на крепостните няма ли да направят ,освен черни чували.

    Коментиран от #42

    18:38 13.09.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 д-р Гълъбова

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    Добре ли си ?!
    Да не ти е пълен памперса?

    18:43 13.09.2025

  • 42 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Сбъркана нация":

    Сбъркан си ти щом не разбираш,защо точно на руснаците приоритет са ракетите..И правят най добрите.Ако Русия чисто географски се намираше на друго място по света,щяха да правят най добрите телевизори например..

    Коментиран от #52

    18:43 13.09.2025

  • 43 Tётя Мyтpaфановна

    5 2 Отговор
    Истинска мистика.
    Защо само един самотен другар, гошко на 53 г., от 80-те % русофили, пожела да се възползва от поканата на др. Путин и да заживее мечтания си живот в Русия или поне детето си да прати да учи, да служи ... ?!

    Другари, имате ли логичен отговор ? Защо не последвате гошето ?

    18:47 13.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Начо

    1 2 Отговор
    Как не е паднала някоя от тия щайги

    18:54 13.09.2025

  • 46 Хихи

    4 2 Отговор
    и ние имаме два ф16 ... Е малко са счупени, ма някой ден ще полетят в небето синьо...

    18:55 13.09.2025

  • 47 А така, пишете кога са прелетели,

    1 2 Отговор
    че вече много често са псдналЕ безаналоговите.. ,😂😂😂😂

    18:56 13.09.2025

  • 48 Опорка

    3 0 Отговор
    Зад тях е летял Ил-76 и е пускал аварийни контейнери, пълни с памперси, да не стане морето кафяво.

    18:56 13.09.2025

  • 49 Опорка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Забраната е за физически лица, за юридически няма проблем.

    18:57 13.09.2025

  • 50 Руски летящ ковчег

    3 5 Отговор
    Хубаво летят тия стари съветски кошници, ама поне да си защитат територията и рафинериите, че всичко по Руслямска държава гърми толкова лесно и силно, все едно аз съм изял една тенджера боб и изпускам газове в чест на Путин.

    19:00 13.09.2025

  • 51 И какво

    1 0 Отговор
    аз пък видях инкасатора да отчита електромерите.

    19:05 13.09.2025

  • 52 така ли

    1 6 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Такава тъпотия само български путиноид може да измисли.

    Коментиран от #54

    19:05 13.09.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "така ли":

    Рускиня е.

    19:13 13.09.2025

  • 55 рррррр

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Много си ПР-ОЗД.

    19:15 13.09.2025

  • 56 САМО ПИТАМ

    4 0 Отговор
    А ЛАТИШИТЕ НЕЩО КАЗАХА ЛИ , ИЛИ САМО НАПЪЛНИХА ГАЩИТЕ

    19:16 13.09.2025

  • 57 Ученията са

    2 2 Отговор
    демонстрация към войнолюбивия и фашизиран запад да не си правят излишни илюзии.

    19:25 13.09.2025

  • 58 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    ХА ХА

    19:27 13.09.2025

  • 59 Баш Балък

    1 1 Отговор
    Могат, летят си. Нашия Ф-16 докараха ли му части?!?

    19:32 13.09.2025

