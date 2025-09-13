Тръмп: Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса.
"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят, и когато страните от НАТО спрат да купуват руски петрол", заявява Тръмп в писмото, разпространено с публикация в социалните мрежи. "Ако НАТО, прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя американският държавен глава.
Той предлага на НАТО като алианс да наложи мита на стойност от 50 до 100 процента върху стоките, идващи от Китай, за да се отслаби икономическото влияние на Пекин върху Русия.
Днешното изявление идва след предишните заплахи на Тръмп за санкции срещу Москва и за вторични санкции срещу страните, които купуват руски петрол - като например срещу най-големите купувачи Китай и Индия - ако не бъде постигнат напредък в преговорите за край на войната в Украйна.
Американският президент увеличи с още 25 процента митата върху индийските стоки, изнасяни за САЩ, заради продължаващия индийски внос на руски петрол. Тръмп обаче не предприе същите мерки спрямо Китай, посочва Ройтерс.
1 ТАУРУС!
Коментиран от #34, #35
16:47 13.09.2025
2 Тръмп
Коментиран от #10, #61, #81
16:48 13.09.2025
3 Пора
Коментиран от #9, #17, #21
16:48 13.09.2025
6 Атина Палада
16:51 13.09.2025
8 да не би ти да храниш
Патрони и ракети не се ядат. Скоро ще разбереш от къде изгрява слънцето и ти !
Да ти подскажа малко - не е от миризливия Запад
16:52 13.09.2025
10 руzко = боклук
До коментар #2 от "Тръмп":тръмп няма да копува московски боклуци той ги забранява
16:52 13.09.2025
11 Шопо
Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.
16:52 13.09.2025
12 Аз казвам
Коментиран от #66
16:53 13.09.2025
13 Благой от СОФстрой
Коментиран от #62
16:53 13.09.2025
15 БОЛШЕВИК
Коментиран от #27
16:56 13.09.2025
16 Хохлорезка
Балтийските държави изчезващи със скороста на светлината не могат да съберат един батальон!
Германия разорена и бедна пълна с бармалеи
Франция пред гражданска война!
Къде сте тръгнали кой слушате оранжевия папагал ли?
На него не му дреме!
16:56 13.09.2025
17 Тя не е идвала
До коментар #3 от "Пора":За да си отива. И се моли да не дойде, защото доста ще трябва пак да се пребоядисват. Начело с най големите демократи, тези от Атлантическия съюз.
16:57 13.09.2025
18 Гост
16:57 13.09.2025
19 Абсурдистан
16:57 13.09.2025
20 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ
Към 2027 г. Европа планира напълно да се откаже от покупките на ₚашистки втечнен природен газ на спот пазара. При това ръководителят на Министерството на енергетиката на САЩ Кристофър Райт в сряда потвърди този план.
tRUmp просто си измисля несъществуващи оправдания, за да не въведе санкции срещу своя приятел пyтлер. Но с него или без него, Европа ще се справи с варварите на Путлер
16:57 13.09.2025
21 Пора
До коментар #3 от "Пора":Путинова Русия победи целия свят впери поглед в нейните смели войни!
Хората отърсват окови от мразения неолиберален капитализъм урааа
16:58 13.09.2025
23 Град козлодуй
16:58 13.09.2025
24 хихи
Коментиран от #41
16:59 13.09.2025
27 Шопо
До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":Цяла Украйна ще бъде освободена от укрофашистите.
Коментиран от #33
17:01 13.09.2025
28 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Коментиран от #32
17:01 13.09.2025
29 Лендлийз
17:02 13.09.2025
30 Стара чанта
Коментиран от #45
17:02 13.09.2025
31 Зверовиден соросоид
Западните либералушки ще се точат във индийска нишка намазани с кози екстременти и ще тупат койрук пред господаря в Кремъл!!
17:03 13.09.2025
32 Слава Росииии
До коментар #28 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Укри енергетиката замина придружена от 2 милиона укромармозетки кеееф
17:04 13.09.2025
34 Всички разбраха
До коментар #1 от "ТАУРУС!":Чичо Дончо го нямат за фактор.
17:05 13.09.2025
35 Орк
До коментар #1 от "ТАУРУС!":Про твоята глава!!
17:05 13.09.2025
37 дядото
17:07 13.09.2025
38 Давлатбалеи Нурдагалеев
Щели с тях да разбиват катъците на евроатлантическите пацулеси хуху
17:08 13.09.2025
39 така, така
Очакваше се да го играе с техните камъни по техните глави. Щом искат нещо от него сега, то и те трябва да направят същото, а не да ги чака да се подготвяли до 2028. Сега ЕС не може да врънка на чичо Дончо - той има коз срещу тях. Най-арогантното е, че Тръмп идеално е наясно - никой няма да изпълни заръката му, освен ако не е готов да фалира държавата си и да бъде пометен от гражданите.
Интересното е бърза смяна на европейски елит ли търси или просто им се подиграва?!
Коментиран от #44
17:08 13.09.2025
40 ГРУ гайтанжиева
До коментар #36 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =1,7 МЛН.":Фейк !
Коментиран от #50
17:09 13.09.2025
41 Атина Палада
До коментар #24 от "хихи":Поставя на европейците условия,които са неизпълними ,за да има оправдание защо не налага санкции на Русия...А иначе ръководството на ЕС са негови врагове ..И сега политиката му е да ги свали от власт ..И ще стане! След което Европа ще бъде поета от консерватори и реформирана.
Икономиката ще заработи отново.Все пак САЩ взимат Европа за пазар ,а като такъв ,европейците ще трябва да могат да плащат за стоките им .
Ако САЩ оставят европейците прошляци ,къде ще си продават стоките? В Китай ли?
Коментиран от #42
17:09 13.09.2025
42 хихи
До коментар #41 от "Атина Палада":Точно! но все пак се е.вава с нас
Коментиран от #47
17:11 13.09.2025
43 Стрелочника Юнгвирт
Миризмата която се носи от тях буди отвращение към тях и любимата им Украйна територия на не особено умни индивиди решили да изчезнат от света в името на няколко западни корпоративни сдружения
17:11 13.09.2025
44 Атина Палада
До коментар #39 от "така, така":Бърза смяна на европейският елит...Максимум до една година урсулините падат от власт..
Коментиран от #51
17:13 13.09.2025
45 подценяваш
До коментар #30 от "Стара чанта":единственият американски президент, който откровенно се подигра с ЕС (не че елита не ЕС не се постара да го облекчи в това му начинание).
На васала му се напомня, че е васал.
17:13 13.09.2025
46 Tётя Мyтpaфановна
Защо само един самотен другар, гошко на 53 г., от 80-те % русофили, пожела да се възползва от поканата на др. Путин и да заживее мечтания си живот в Русия или поне детето си да прати да учи, да служи ... ?!
Другари, имате ли логичен отговор ? Защо не последвате гошето ?
Коментиран от #53, #55
17:14 13.09.2025
47 Атина Палада
До коментар #42 от "хихи":Е да, но не с теб и мен а с евролидерите.Те са му враговете...Пред цял свят ги унижи на малките столчета в белия дом ,когато отидоха със Зеленски...И журналистите там,снимат..С това съзнателно целеше да ги унижи ..
Коментиран от #58
17:16 13.09.2025
49 604
17:17 13.09.2025
50 604
До коментар #40 от "ГРУ гайтанжиева":Дам повечко съ поне по 2...3..
.
17:19 13.09.2025
51 Путин гол до кръста на пони
До коментар #44 от "Атина Палада":Атина Лапала?да....Като ти кажа нещо, няма нужда да го разнасяш по цел свет! Ма найш как щи загрея джанката!
17:20 13.09.2025
52 604
17:20 13.09.2025
53 важното е
До коментар #46 от "Tётя Мyтpaфановна":че над 5 000 000 украинци последваха съвета ти и избягаха при окупатора.
Тая война е много странна - войниците или дезертират, или бързат да се предадат в плен, по-голямата част от бежанците отиват при агресора, а голяма част от местните не желаят да се евакуират, а си чакат "врага" да дойде, та да ги освободи.
Рядко се случва агресора да е толкова чакан. Ма, като се сетя, че комика спечели президентските избори с обещания за разбирателство и дружба с Русия, въобще не ми изглежда чак толкова странно.
17:22 13.09.2025
57 пешо
17:26 13.09.2025
58 Тодор Колев
До коментар #47 от "Атина Палада":Елинор Рузвелт в един разговор с журналист казва: Никой не може да те.унижи без твое съгласие. Атино, путлер ти вика, че си Лапала-да! Ти...като го л@n@sh чувстваш ли се унизена?
Коментиран от #71
17:28 13.09.2025
59 Велик Гейропски халифат
Вече излезе информация всички либералушки са гейзери и са им обещани пресен внос на судански негри к араби с огромни фалоси за да им чистят дюзите но те застрашени от победата на Русия и сваляне на статуквото напълно озверяват
17:28 13.09.2025
60 калина /алена
17:28 13.09.2025
61 гост
До коментар #2 от "Тръмп":Цената на газа на вътрешния пазар в САЩ е 70 долара за 1000 куб, !!! Без и цент субсидии !! Цената на вътрешния пазар в Раша е 120-130 долара . а най-ниската за износ за Китай е 260 долара !! Толкова на американците им струва заедно със втечняването и транспорта до всяка точка от света , за Европа не повече от 200 долара , защото разстоянието през Атлантика е два пъти по-малко , отколкото до-Азия ! Значи те са малоумни да купуват газа на Раша , а не да си продават своя , който имат в излишък и им излиза почти два пъти по-евтино ?? За да ти се върже опорката , нали ?
Коментиран от #69
17:29 13.09.2025
62 абе то
До коментар #13 от "Благой от СОФстрой":Тръмп може и да е рижавата сащcка тимбарица, привържeник на путлеризма, ама на тия от ЕС не им стиска да направят, каквото им казва.
Що не се откажат наистина от закупуването на руски енргоносители и петролни продукти? Като са толкова силни, що не го направят? То на думи всеки може да е най-големия, ама на дела? Като им е жал за украинците, ми да спрат да финансират Путин - с най-големите обеми на закупуване продължава да е ЕС.
17:30 13.09.2025
63 Историк
17:32 13.09.2025
64 Скрито открито
Коментиран от #68
17:32 13.09.2025
65 посейдон
17:32 13.09.2025
66 Наивник
До коментар #12 от "Аз казвам":Ти на жена си неможеш да казваш , седнал да съветва хората. Копейка гладна.
17:33 13.09.2025
68 Седящи бик
До коментар #64 от "Скрито открито":Да приключа с Русия, а после ще мисля за свето. Хау.
17:37 13.09.2025
69 Путин гол до кръста на пони
До коментар #61 от "гост":Ееееей....госта ми! Много знаеш! Аз имам война да финансирам! Рижавия си финансира само дето ходи голф да играе къде му скимне! Айййй ша ти загрея врата!
17:38 13.09.2025
70 Пиночет
17:39 13.09.2025
71 Атина Палада
До коментар #58 от "Тодор Колев":Г-н Колев,така е,обаче само,когато си равнопоставен с другия,без зависимости от него! Тук обаче нещата не стоят така.ЕС е създаден от САЩ и напълно зависим от САЩ..Не говоря изобщо за военно отношение,че САЩ охранявали Европа,а за финансово.
Сам видя,че когато Урсула заговори за 800 млрд заем за въоръжаване,ФЕД категорично й отказаха да й напечатат тези кинти .И тя клекна!
17:39 13.09.2025
72 Караджата
17:40 13.09.2025
74 Караджата
17:42 13.09.2025
75 Караджата
17:45 13.09.2025
76 Кой не е разбрал какво има предвид Тръмп
Коментиран от #80
17:45 13.09.2025
77 стоян георгиев
17:46 13.09.2025
78 Соваж бейби
17:53 13.09.2025
79 Уса
17:54 13.09.2025
80 Хххх
До коментар #76 от "Кой не е разбрал какво има предвид Тръмп":Зависи кой първи ще каталяса. Тоя с 200 лева или този с 20
17:57 13.09.2025
81 гост
До коментар #2 от "Тръмп":Също така цената на газа на борсата в момента е 360-380 долара за еднократни поръчки за договори за редовни доставки е 300-320 ! И никой няма да го купи и за цент повече . включително втечнен ! Значи американците трябва да го купят от Раша по 60-80 долара и то ВТЕЧНЕН вече , та да стане три пъти по-скъп !! Голяма далавера за Раша няма що ! А за Европа все тая , цената е като на борсата !
17:58 13.09.2025
82 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФСКТ :
18:07 13.09.2025