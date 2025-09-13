Новини
Тръмп: Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо
  Тема: Украйна

Тръмп: Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо

13 Септември, 2025 16:46

Американският президент призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Тръмп: Ако НАТО прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова днес останалите страни членки на НАТО да спрат да купуват руски петрол и да наложат мащабни санкции на Русия, за да се сложи край на войната в Украйна, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса.

Още новини от Украйна

"Ще наложа големи санкции на Русия, когато останалите страни от НАТО се съгласят на това и започнат да го правят, и когато страните от НАТО спрат да купуват руски петрол", заявява Тръмп в писмото, разпространено с публикация в социалните мрежи. "Ако НАТО, прави това, което аз казвам, войната ще приключи бързо", добавя американският държавен глава.

Той предлага на НАТО като алианс да наложи мита на стойност от 50 до 100 процента върху стоките, идващи от Китай, за да се отслаби икономическото влияние на Пекин върху Русия.

Днешното изявление идва след предишните заплахи на Тръмп за санкции срещу Москва и за вторични санкции срещу страните, които купуват руски петрол - като например срещу най-големите купувачи Китай и Индия - ако не бъде постигнат напредък в преговорите за край на войната в Украйна.

Американският президент увеличи с още 25 процента митата върху индийските стоки, изнасяни за САЩ, заради продължаващия индийски внос на руски петрол. Тръмп обаче не предприе същите мерки спрямо Китай, посочва Ройтерс.


САЩ
Оценка 2.1 от 20 гласа.
  • 1 ТАУРУС!

    16 17 Отговор
    ТАУРУСИТЕ!

    Коментиран от #34, #35

    16:47 13.09.2025

  • 2 Тръмп

    44 17 Отговор
    Руски петрол и газ ще купува Сащ, а после ще го превръща в свободен газ, и ще го препродава на тройни цени на евроробите.

    Коментиран от #10, #61, #81

    16:48 13.09.2025

  • 3 Пора

    21 35 Отговор
    Путинова русия си отива.

    Коментиран от #9, #17, #21

    16:48 13.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Атина Палада

    20 28 Отговор
    Русия е новата индо-китайска бензиноколонка.На 6 пъти по-ниски цени.

    16:51 13.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 да не би ти да храниш

    26 17 Отговор
    народите от лай НАТО, бай Тръмпи ?
    Патрони и ракети не се ядат. Скоро ще разбереш от къде изгрява слънцето и ти !
    Да ти подскажа малко - не е от миризливия Запад

    16:52 13.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 руzко = боклук

    12 26 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    тръмп няма да копува московски боклуци той ги забранява

    16:52 13.09.2025

  • 11 Шопо

    28 16 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може тогава защо удължават агонията на Зеленски.

    16:52 13.09.2025

  • 12 Аз казвам

    21 16 Отговор
    Да спре помощта за Украйна и да капитулира !

    Коментиран от #66

    16:53 13.09.2025

  • 13 Благой от СОФстрой

    17 13 Отговор
    Вярвали му вече някой на рижавата сащcка тимбарица, привържeник на путлеризма???

    Коментиран от #62

    16:53 13.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 БОЛШЕВИК

    22 8 Отговор
    Всичко ще приключи, когато целите на СВО бъдат постигнати и когато половин Украйна е освободена!

    Коментиран от #27

    16:56 13.09.2025

  • 16 Хохлорезка

    27 10 Отговор
    Тупайте койруци евроминдили Русия ви победи погледнете се и пукнете от смях!
    Балтийските държави изчезващи със скороста на светлината не могат да съберат един батальон!
    Германия разорена и бедна пълна с бармалеи
    Франция пред гражданска война!
    Къде сте тръгнали кой слушате оранжевия папагал ли?
    На него не му дреме!

    16:56 13.09.2025

  • 17 Тя не е идвала

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пора":

    За да си отива. И се моли да не дойде, защото доста ще трябва пак да се пребоядисват. Начело с най големите демократи, тези от Атлантическия съюз.

    16:57 13.09.2025

  • 18 Гост

    11 3 Отговор
    Ми то бай Тръмпа е най важния в НАТО. Спокойно може да диктува на другите какво да правят. Без Америка не се сещам НАТО в какъв формат ще да е, така ,че просто трябва да им каже какво да правят или ще излезне от алианса ,а това ще е кая на купона.

    16:57 13.09.2025

  • 19 Абсурдистан

    10 2 Отговор
    Този дори се вярва на лъжите и не спира да ги повтаря. Това е много обезпокоително за менталното му здраве

    16:57 13.09.2025

  • 20 ЕВРОПА СЕ СЪБУДИ

    13 18 Отговор
    Просто за сведение, Европа намали покупките на ₚашистки петрол от $16,4 млрд. през 2021 г. до $1,7 млрд. през 2025 г. А тези, които купуват сега - това са основно Унгария и Словакия. Тях tRUmp не ги споменава в поста си.
    Към 2027 г. Европа планира напълно да се откаже от покупките на ₚашистки втечнен природен газ на спот пазара. При това ръководителят на Министерството на енергетиката на САЩ Кристофър Райт в сряда потвърди този план.
    tRUmp просто си измисля несъществуващи оправдания, за да не въведе санкции срещу своя приятел пyтлер. Но с него или без него, Европа ще се справи с варварите на Путлер

    16:57 13.09.2025

  • 21 Пора

    16 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пора":

    Путинова Русия победи целия свят впери поглед в нейните смели войни!
    Хората отърсват окови от мразения неолиберален капитализъм урааа

    16:58 13.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Град козлодуй

    17 9 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    16:58 13.09.2025

  • 24 хихи

    7 2 Отговор
    Той се е.ава с НАС

    Коментиран от #41

    16:59 13.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Шопо

    13 8 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    Цяла Украйна ще бъде освободена от укрофашистите.

    Коментиран от #33

    17:01 13.09.2025

  • 28 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    9 15 Отговор
    Нефтопреработвателният завод в Уфа, на почти 1400 км разстояние, току що попадна под санкции, украински санкции. 🤣🤣🤣

    Коментиран от #32

    17:01 13.09.2025

  • 29 Лендлийз

    13 4 Отговор
    Ако наложим 50-100 процента мита на стоките от китай, нашата родна икономика ще издъхне за година две. Кризата в края на социализма и началото на прехода ще изглежда като рог на изобилието.

    17:02 13.09.2025

  • 30 Стара чанта

    5 2 Отговор
    Аве, Мумия - спри с това ,,...Аз това, Аз онова..." Глупости плещиш, и нищо не правиш ! Май никой не те бръсне за ......., светът само чака да ти мине времето - и да си Одиш да драскаш спомени ! Ама и това друг ще го свърши - малко акъл и интелигентност се иска, а при теб тези неща са огромен ДЕФИЦИТ !

    Коментиран от #45

    17:02 13.09.2025

  • 31 Зверовиден соросоид

    13 8 Отговор
    Разгрома на укровермахта и жалкия запад е въпрос на време!Велика Русия го има плюс всички природни ресурси и смела армия!
    Западните либералушки ще се точат във индийска нишка намазани с кози екстременти и ще тупат койрук пред господаря в Кремъл!!

    17:03 13.09.2025

  • 32 Слава Росииии

    10 4 Отговор

    До коментар #28 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Укри енергетиката замина придружена от 2 милиона укромармозетки кеееф

    17:04 13.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Всички разбраха

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "ТАУРУС!":

    Чичо Дончо го нямат за фактор.

    17:05 13.09.2025

  • 35 Орк

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ТАУРУС!":

    Про твоята глава!!

    17:05 13.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 дядото

    10 3 Отговор
    когато страните от нато започват да купуват руски нефт,купен и препродаван от сащ на висока цена. много пък прозрачно,въпреки че някои трябва да избиват 37-те трильона дълг

    17:07 13.09.2025

  • 38 Давлатбалеи Нурдагалеев

    1 1 Отговор
    Руската армия започнала да инсталира огромни топузи във фалосите на своите войни!
    Щели с тях да разбиват катъците на евроатлантическите пацулеси хуху

    17:08 13.09.2025

  • 39 така, така

    10 3 Отговор
    хитрата лисица е чичо Дончо. Ами да, ако тия в ЕС изпълнят заръката, то финансовото им фиаско ще настъпи доста по-бързо. Защо да ги чака цял мандат?
    Очакваше се да го играе с техните камъни по техните глави. Щом искат нещо от него сега, то и те трябва да направят същото, а не да ги чака да се подготвяли до 2028. Сега ЕС не може да врънка на чичо Дончо - той има коз срещу тях. Най-арогантното е, че Тръмп идеално е наясно - никой няма да изпълни заръката му, освен ако не е готов да фалира държавата си и да бъде пометен от гражданите.
    Интересното е бърза смяна на европейски елит ли търси или просто им се подиграва?!

    Коментиран от #44

    17:08 13.09.2025

  • 40 ГРУ гайтанжиева

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =1,7 МЛН.":

    Фейк !

    Коментиран от #50

    17:09 13.09.2025

  • 41 Атина Палада

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "хихи":

    Поставя на европейците условия,които са неизпълними ,за да има оправдание защо не налага санкции на Русия...А иначе ръководството на ЕС са негови врагове ..И сега политиката му е да ги свали от власт ..И ще стане! След което Европа ще бъде поета от консерватори и реформирана.
    Икономиката ще заработи отново.Все пак САЩ взимат Европа за пазар ,а като такъв ,европейците ще трябва да могат да плащат за стоките им .
    Ако САЩ оставят европейците прошляци ,къде ще си продават стоките? В Китай ли?

    Коментиран от #42

    17:09 13.09.2025

  • 42 хихи

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Атина Палада":

    Точно! но все пак се е.вава с нас

    Коментиран от #47

    17:11 13.09.2025

  • 43 Стрелочника Юнгвирт

    3 2 Отговор
    Либералните медузи ухаещи на тоалетна се мъчат да развеселят тълпите но не им се получава!
    Миризмата която се носи от тях буди отвращение към тях и любимата им Украйна територия на не особено умни индивиди решили да изчезнат от света в името на няколко западни корпоративни сдружения

    17:11 13.09.2025

  • 44 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "така, така":

    Бърза смяна на европейският елит...Максимум до една година урсулините падат от власт..

    Коментиран от #51

    17:13 13.09.2025

  • 45 подценяваш

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "Стара чанта":

    единственият американски президент, който откровенно се подигра с ЕС (не че елита не ЕС не се постара да го облекчи в това му начинание).
    На васала му се напомня, че е васал.

    17:13 13.09.2025

  • 46 Tётя Мyтpaфановна

    3 3 Отговор
    Истинска мистика.
    Защо само един самотен другар, гошко на 53 г., от 80-те % русофили, пожела да се възползва от поканата на др. Путин и да заживее мечтания си живот в Русия или поне детето си да прати да учи, да служи ... ?!

    Другари, имате ли логичен отговор ? Защо не последвате гошето ?

    Коментиран от #53, #55

    17:14 13.09.2025

  • 47 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "хихи":

    Е да, но не с теб и мен а с евролидерите.Те са му враговете...Пред цял свят ги унижи на малките столчета в белия дом ,когато отидоха със Зеленски...И журналистите там,снимат..С това съзнателно целеше да ги унижи ..

    Коментиран от #58

    17:16 13.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 604

    1 0 Отговор
    Пхахахахахахахахя....пърътъ прай борбътъ

    17:17 13.09.2025

  • 50 604

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "ГРУ гайтанжиева":

    Дам повечко съ поне по 2...3..
    .

    17:19 13.09.2025

  • 51 Путин гол до кръста на пони

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Атина Лапала?да....Като ти кажа нещо, няма нужда да го разнасяш по цел свет! Ма найш как щи загрея джанката!

    17:20 13.09.2025

  • 52 604

    1 0 Отговор
    Тия коги праихъ интриги..че и гу стреляхъ...де де да съ мислили...

    17:20 13.09.2025

  • 53 важното е

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Tётя Мyтpaфановна":

    че над 5 000 000 украинци последваха съвета ти и избягаха при окупатора.
    Тая война е много странна - войниците или дезертират, или бързат да се предадат в плен, по-голямата част от бежанците отиват при агресора, а голяма част от местните не желаят да се евакуират, а си чакат "врага" да дойде, та да ги освободи.
    Рядко се случва агресора да е толкова чакан. Ма, като се сетя, че комика спечели президентските избори с обещания за разбирателство и дружба с Русия, въобще не ми изглежда чак толкова странно.

    17:22 13.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 пешо

    3 0 Отговор
    е тръмп щеше за 24 часа да спре войната

    17:26 13.09.2025

  • 58 Тодор Колев

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Елинор Рузвелт в един разговор с журналист казва: Никой не може да те.унижи без твое съгласие. Атино, путлер ти вика, че си Лапала-да! Ти...като го л@n@sh чувстваш ли се унизена?

    Коментиран от #71

    17:28 13.09.2025

  • 59 Велик Гейропски халифат

    2 1 Отговор
    Драги радиолюбители забелязвате ли как либералните идиоти защитават продънения Еврохалифат?
    Вече излезе информация всички либералушки са гейзери и са им обещани пресен внос на судански негри к араби с огромни фалоси за да им чистят дюзите но те застрашени от победата на Русия и сваляне на статуквото напълно озверяват

    17:28 13.09.2025

  • 60 калина /алена

    4 1 Отговор
    Фашистка Канад и Сощ/съединени овчарски щати/ Русия може да унищожи за 9 часа Ще остане само пепел.Окраина пък ще ликвидира без остатък-няма я Окраина има Русия!!!

    17:28 13.09.2025

  • 61 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    Цената на газа на вътрешния пазар в САЩ е 70 долара за 1000 куб, !!! Без и цент субсидии !! Цената на вътрешния пазар в Раша е 120-130 долара . а най-ниската за износ за Китай е 260 долара !! Толкова на американците им струва заедно със втечняването и транспорта до всяка точка от света , за Европа не повече от 200 долара , защото разстоянието през Атлантика е два пъти по-малко , отколкото до-Азия ! Значи те са малоумни да купуват газа на Раша , а не да си продават своя , който имат в излишък и им излиза почти два пъти по-евтино ?? За да ти се върже опорката , нали ?

    Коментиран от #69

    17:29 13.09.2025

  • 62 абе то

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Благой от СОФстрой":

    Тръмп може и да е рижавата сащcка тимбарица, привържeник на путлеризма, ама на тия от ЕС не им стиска да направят, каквото им казва.
    Що не се откажат наистина от закупуването на руски енргоносители и петролни продукти? Като са толкова силни, що не го направят? То на думи всеки може да е най-големия, ама на дела? Като им е жал за украинците, ми да спрат да финансират Путин - с най-големите обеми на закупуване продължава да е ЕС.

    17:30 13.09.2025

  • 63 Историк

    2 2 Отговор
    Оранжевият палячо съвсем се самозабрави, той е за усмирителна риза и право в лудницата. Няма ли някой разумен и смел американец около него, който да спре безумните му бръщолевеници, че направи САЩ смях,срам и позор и я превърна в Тръмпландия.

    17:32 13.09.2025

  • 64 Скрито открито

    2 2 Отговор
    Намеренията на САЩ за останалия свят са идентични с отношението им към автохтонното местно население - индианци. Разположени са в резервати, имат права на пари без труд, бизнеса със спирт и хазарт е техен в тези резервати. Говорим за "Великите географски открития" или за колонизация?

    Коментиран от #68

    17:32 13.09.2025

  • 65 посейдон

    2 1 Отговор
    Дано го направят , за да докажат на Тръмп че това не е решение за края на путинската война .

    17:32 13.09.2025

  • 66 Наивник

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Аз казвам":

    Ти на жена си неможеш да казваш , седнал да съветва хората. Копейка гладна.

    17:33 13.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Седящи бик

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "Скрито открито":

    Да приключа с Русия, а после ще мисля за свето. Хау.

    17:37 13.09.2025

  • 69 Путин гол до кръста на пони

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "гост":

    Ееееей....госта ми! Много знаеш! Аз имам война да финансирам! Рижавия си финансира само дето ходи голф да играе къде му скимне! Айййй ша ти загрея врата!

    17:38 13.09.2025

  • 70 Пиночет

    1 1 Отговор
    Лекувам русофили!

    17:39 13.09.2025

  • 71 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Тодор Колев":

    Г-н Колев,така е,обаче само,когато си равнопоставен с другия,без зависимости от него! Тук обаче нещата не стоят така.ЕС е създаден от САЩ и напълно зависим от САЩ..Не говоря изобщо за военно отношение,че САЩ охранявали Европа,а за финансово.
    Сам видя,че когато Урсула заговори за 800 млрд заем за въоръжаване,ФЕД категорично й отказаха да й напечатат тези кинти .И тя клекна!

    17:39 13.09.2025

  • 72 Караджата

    0 0 Отговор
    Розовите понита да не си губят времето в писане ами да тренират усилено и да стягат мечките че руснаците скоро ще нападнат.

    17:40 13.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Караджата

    0 0 Отговор
    Няма да уплашите Путин с писане приготвяйте мешките и се записвайте доброволци.

    17:42 13.09.2025

  • 75 Караджата

    0 0 Отговор
    Вече няма да има София прайд.Вече ще е София армейски прайд.Развейте гордо бойното знаме на дъгата.

    17:45 13.09.2025

  • 76 Кой не е разбрал какво има предвид Тръмп

    2 0 Отговор
    Той поставя капан на Желаещите. - "Спрете да кувате горива от Русия, като толкова я мразите и купувайте от нас на тройни цени и когато ви дойде акъла ще мирясате и ще настъпи мир"

    Коментиран от #80

    17:45 13.09.2025

  • 77 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Не мога да повярвам че ще дойде момент да подкрепя тръмп.европа и сащ.ако ускат да се справят с оста на злото русия китай иран северна корея трябва да са единни и да спрат да финансират путлер през петрола и газ.фицо и орбан ше го изядат най дебел което е и най правилното.

    17:46 13.09.2025

  • 78 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Кой си ти бе Риж ,кои сте вие нещастни американци ?Гледайте си вътрешните проблеми ,клошари ,хипер дебели ,наркомани ,психопати .....оставете Европа си гледа нейните проблеми !Махайте си базите от Европа.

    17:53 13.09.2025

  • 79 Уса

    0 0 Отговор
    Призова ги,защото ще изкупят всичкия петрол,както са се юрнали и настървили да купуват.Сделката между САЩ и Русия е повече петрол за САЩ.Руските кладенци не са без дъно

    17:54 13.09.2025

  • 80 Хххх

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Кой не е разбрал какво има предвид Тръмп":

    Зависи кой първи ще каталяса. Тоя с 200 лева или този с 20

    17:57 13.09.2025

  • 81 гост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тръмп":

    Също така цената на газа на борсата в момента е 360-380 долара за еднократни поръчки за договори за редовни доставки е 300-320 ! И никой няма да го купи и за цент повече . включително втечнен ! Значи американците трябва да го купят от Раша по 60-80 долара и то ВТЕЧНЕН вече , та да стане три пъти по-скъп !! Голяма далавера за Раша няма що ! А за Европа все тая , цената е като на борсата !

    17:58 13.09.2025

  • 82 🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ НАТО И ЗАПАДА ! ФСКТ :

    1 0 Отговор
    🇷🇺Г-Н ПУТИН , Е ДОКАЗАНО НАЙ- УСПЕШНИЯТ ПОЛИТИК В🌐 СВЕТА, И В 🇷🇺 РУСИЯ ,ПОДДЪРЖАН С= 85% ,10-та ГОДИНА ПОДРЕД- ФАКТ СПОРЕД ПРОУЧВАНИЯ НА МНОГО МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ ! ПУТИН Е УНИКАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНА ЛИЧНОСТ. ОФИЦЕР ОТ ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ НА РФ, С ОГРОМНА БАЗА ПОЗНАНИЯ !2024г- РУСКАТА ИКОНОМИКА Е В ПОДЕМ(+4%) ,МИН.БЕЗРАБ (+2%), БЮДЖ.ДЕФИЦ= 1,2%,И УВЕЛИЧЕН ЗЛАТЕН РЕЗЕРВ НА = 200 МЛРД.$( ЗА 2024).СПЕЦИАЛНАТА ВОЕННА ОПЕРАЦИЯ СРЕЩУ УКР.РЕЖИМ, Е СПОРЕД: ЧЛ.106,107 ОТ УСТАВА НА ООН ,ПРОТИВ ВЪЗРОДЕНИЯ УКРАИНСКИ ФАШИЗЪМ ОТ 2014 Г (САМО ЗА 2023 Г. =НАД 5,,5 МЛН.УКРАИНСКИ ГРАЖДАНИ СА ЕМИГРИРАЛИ И ПОТЪРСИЛИ УБЕЖИЩЕ И ЗАЩИТА В РУСИЯ ,БЯГАЙКИ ОТ ФАШИСТКИЯ ИМ РЕЖИМ ОТ 2014-ГОРИЛ ЖИВИ ХОРА НА ЦЕНТЪРА В КИЕВ, ПРЕД ОЧИТЕ НА ЦЯЛ СВЯТ .СРАМ ЗА ЕС И ЦЕНЗУРАТА МУ ! ПУТИН НАПРАВИ РУСИЯ ЕДИНСТВЕНАТА В СВЕТА НЕЗАВИСИМА- В АБСОЛЮТНО ВСЯКА ОБЛАСТ , СИЛНА СТРАНА. ТЕХНОЛОГИЧНО СПОСОБНА ДА ЗАЛИЧИ САЩ ЗА 9 МИНУТИ ,САМО С 10 БР.SS-X-30 ! ..ПРЕЗ 2022 Г КОМИСИЯ В ООН ОПРЕДЕЛИ ГР.МОСКВА ЗА НАЙ-ДОБЪР МЕГАЛОПОЛИС В СВЕТА (13-17 МЛН.ЖИТ.) С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ИЗ МЕЖДУ 54 КЛАСИРАНИ ОТ СВЕТА... САМО В ЛОС АНДЖЕЛИС = 75 000 ДУШИ СПЯТ НА УЛИЦАТА.ДЪРЖ.ДЪЛГ НА САЩ ВЕЧЕ Е=37 ТРИЛ.$ !

    18:07 13.09.2025