Зеленски: Чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа
  Тема: Украйна

13 Септември, 2025 11:02 392 11

Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, посочи Зеленски

Зеленски: Чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви снощи, че много от подробностите около гаранциите за сигурност за страната му са вече на хартия, добавяйки, че чуждестранните войски на място ще дадат сигнал за политическа подкрепа за Киев, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Специалният пратеник на САЩ Кийт Келог и съветници по националната сигурност от Великобритания, Германия, Франция и Италия пристигнаха в Киев, съобщиха украински официални лица.

Зеленски, пишейки по-късно за срещите си със съветниците в приложението „Телеграм“, призова за ускоряване на работата по завършването на гаранциите за сигурност, предвид нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по-рано тази седмица.

„Русия не само не показва желание да сложи край на войната, но и се ангажира с ескалация, с реални заплахи към Европа, като изстрелва своите дронове в Полша“, написа той. „Следователно трябва да завършим възможно най-бързо работата по изготвянето на гаранциите за сигурност“, допълни той.

Участниците в срещите, заяви Зеленски, са обсъдили опита си в разработването на общата отбрана на НАТО, а Украйна предлага „съвместно прихващане на всички руски цели“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
