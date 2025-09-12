Новини
Русия обяви, че Полша е затворила границата си заради „емоционално претоварване“
12 Септември, 2025 15:25 1 093 47

Говорителят на Кремъл също така посочи, че Русия никога не е заплашвала никоя държава, включително и европейските

Русия обяви, че Полша е затворила границата си заради „емоционално претоварване“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изявленията и действията на европейските страни на фона на руско-беларуските учения "Запад-2025" изглеждат като емоционално претоварване, оцени прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков на брифинг, предадоха ТАСС и Ройтерс, цитирани от БТА.

Той, в частност, коментира решението на Полша да затвори границата си с Беларус заради ученията.

Още новини от Украйна

"Разбира се, подобни учения винаги привличат вниманието на граничните страни. При нормални условия на конструктивно, мирно и приятелско съжителство представителите на съседните страни винаги имат възможност да наблюдават тези учения. Такава практика е съществувала. Сега, когато Западна Европа заема враждебна към нас позиция, естествено, всичко това се изразява в подобно емоционално претоварване за тези страни", предаде ТАСС думите на Песков.

Говорителят на Кремъл също така посочи, че Русия никога не е заплашвала никоя държава, включително и европейските, а, напротив, НАТО се приближи до руските граници.

"Искам да припомня думите на нашия президент. Русия никога не е заплашвала никого. Тя не заплашва и страните от Европа. Не Русия се е придвижила към Европа със своята военна инфраструктура. А именно Европа, като част от НАТО - която се явява инструмент за конфронтация, а не за мир и стабилност – винаги се е движила към нашите граници".

По отношение на войната в Украйна Песков също така, отбеляза: "Руската страна запазва готовността си да върви по пътя на мирния диалог, да търси начини за уреждане на въпроса. Но това, че европейците пречат, е наистина така. Това не е тайна за никого".

Говорителят на Кремъл отбеляза, че резултатите от преговорите за уреждане на конфликта в Украйна не могат да бъдат мигновени, никой не трябва да гледа през "розови очила" на този въпрос, предаде ТАСС. Песков припомни, че президентът на САЩ Доналд Тръмп вече е казал, че първоначално е мислил за възможност за бързо уреждане на въпроса, но после е разбрал, че за това е необходимо повече време.

Ройтерс отбелязва, че Песков е казал, че преговорите между Русия и Москва са на пауза заради действията на европейците: "Каналите за комуникация са налице и функционират. Нашите преговарящи имат възможност да комуникират чрез тези канали. Но засега вероятно е по-точно да кажем, че има пауза. Руската страна остава готова да продължи по пътя на мирния диалог. Но фактът, че европейците пречат на това, е наистина верен“, каза Песков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ян бибиян

    16 24 Отговор
    Медведев, пак си под масата пиян.

    Коментиран от #4

    15:26 12.09.2025

  • 2 Верно ли

    19 8 Отговор
    Може Туск да го е хванал цикъла...

    15:27 12.09.2025

  • 3 Сталин

    19 7 Отговор
    Ляхите са в шаш и паника от 3 дрона,армия от сноуфлейкс щяла да пази територията на натуту,бог да пази България

    Коментиран от #17, #19

    15:27 12.09.2025

  • 4 Каракочев

    22 6 Отговор

    До коментар #1 от "ян бибиян":

    Западняшки неолиберални палячовци ?! Не разбирате ли, че руснаците вече се бъзикат с вас и сте взети на подбив като селски идиоти!?!?

    15:27 12.09.2025

  • 5 Боруна Лом

    14 2 Отговор
    ТЕЗИ НАТЮПОЛИ СЪН НЕ ГИ ЛОВИ!А КОМЕНТАР,ЧЕ УКРИ РАКЕТА УБИ ДВАМА НЕВИННИ ХОРА В ПОЛША?

    15:28 12.09.2025

  • 6 ООрана държава

    13 4 Отговор
    Еее така е, като ги нападнахте, 4 керемиди на къща свалихте, 7 стръка царевица, 2 колички чакъл изровихте... И те напълниха памперса, сега се правят на сърдити

    Коментиран от #12

    15:30 12.09.2025

  • 7 Русия трябва да бъде разрушена...

    15 14 Отговор
    Само арогантност и цинизъм от миризливите алккаши.

    Коментиран от #11, #14, #21

    15:31 12.09.2025

  • 8 Kaлпазанин

    8 6 Отговор
    "Европейците "и англосаксиите ги гони параноята вече ,да им пуснат балони тя да има какво да стрелят

    15:33 12.09.2025

  • 9 Я пък тоя

    3 5 Отговор
    Русия луди ли ги нарече?
    А аз си мислех, че са само глупави.

    Коментиран от #20

    15:33 12.09.2025

  • 10 Сталин

    9 7 Отговор
    Запада са в истерия и страхова психоза от Русия и Путин

    15:34 12.09.2025

  • 11 Я пък тоя

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Вече я разрушават. От 19 дрона им счупиха 3.

    15:35 12.09.2025

  • 12 хихихихихи

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Къщата, която показаха, че е пострадала от руски дрон всъщност е повредена преди това от буря!

    15:35 12.09.2025

  • 13 Естествено

    7 3 Отговор
    Говорителят на Кремъл като види томахавките и той ще се претовари емоционално и ще се размирише като руски кораб срещнал Доналд Кук.

    15:36 12.09.2025

  • 14 д-р Гълъбова

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    Ами, тръгвай за фронта бе! Дърдорко, взе ли си хапчетата?

    Коментиран от #22

    15:37 12.09.2025

  • 15 Да бъдем рационални

    5 5 Отговор
    За какво ѝ е на Русия толкова голяма територия, като не може да я използва максимално ефективно?
    Москва с 50 км. наоколо са достатъчни.

    15:39 12.09.2025

  • 16 Верно

    3 4 Отговор
    Най-после някой да ви каже истината евроолигофтени !

    15:39 12.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Верно

    2 3 Отговор
    Най-после някой да ви каже истината евроолигофрени !

    15:40 12.09.2025

  • 19 Прохоров

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Като ти гледам езика, май си някой младеж с бело около устата, смъркащ и надуващ масури, безработен и безполезен и си чувал от прадядо си за казармата, но си голям воин от дивана. Смел и елементарен - по вашему джендьо.

    15:40 12.09.2025

  • 20 Паисий е жив

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Ми луди са, какви да са. Виж какво правят американците. Чарли Кърк беше консерватор, който изповядваше християнските ценности и призоваваше за нормалност. Застреляха го с куршум с написана по него lbgtq пропаганда. В намерената пушка е имало 3 патрона изписани с гей пропаганда. Аз съм супер про-европейски настроен, но тая пумия от щатите никога не трябва да се допуска на българска земя!

    15:41 12.09.2025

  • 21 Атина Палада

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Русия трябва да бъде разрушена...":

    От три години я разрушаваме ,,то взе,че Европа се разруши:)Какви разрушители сме ние ;)мани,мани...

    Коментиран от #30, #32, #33

    15:42 12.09.2025

  • 22 проф. Наумов - БАН, картография

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "д-р Гълъбова":

    Няма нужда той Путин я разрушава. Още пет години да управлява и ще правим нови карти.

    Коментиран от #27

    15:43 12.09.2025

  • 23 Руснаков

    8 1 Отговор
    Бала...бла...европейците не искат капитулацията на Украйна,искат справедлив край на войната...само че Кремъл,си го нагажда както иска..

    Коментиран от #35

    15:44 12.09.2025

  • 24 САЩисан русофил

    2 3 Отговор
    Ама тука сме на реката Висла циврим и чакаме руския господар,с погачи(от украинско жито мед също внос от Украйна)

    15:45 12.09.2025

  • 25 🇺🇦🇧🇬

    4 6 Отговор
    "Искам да припомня думите на нашия президент. Русия никога не е заплашвала никого. Тя не заплашва и страните от Европа. Не Русия се е придвижила към Европа със своята военна инфраструктура. А именно Европа, като част от НАТО - която се явява инструмент за конфронтация, а не за мир и стабилност – винаги се е движила към нашите граници".
    Това разбира се е поредната рашистка лъжа... С войната в Украйна рашия започна да се приближава на Запад,СЛЕДСТВИЕ на което Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО.

    15:45 12.09.2025

  • 26 Да,бе

    3 1 Отговор
    Преговорите между Русия и Москва били на пауза....Някой има пауза между гръбначния и главния мозък.Голяма пауза.

    15:49 12.09.2025

  • 27 Руснака разбира от 2 неща

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "проф. Наумов - БАН, картография":

    Бой
    Строй

    Коментиран от #37

    15:50 12.09.2025

  • 28 Ромско бягане

    0 2 Отговор
    Ромско бягане.
    Град Лом.

    Удар по лицето на всеки минувач българин!
    Удар, удар! Ритник!

    Ах лелелей ах наненаней!

    15:50 12.09.2025

  • 29 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Поне тук песков е прав.след 11 години руски провокации към европа полша се претовари емоционално и затвори границата си с белорус.добре е и останалите държави в европа да я последват.

    15:50 12.09.2025

  • 30 Да де

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Ти и още трима олигофрени това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #45

    15:51 12.09.2025

  • 31 Само питам

    5 3 Отговор
    Преди повече от година Путин покани русофилите в руската кочина.До сега са заминали НУЛА?Що тъй бе другари?МММ?

    Коментиран от #43

    15:53 12.09.2025

  • 32 Не надничай

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    над дувара, че си объркваш понятията.
    Има едни пациенти, дето като си повтарят едно и също, смятат, че ще се сбъдне.

    15:53 12.09.2025

  • 33 Копейкотрошач

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.

    Коментиран от #46

    15:53 12.09.2025

  • 34 Провалените крепостници

    4 5 Отговор
    с външните кенефи стават само за смях, е и за тор...

    15:54 12.09.2025

  • 35 Атина Палада

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "Руснаков":

    На европейците Справедливият мир за Украйна е,те да са шерифа там а Русия да коленичи на колене пред тях:))Което е невъзможно!Все едно някой прошляк да отиде в банката за кредит и банкера,шефа на банката да коленичи пред него:)Смяташ ли,че това е възможно?
    ЕС са п.рошляци в момента ,ама им се иска да не са ...

    Коментиран от #42

    15:54 12.09.2025

  • 36 Другарят

    3 2 Отговор
    Песков е прав.

    15:54 12.09.2025

  • 37 Пора

    4 3 Отговор

    До коментар #27 от "Руснака разбира от 2 неща":

    Путинова русия умира.

    15:54 12.09.2025

  • 38 !!!?

    5 2 Отговор
    Края на варварската война на Русия в Украйна означава края на Путлер !!!?

    За справка: виж края на ВСВ

    15:55 12.09.2025

  • 39 Кепаз

    4 5 Отговор
    Ефр0атлантици,3апекът продължава май,а? Халал да ви е и не искам да се отпушвате,че ще залеете всичко чисто и свидно с ...Абе поздравявам ви с руската песничка "Г0в н0в03"!И клипчето е тъкмо за вас.

    15:55 12.09.2025

  • 40 Уса

    1 5 Отговор
    Най накрая на еврогеовете им е дошъл мнзса...То не беха опити и напъни да им дойде и докажат фалшивата си полова принадлежност и благодарение на Русия вече са жени.Не трябваше да убивате Чарли направихте огромна грешка цяла Америка вече ви мрази

    15:55 12.09.2025

  • 41 Хахахаха

    5 1 Отговор
    Рашите трябва да разберат едно нещо - че всяка държава има право да влиза в съюз в какъвто реши самата държава! НАТО не е нещо движещо се нещо, че да се местило на някъде си. НАТО е военен съюз и всеки има право да влиза, ако иска.

    15:56 12.09.2025

  • 42 Оди у Русиа

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    На богатството.На вторият ден птичка на Мадяр ще ти отнесе празната кратуна.

    15:57 12.09.2025

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Само питам":

    Точен сте господине 👌👌.Дори олигофрените не заминават за руският рай.

    15:58 12.09.2025

  • 44 Анонимен

    1 0 Отговор
    Да припомним на забравилите ,че ВСВ започва от същото място Гданск(Данциг),след мнимо нападение на полски граничари срещу Германска територия(бивша Прусия).После събитията се развиха неблагоприятно за нея(Полша),като същата беше жестоко мачкана от нейните съседи,врагове.

    15:59 12.09.2025

  • 45 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Да де":

    Кое е това,което го пиша?
    Спомням си ,че съм писала за политиката на Брюксел спрямо Русия,че води ЕС до разпад.
    Е,в кое съм сбъркала?ФранЦията не поведе ли хорото?Имате ли си на идея какво става в Германия в момента? Не е ли всичко пред разпад..? Даже не говоря за фалитите...

    15:59 12.09.2025

  • 46 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Копейкотрошач":

    Или идвай да пробваме кое вратле няма издържи или сменяй репертоара:))) Пишеш го това от седмица...

    16:03 12.09.2025

  • 47 минувач

    1 0 Отговор
    ГАДОВЕТЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА РАЗБЕРАТ , ЧЕ , ПОНЕ ЗАСЕГА , РУСИЯ НЯМА НИКАКВО НАМЕРЕНИЕ ДА НАПАДА КОЙТО И ДА БИЛО ! С тия провокации, санкции и тем подобните щуротии , западните мижитурки си удължават собствената агония .

    16:11 12.09.2025

