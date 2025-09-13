Новини
Свят »
Великобритания »
Хиляди демонстранти се включиха в шествие в Лондон, организирано от Томи Робинсън

13 Септември, 2025 17:51 525 2

  • великобритания-
  • томи робинсън-
  • лондон-
  • протест-
  • мигранти

Двата протеста се състояха в момент, в който във Великобритания се водят ожесточени дебати относно мигрантите

Хиляди демонстранти се включиха в шествие в Лондон, организирано от Томи Робинсън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хиляди демонстранти днес се включиха в протестно шествие в Лондон, организирано от крайнодесния активист Томи Робинсън, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Успоредно с демонстрацията под надслов "Да обединим Кралството" имаше и контрапротест със значително по-малък брой участници, организирани от движението "Изправи се срещу расизма".

По данни на полицията в шествието на ционалистите са се включили над 100 000 души, докато привърженици на Робинсън казват, че са били над 3 млн. Според лондонската полиция контрадемонстрантите са били около 5000.

По улиците на британската столица бяха разположени над 1000 служители на реда, а в района на правителствените сгради бе установена буферна зона между демонстрантите и контрадемонстрантите, за да се предотвратят сблъсъци между участниците в двете шествия.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Яксли-Ленън и който е известен с националистическите си и антимигрантски възгледи, определи акцията като проява в защита на свободата на словото и на британското наследство и култура.

Двата протеста се състояха в момент, в който във Великобритания се водят ожесточени дебати относно мигрантите, които влизат в нелегално страната, пресичайки Ламанша с препълнени малки лодки.

Това лято имаше множество протести пред различни хотели, в които са настанени мигранти. Недоволството избухна, след като властите задържаха етиопец, който по-късно бе признат за виновен в сексуално посегателство срещу 14-годишно момиче. Престъплението бе извършено в предградие на Лондон. На някои от протестите се стигна до сблъсъци между демонстранти и служители на реда и до арести.

Участници в днешното шествие в Лондон развяваха знамена на Англия с кръста на св. Георги, както и знамена на Обединеното кралство. "Искаме си страната обратно", скандираха протестиращите. Някои от поддръжниците на Робинсън държаха плакати с надписи като "Спрете лодките", "Изпратете ги у дома" "Стига толкова, спасете децата ни". На протеста се чуваха обидни изрази по адрес на премиера Киър Стармър. Отправени бяха и послания в подкрепа на американския десен активист Чарли Кърк, който беше убит тази седмица.

Участници в контрапротеста пък издигнаха плакати с надписи като "Добре дошли, бежанци" и "Смажете крайната десница".

Робинсън беше планирал митинг под мотото "Да обединим кралството" през октомври миналата година, но не можа да присъства, понеже влезе в затвора. Причина за това стана факта, че той наруши заповед на Върховния съд от 2021 г., която му забраняваше да повтаря клеветнически твърдения срещу сирийски бежанец, спечелил дело срещу крайнодесния лидер. По-рано Робинсън е излежавал ефективни присъди за нападение и за измама с ипотека.

Робинсън е основател на националистическата и антиислямистка "Английската лига за отбрана" и е сред най-влиятелните крайни десни фигури във Великобритания.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хасанхасан

    7 0 Отговор
    Там е опуснато отдавна положението . Тарамбук гето.

    17:59 13.09.2025

  • 2 Кир Стар мър фръц

    4 0 Отговор
    като ми пееш пенке ле
    кой те чува

    гответе се за шариата
    учете арабски и спирате бирата

    18:04 13.09.2025

