Сестрата на Ким Чен-ун предупреди САЩ, Южна Корея и Япония

14 Септември, 2025 05:26, обновена 14 Септември, 2025 05:31 942 2

  • ким йо-чен-
  • северна корея-
  • военни учения

Влиятелният севернокорейски политик критикува тристранните военни учения на Вашингтон, Сеул и Токио

Сестрата на Ким Чен-ун предупреди САЩ, Южна Корея и Япония - 1
Снимка: Уикипедия
БТА БТА

Ким Йо-чен, влиятелната сестра на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предупреди, че съвместните военни учения на САЩ, Южна Корея и Япония, може да имат отрицателни последици за тях, съобщи днес държавната информационна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Южна Корея, Япония и САЩ започват на 15 септември ежегодните си отбранителни маневри, наречени Фрийдъм едж" (Freedom Edge), на които ще повишат въздушния, морския и кибернетичния си оперативен капацитет срещу ядрени и ракетни заплахи от страна на Северна Корея, обявиха южнокорейските въоръжени сили.

"Това ни напомня, че безразсъдната демонстрация на сила от страна на Съединените щати, Япония и Южна Корея на погрешните места, и по-точно около Корейската народнодемократична република, несъмнено ще имат негативни последици за самите тях, каза Ким Йо-чен, цитирана от КЦТА.

Южна Корея и САЩ планират също следващата седмица командно-щабни учения "Айън мейс" (Iron Mace) за отработване на взаимодействието между конвенционалните и ядрените си способности срещу севернокорейските заплахи, съобщи южнокорейска местна медия.

Ако враждебните сили продължат да демонстрират мощта си чрез тези общи учения, Северна Корея ще предприеме по-осезаеми и решителни контрамерки, заяви висшият севернокорейски партиен функционер Пак Чен-чон в отделно изявление, цитирано от КЦТА.

Пхенян редовно критикува тези общи учения като репетиции за инвазия и в някои случаи отговаря с оръжейни изпитания. Сеул и Вашингтон обаче твърдят, че маневрите имат чисто отбранителен характер.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    4 2 Отговор
    Сестрата на Ким иска да не се провеждат Учения на Ю.Корея Япония и САЩ за да си останат те ненаучени и пр0сти,като по този начин логично С.Корея ще бъдат най-умните в Региона.Междувременно Полша трябва да се поучи от тактиката на Кимската Сестра и да отправи същото Предупреждение към съвместните Учения на Русия и Беларус че това ще има "отрицателни последици" за тях.

    06:01 14.09.2025

  • 2 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    Психопати, кога ли ще убие брат си за власт

    06:40 14.09.2025

