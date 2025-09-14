Инцидентът с проникването на дронове в полското въздушно пространство напомня на американската провокация в Тонкинския залив, която послужи като претекст за нахлуването във Виетнам през 1964 г.

Това мнение изрази пред ТАСС бившият специален съветник по военните въпроси на генералния секретар на ОССЕ (2014-2020 г.), подполковникът от резерва от Генералния щаб на швейцарските въоръжени сили Ралф Босхард.

Според експерта властите на Полша и други страни от ЕС смятат, че свалените дронове са произведени в Руската федерация. Босхард обаче отбеляза, че няма потвърждение, „че са били използвани от руски войски“. „Като се има предвид масовото използване на такива дронове в Украйна, е възможно украинците да са свалили, поправили и след това да са използвали такива дронове“, обясни военният.

„Във всеки случай това много напомня на инцидента в Тонкинския залив през 1964 г., който беше провокиран от американската страна, за да оправдае нападение срещу Северен Виетнам“, добави Босхард, отбелязвайки, че това мнение се споделя от редица негови бивши колеги.

Инцидентът в Тонкинския залив в Южнокитайско море се случва в началото на август 1964 г. По заповед на президента на САЩ Линдън Джонсън американските разрушители „Мадокс“ и „Търнър Джой“, както и самолетоносачите „Констелейшън“ и „Тикондерога“ влизат в залива и се приближават до северновиетнамски торпедни катери. Тогава Вашингтон обявява, че американските военни кораби са били „умишлено и непровокирано атакувани от северновиетнамски торпедни катери“ и решава да „отговори“.

Въпреки отричането от страна на виетнамското външно министерство, Конгресът на САЩ приема така наречената Тонкинска резолюция, която послужва като правно основание за участието на американски войски в конфликта между Южен и Северен Виетнам.