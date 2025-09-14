Новини
Свят »
Швейцарски военен експерт: Свалените дронове в Полша са руски, но не е изключено да са пуснати от украинците

Швейцарски военен експерт: Свалените дронове в Полша са руски, но не е изключено да са пуснати от украинците

14 Септември, 2025 07:39, обновена 14 Септември, 2025 07:47 951 41

  • полша-
  • дронове-
  • украйна-
  • русия-
  • ралф босхард

Случаят напомня на провокацията на САЩ в Тонкинския залив, след която американците се включиха във войната във Виетнам, смята Ралф Босхард

Швейцарски военен експерт: Свалените дронове в Полша са руски, но не е изключено да са пуснати от украинците - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Инцидентът с проникването на дронове в полското въздушно пространство напомня на американската провокация в Тонкинския залив, която послужи като претекст за нахлуването във Виетнам през 1964 г.

Това мнение изрази пред ТАСС бившият специален съветник по военните въпроси на генералния секретар на ОССЕ (2014-2020 г.), подполковникът от резерва от Генералния щаб на швейцарските въоръжени сили Ралф Босхард.

Според експерта властите на Полша и други страни от ЕС смятат, че свалените дронове са произведени в Руската федерация. Босхард обаче отбеляза, че няма потвърждение, „че са били използвани от руски войски“. „Като се има предвид масовото използване на такива дронове в Украйна, е възможно украинците да са свалили, поправили и след това да са използвали такива дронове“, обясни военният.

„Във всеки случай това много напомня на инцидента в Тонкинския залив през 1964 г., който беше провокиран от американската страна, за да оправдае нападение срещу Северен Виетнам“, добави Босхард, отбелязвайки, че това мнение се споделя от редица негови бивши колеги.

Инцидентът в Тонкинския залив в Южнокитайско море се случва в началото на август 1964 г. По заповед на президента на САЩ Линдън Джонсън американските разрушители „Мадокс“ и „Търнър Джой“, както и самолетоносачите „Констелейшън“ и „Тикондерога“ влизат в залива и се приближават до северновиетнамски торпедни катери. Тогава Вашингтон обявява, че американските военни кораби са били „умишлено и непровокирано атакувани от северновиетнамски торпедни катери“ и решава да „отговори“.

Въпреки отричането от страна на виетнамското външно министерство, Конгресът на САЩ приема така наречената Тонкинска резолюция, която послужва като правно основание за участието на американски войски в конфликта между Южен и Северен Виетнам.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    22 5 Отговор
    А КРАЙ КИЕВ
    ГРЪМНАХА РАФИНЕРИЯ И ВЛАК С КЛИМАТИЦИ
    .....
    2 ЧАСА ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ

    07:49 14.09.2025

  • 2 Евреин Зелвнски

    26 5 Отговор
    До последния украинец!!!

    07:50 14.09.2025

  • 3 ТОВА Е

    31 5 Отговор
    ИСТИНАТА !!!

    Коментиран от #31

    07:50 14.09.2025

  • 4 1488

    36 6 Отговор
    спират ме днес на улицата от алфа русърч и ме питат "трябва ли бг да прати войници на съюзниците ни?"

    отговорих, че няма нужда.
    попитаха ме защо, а аз отвърнах:

    "защото северна корея вече прати"

    те се разкрещяха и избягаха

    нещо лошо ли казах ?
    🦃🐦🐤

    07:51 14.09.2025

  • 5 Злобното Джуджи

    3 36 Отговор
    И какво като са пуснати от украинците ?
    Ясно че военната помощ за Украйна трябва да продължи !!! Да продължи до последната укра и предпоследния недобит руснак 😁 👍

    07:51 14.09.2025

  • 6 Наистина

    32 4 Отговор
    Укрите начело със Зеления престъпник са способни на това !

    07:52 14.09.2025

  • 7 Това не е политкоректно

    21 4 Отговор
    Сигурно вече е влязъл в списъка на украинските тайни служби.

    Коментиран от #21

    07:52 14.09.2025

  • 8 Швейцарска точност

    32 3 Отговор
    Най после едно правилно изявление

    07:53 14.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Японски експерт пред Ройтерс

    6 6 Отговор
    Не е изключено да са пуснати и от извънземните.

    07:58 14.09.2025

  • 13 швис, що не си гледата

    2 6 Отговор
    часовниците имитото и банковата тайна ? нещо и вие изтрещяхте от как се напълнихтес 47% пришълци ?

    07:58 14.09.2025

  • 14 Анджо

    25 9 Отговор
    От коментарите ви разбрах колко сте измислени като хора и вие сте като този експерт в кавички.🙈🙊

    Коментиран от #23, #30

    07:58 14.09.2025

  • 15 Трътлю

    12 17 Отговор
    Вкарваш някой и друг дрон в Полша. Вдига се врява до небесата. После искаш $180 милиарда от ЕС и Островчето. Ей тва се казва бизнес!

    Коментиран от #39

    07:59 14.09.2025

  • 16 Ей чукча-писател

    5 16 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    Още във втори клас се учи, че се пише "по-голяма". Научи основния правопис, а след това се опитвай да тpoлиш.

    07:59 14.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Коко

    11 1 Отговор
    Ще се сетите бе западняци,Зеленски е болен мозък.

    08:00 14.09.2025

  • 19 знае човека

    10 1 Отговор
    тиксото било швис маде, дето е бинтован носа на дрончето.
    Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди,
    че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват,
    че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и
    състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво.
    Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели
    първата разрушена къща, на която са попаднали.

    08:01 14.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 За сведение

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "Това не е политкоректно":

    В списъка на бандеровците Миротворец вече има пет годишно момче. Преди имаше някакво деветгодишно момиче, но сега вече поставят рекорди.

    08:02 14.09.2025

  • 22 Експерт

    6 0 Отговор
    Радарите знаят много добре откъде са тръгнали дроновете които паднаха в Полша.

    08:03 14.09.2025

  • 23 От коментара ти разбрахме

    5 6 Отговор

    До коментар #14 от "Анджо":

    Че си 110% простак

    08:03 14.09.2025

  • 24 Нищо не ти се разбира

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Анджо":

    Ти си неграмотен. Защо не спреш да пишеш и да се излагаш?

    08:03 14.09.2025

  • 25 Деб

    2 6 Отговор
    ил. Руски били дроновете ама Украйна ги пускала. Откъде ги вадят тия "експерти" само да разлайват копейките...

    Коментиран от #27, #28, #33

    08:03 14.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Нещастник

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Деб":

    Окачи се на първия клон

    08:05 14.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Трътлю

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Анджо":

    До автора на коментари 9, 12, 13, и 14. Не ме интересува колко ти плащат от английското посолство. Но за едно нещо съм съгласен с теб. Да, Украйна наистина нападна себе си 2014 и оттогава не е спирала.

    08:07 14.09.2025

  • 31 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТОВА Е":

    Съгласен съм с коментара ти....Определено това е провокация планувана от Лондон, Варшава и Киев... Зеления всячески се стреми да се задържи на власт, като я вкара натовски страни във войната.... За зеления и евреина нетаняхуто войната е на цена да бъдат на власт и да не им се търси сметка за парите които продължават да крадат...

    08:07 14.09.2025

  • 32 Макс

    1 3 Отговор
    От много години кремъл плаща на всеки, който се опитва да вкара напрежение между Полша и Украйна . Разбира се , че бивши военни са по-добре платени .

    Коментиран от #35

    08:07 14.09.2025

  • 33 Анджо

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Деб":

    Тихоо !Тихо пррррр ∆ льоооо ,придържай се към добрият тон във форума !

    08:08 14.09.2025

  • 34 Разръчка ги яко

    1 0 Отговор
    Трудно ще излъжат швейцарците да отидат курбан за някой наркоман. Затова пускат пенсионираният подполковник от генщаба, да каже истината. И е много важно, че мнението е на пенсионер от генщаба, ако не знаете, точно тези в генералния щаб обмислят стратегията при евентуална война. Те се занимават точно с това, затова тоя подполковник знае много добре какво говори

    08:10 14.09.2025

  • 35 Ти си същият неграмотник

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Макс":

    но си сменил ника си защото ти се подиграват хората. Явно си някой дъртак който си взема пенЦията от селксата поща защото не знаеш, че банковите сметки на всички руски граждани са замразени на територията на ЕС и никакви плащания не може да има.

    08:10 14.09.2025

  • 36 Натопорчо

    0 0 Отговор
    ТОВА Е ИСТИНАТА....!

    08:11 14.09.2025

  • 37 Тодоров

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Анджо":

    Еееех Анджо , Анджоо нито писаното ти писано ,нито името ти име , Анджо ,ами Анджо да ми свириш на коженото банджо .

    08:11 14.09.2025

  • 38 Трътлю

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Анджо":

    Брой си минусите и квичи!

    08:12 14.09.2025

  • 39 Тия дронове се следят навсякъде

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Трътлю":

    с радарите. Не е тема за "капацитета" ти...

    08:13 14.09.2025

  • 40 Вярно

    0 0 Отговор
    И сигурно те се сами се избиват .
    Абе изобщо няма орки в Украйна .
    А Буча е филмов декор .
    ТАСС - страхотна новина само истина се лее
    Пълна шизофрения

    08:13 14.09.2025

  • 41 Неграмотник си

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Анджо":

    Никаква елементарна граматика, дори нямаш представа къде се поставят запетайките. Сигурно си някой пенсиониран общак от строежите. Ужас!

    08:13 14.09.2025