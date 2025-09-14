Швейцарски военен експерт: Свалените дронове в Полша са руски, но не е изключено да са пуснати от украинците

Инцидентът с проникването на дронове в полското въздушно пространство напомня на американската провокация в Тонкинския залив, която послужи като претекст за нахлуването във Виетнам през 1964 г.
Това мнение изрази пред ТАСС бившият специален съветник по военните въпроси на генералния секретар на ОССЕ (2014-2020 г.), подполковникът от резерва от Генералния щаб на швейцарските въоръжени сили Ралф Босхард.
Според експерта властите на Полша и други страни от ЕС смятат, че свалените дронове са произведени в Руската федерация. Босхард обаче отбеляза, че няма потвърждение, „че са били използвани от руски войски“. „Като се има предвид масовото използване на такива дронове в Украйна, е възможно украинците да са свалили, поправили и след това да са използвали такива дронове“, обясни военният.
„Във всеки случай това много напомня на инцидента в Тонкинския залив през 1964 г., който беше провокиран от американската страна, за да оправдае нападение срещу Северен Виетнам“, добави Босхард, отбелязвайки, че това мнение се споделя от редица негови бивши колеги.
Инцидентът в Тонкинския залив в Южнокитайско море се случва в началото на август 1964 г. По заповед на президента на САЩ Линдън Джонсън американските разрушители „Мадокс“ и „Търнър Джой“, както и самолетоносачите „Констелейшън“ и „Тикондерога“ влизат в залива и се приближават до северновиетнамски торпедни катери. Тогава Вашингтон обявява, че американските военни кораби са били „умишлено и непровокирано атакувани от северновиетнамски торпедни катери“ и решава да „отговори“.
Въпреки отричането от страна на виетнамското външно министерство, Конгресът на САЩ приема така наречената Тонкинска резолюция, която послужва като правно основание за участието на американски войски в конфликта между Южен и Северен Виетнам.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
ГРЪМНАХА РАФИНЕРИЯ И ВЛАК С КЛИМАТИЦИ
.....
2 ЧАСА ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ
07:49 14.09.2025
2 Евреин Зелвнски
07:50 14.09.2025
3 ТОВА Е
Коментиран от #31
07:50 14.09.2025
4 1488
отговорих, че няма нужда.
попитаха ме защо, а аз отвърнах:
"защото северна корея вече прати"
те се разкрещяха и избягаха
нещо лошо ли казах ?
🦃🐦🐤
07:51 14.09.2025
5 Злобното Джуджи
Ясно че военната помощ за Украйна трябва да продължи !!! Да продължи до последната укра и предпоследния недобит руснак 😁 👍
07:51 14.09.2025
6 Наистина
07:52 14.09.2025
7 Това не е политкоректно
Коментиран от #21
07:52 14.09.2025
8 Швейцарска точност
07:53 14.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Японски експерт пред Ройтерс
07:58 14.09.2025
13 швис, що не си гледата
07:58 14.09.2025
14 Анджо
Коментиран от #23, #30
07:58 14.09.2025
15 Трътлю
Коментиран от #39
07:59 14.09.2025
16 Ей чукча-писател
До коментар #9 от "Анджо":Още във втори клас се учи, че се пише "по-голяма". Научи основния правопис, а след това се опитвай да тpoлиш.
07:59 14.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Коко
08:00 14.09.2025
19 знае човека
Широко разпространената снимка на разрушената къща в Полша, за която се твърди,
че е повредена от руски дрон, се отрича от местните жители. Хората отбелязват,
че тази къща е била силно повредена по време на буря преди два месеца и
състоянието ѝ не се е променило оттогава. Оказва се, че всичко там е фалшиво.
Докарали са дронове в коли и отломки. Разложили са ги на тревата. И са заснели
първата разрушена къща, на която са попаднали.
08:01 14.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 За сведение
До коментар #7 от "Това не е политкоректно":В списъка на бандеровците Миротворец вече има пет годишно момче. Преди имаше някакво деветгодишно момиче, но сега вече поставят рекорди.
08:02 14.09.2025
22 Експерт
08:03 14.09.2025
23 От коментара ти разбрахме
До коментар #14 от "Анджо":Че си 110% простак
08:03 14.09.2025
24 Нищо не ти се разбира
До коментар #20 от "Анджо":Ти си неграмотен. Защо не спреш да пишеш и да се излагаш?
08:03 14.09.2025
25 Деб
Коментиран от #27, #28, #33
08:03 14.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Нещастник
До коментар #25 от "Деб":Окачи се на първия клон
08:05 14.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Трътлю
До коментар #14 от "Анджо":До автора на коментари 9, 12, 13, и 14. Не ме интересува колко ти плащат от английското посолство. Но за едно нещо съм съгласен с теб. Да, Украйна наистина нападна себе си 2014 и оттогава не е спирала.
08:07 14.09.2025
31 Европеец
До коментар #3 от "ТОВА Е":Съгласен съм с коментара ти....Определено това е провокация планувана от Лондон, Варшава и Киев... Зеления всячески се стреми да се задържи на власт, като я вкара натовски страни във войната.... За зеления и евреина нетаняхуто войната е на цена да бъдат на власт и да не им се търси сметка за парите които продължават да крадат...
08:07 14.09.2025
32 Макс
Коментиран от #35
08:07 14.09.2025
33 Анджо
До коментар #25 от "Деб":Тихоо !Тихо пррррр ∆ льоооо ,придържай се към добрият тон във форума !
08:08 14.09.2025
34 Разръчка ги яко
08:10 14.09.2025
35 Ти си същият неграмотник
До коментар #32 от "Макс":но си сменил ника си защото ти се подиграват хората. Явно си някой дъртак който си взема пенЦията от селксата поща защото не знаеш, че банковите сметки на всички руски граждани са замразени на територията на ЕС и никакви плащания не може да има.
08:10 14.09.2025
36 Натопорчо
08:11 14.09.2025
37 Тодоров
До коментар #29 от "Анджо":Еееех Анджо , Анджоо нито писаното ти писано ,нито името ти име , Анджо ,ами Анджо да ми свириш на коженото банджо .
08:11 14.09.2025
38 Трътлю
До коментар #29 от "Анджо":Брой си минусите и квичи!
08:12 14.09.2025
39 Тия дронове се следят навсякъде
До коментар #15 от "Трътлю":с радарите. Не е тема за "капацитета" ти...
08:13 14.09.2025
40 Вярно
Абе изобщо няма орки в Украйна .
А Буча е филмов декор .
ТАСС - страхотна новина само истина се лее
Пълна шизофрения
08:13 14.09.2025
41 Неграмотник си
До коментар #29 от "Анджо":Никаква елементарна граматика, дори нямаш представа къде се поставят запетайките. Сигурно си някой пенсиониран общак от строежите. Ужас!
08:13 14.09.2025