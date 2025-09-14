Новини
Проучване: Повечето германци се страхуват от руска атака срещу НАТО

14 Септември, 2025 09:46

Повечето германци подкрепят въвеждането на още по-строги икономически санкции срещу Русия

Проучване: Повечето германци се страхуват от руска атака срещу НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Повечето германци се страхуват от потенциална атака на Русия срещу НАТО, след като дронове навлязоха в полското въздушно пространство, сочи публикувано днес проучване, на което се позовава ДПА.

Според проучването, извършено по искане на в. "Билд", 62% от анкетираните 1002 души са казали, че се страхуват от атака срещу страни от НАТО като Полша и Литва, а 28% са казали, че нямата такива опасения. Десет процента от анкетиралите са казали, че не са сигурни как да отговорят.

Тези опасения се засилиха, след като по-рано тази седмица във въздушното пространство на Полша, а следователно и на НАТО, навлязоха дронове, част от които бяха свалени от полските военновъздушни сили и от съюзниците от НАТО.

Във военните среди смятат, че е малко вероятно да става дума за случайност, отбелязва ДПА. Все още не е ясно дали дроновете са били програмирани да поразят цели на територията на НАТО или идеята е била провокация или тестване на противовъздушната отбрана на НАТО.

Цитираното проучване сочи още, че повечето германци подкрепят въвеждането на още по-строги икономически санкции срещу Русия. Четиридесет и девет процента от анкетираните са казали, че всички доставки на газ и петрол от Русия за Европейския съюз трябва незабавно да бъдат прекратени, 33% са казали, че одобряват доставките да продължат, 11% са казали, че не са сигурни по този въпрос, а седем процента са казали, че няма значение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    2 24 Отговор
    Като се страхуват германците, да дават Таурусите на укрите.

    Коментиран от #6, #7, #42

    09:49 14.09.2025

  • 2 Лъжат като

    23 0 Отговор
    Лъжат като за последно сър !! Лaят та пушек се вдига!!

    09:50 14.09.2025

  • 3 хъхъ

    25 0 Отговор
    Повечето германци са зомбита - не се учудвам. След 45-та година, американо-британските окупатори добре са си свършили работата.

    09:50 14.09.2025

  • 4 Все едно казвате

    30 0 Отговор
    Повечето германци са глупаци които водят като стадо с глупава пропаганда.

    09:51 14.09.2025

  • 5 А стига , бе !

    31 0 Отговор
    Укро-полското театърче с хвърлени от Киев парчета от използвани вече руски дронове е постигнало пропагандната си цел ! Кой да ти се надява ?!

    09:51 14.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Таурисите за какво ще помогнат

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Освен за разгаряне на войната, за принуждаване на Русия да не пази цивилното население и до пълното унищожение на Украйна. Ако на това му викат помощ де билите, да ходят там, а не да драскат от дивана.

    09:53 14.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Георги

    19 0 Отговор
    Който знае, че е извършвал нередни неща така бере страх.

    09:55 14.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 az СВО Победа80

    20 0 Отговор
    Тръмп вчера назова двамата виновници за войната на територията на бивша Украйна - Байдън и Зеленски.

    Очевиден сигнал, че администрацията във Вашингтон ще работи срещу последния.

    Коментиран от #31

    10:00 14.09.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    4 13 Отговор
    Тръмп да направи сделка!
    Дава бъл хария на путин, вместо нея, Украйна влиза вЕС и НАТО!

    10:00 14.09.2025

  • 14 Злобното Джуджи

    6 15 Отговор
    Всички германци на фронта !!!
    Малка остана патравата руска мечка за грохне 👍

    Коментиран от #18, #21

    10:00 14.09.2025

  • 15 име

    14 1 Отговор
    Като се има предвид какви си избират за управляващи, вярвам на статитята, че повечето германистанци ги тресе параноя и искат още от същите санкции, които ги направиха потребители на вносни стоки.

    10:02 14.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 си дзън

    2 17 Отговор

    До коментар #11 от "гост":

    1. Руснаците нарочно пускат дроновете през Беларус и им казват да предупредят поляците.
    2. Руснаците са ползвали фалшифицирани и no-name части
    3. Никой не вярва на руснаците и Тръмп.

    10:03 14.09.2025

  • 18 прошляк ,

    9 0 Отговор

    До коментар #14 от "Злобното Джуджи":

    И ти на първа линия ! Без теб за къде ?!

    10:04 14.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ха-ха

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Злобното Джуджи":

    Всички джуджаци сте патрави - само ръсите мозъци по сайтовете и с това се издигате в очите на слепите .

    10:08 14.09.2025

  • 22 Айнцу цвайнцу, дрън,дрън!

    15 0 Отговор
    Въпрос от анкетата: - Защо влязохте в Нато ? : Защото се страхуваме от Русия? - А защо се страхувате от Русия? : Ами защото сме в нато!))

    10:08 14.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Как

    2 6 Отговор
    Руснаците вече нападнаха Германия през ВСВ. Така че имат едно на ум че ще ги нападнат пак!

    10:24 14.09.2025

  • 25 Копейка

    2 6 Отговор
    Искам руска бомба да ме удари по празната глава!!

    10:24 14.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Дрът русофил

    3 4 Отговор
    Лъч надежда за съдраните бг галоши, маскалите пак да ги върнат в Кремиковци!

    10:26 14.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 блицкриг

    5 1 Отговор
    Ама нали тези са пратили германски танкове в Украина да се бият срещу Русия. Нали точно те запалиха две световни войни , съсипаха Европа и Русия и нали и сега те са на границата на Русия и дрънкат оръжие и Урсула иска война с Русия , искат да я съсипят Русия . Германският проблем един ден ще трябва да се реши и да настъпи вечен МИР.

    10:27 14.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Наблюдател

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа80":

    След убийството на Чарли Кърк, приятел и съратник на Доналд Тръмп, в бандерастан настана празник.

    Чарли Кърк се обяви против войната в Украина и против ЛГБТ извратеняците в света.

    Днес съобщиха, че убиецът е живеел с мъж, който си е сменил пола, на семейни начала.

    Очаквайте отмъщението на злопаметния Доналд Тръмп.

    10:28 14.09.2025

  • 32 Бундестагът

    5 0 Отговор
    И клакьорките не са Германия. Самият факт че АзГ повежда в проучванията изобщо не се връзва на тези глупости. Редовият немец се бои за работата си, насъщния..и не Русия да нападне НАТО, а НАТО-вските пудели да вкарат Германия във война с Рисия.

    10:30 14.09.2025

  • 33 Тео

    6 1 Отговор
    Кога Русия е казала, че ще напада НАТО? И защо и е на Русия да напада НАТО? Русия иска само НАТО да се върне в границите си до 1991г.

    10:30 14.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Некой

    5 0 Отговор
    По-скоро ги е страх, че може да се размине трета световна.

    10:31 14.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ

    4 1 Отговор
    САМО ДЕБИ......ЛА ИНГИЛИЗОВА НЕ Е РАЗБРАЛА ЧЕ ДРОНОВЕТЕ ДА БЕЗ ПОЕАЗЯВАЩА ЧАСТ
    А Й АЗ СЪМ СИГУРЕН ЧЕ НЕМСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ 40% ОТ КОИТО ПОЛУЧАВАТ ПО 1200 Е СА ГОТОВИ ДА ПОЖЕРТВАТ ЦЯЛАТА СИ ПЕНСИЯ ЗА ПЕПАЛБАТА НА РЕИНМЕТАЛ
    АБЕ САМО ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА АЗГ СА 25% АМА И ТЕ СА ЗА НАЛИВАНЕ НА МИЛЯРДИ В УКРАЙНА НАЛИ
    ВСЪЩНОСТ ДОРИ МАРЧЕТО НЕ БЕШЕ ТОЛКОЗ Т......ПА

    Коментиран от #46

    10:35 14.09.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 дядо поп

    2 0 Отговор
    Че то си е за страх , стане ли какъвто и да е и от който и да е конфликт означава 3СВ. А при 3СВ , ядрен сблъсък и унищожение на планетата Земя е най възможния сценарий който никой не желае.

    10:36 14.09.2025

  • 40 Културен Антрополог

    3 1 Отговор
    3 милиона руснаци живеят в Германия

    10:38 14.09.2025

  • 41 Гук

    0 6 Отговор
    Веднъж когато германците се ядосаха на болшевиките руснаците намаляха с трийсетина милиона.Резко!!!!

    10:38 14.09.2025

  • 42 дядо поп

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Не знам колко си Си Дзън , но си толкова компетентен , че чак се чува дрън!

    10:38 14.09.2025

  • 43 Шиши и Тиквата

    5 0 Отговор
    Повечето българи се страхуват от немска атака срещу Русия!

    10:39 14.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 ДЯДО

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оди у Русиа":

    ОСВЕН ЧЕ ГО ДЪРЖА И ГО ТОЧА
    ЗА ПРИЯТЕЛИ КАТО ТЕБЕ

    10:42 14.09.2025

  • 49 АБЕ НЕ ЗНАМ

    3 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ама":

    ПРИ МЕНЕ ВСИЧКО СИ ИЗГЪЛТА
    БИЛ СИ ГО БИЛ ПЛАТИЛ

    10:44 14.09.2025

  • 50 Това е магията

    3 0 Отговор
    Пропагандата така да направи че "Повечето германци да се страхуват от руска атака срещу НАТО". Няма как иначе трилиони евро да бъдат откраднати. Но още това НЕ е факт и статията е фейк. Едва 13% са на практика за сега

    10:47 14.09.2025

  • 51 Страшна работа. Намериха ги

    4 0 Отговор
    62% от анкетираните 1002 души...

    10:49 14.09.2025

  • 52 И в България

    4 0 Отговор
    101% се страхуват от нападение и окупация от НАТО ....101% от анкетираните 1002 души...

    10:51 14.09.2025

  • 53 Има умни хора

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Абе ти си бил много умен бе":

    ....не глупави как вас!!

    11:02 14.09.2025

  • 54 Киану Рийвс

    0 0 Отговор
    Руснаците понеже са безстрашни и не се страхуват от НАТО, защото е гейзерски съюз предлагам НАТО да започне бомбене по Москва, за два-три часа войната приключва.

    Коментиран от #55

    11:03 14.09.2025

  • 55 Да малчо

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Киану Рийвс":

    Но войната не е играта на компа. Сега гушкай куклата и залагай над книжките, за да не показваш падението на запада да опростачва деца.

    11:07 14.09.2025

  • 56 Даа

    0 0 Отговор
    Има защо да се страхуват.

    11:17 14.09.2025