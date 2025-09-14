Проучване: Повечето германци се страхуват от руска атака срещу НАТО

Повечето германци се страхуват от потенциална атака на Русия срещу НАТО, след като дронове навлязоха в полското въздушно пространство, сочи публикувано днес проучване, на което се позовава ДПА.
Според проучването, извършено по искане на в. "Билд", 62% от анкетираните 1002 души са казали, че се страхуват от атака срещу страни от НАТО като Полша и Литва, а 28% са казали, че нямата такива опасения. Десет процента от анкетиралите са казали, че не са сигурни как да отговорят.
Тези опасения се засилиха, след като по-рано тази седмица във въздушното пространство на Полша, а следователно и на НАТО, навлязоха дронове, част от които бяха свалени от полските военновъздушни сили и от съюзниците от НАТО.
Във военните среди смятат, че е малко вероятно да става дума за случайност, отбелязва ДПА. Все още не е ясно дали дроновете са били програмирани да поразят цели на територията на НАТО или идеята е била провокация или тестване на противовъздушната отбрана на НАТО.
Цитираното проучване сочи още, че повечето германци подкрепят въвеждането на още по-строги икономически санкции срещу Русия. Четиридесет и девет процента от анкетираните са казали, че всички доставки на газ и петрол от Русия за Европейския съюз трябва незабавно да бъдат прекратени, 33% са казали, че одобряват доставките да продължат, 11% са казали, че не са сигурни по този въпрос, а седем процента са казали, че няма значение.
1 си дзън
09:49 14.09.2025
2 Лъжат като
09:50 14.09.2025
3 хъхъ
09:50 14.09.2025
4 Все едно казвате
09:51 14.09.2025
5 А стига , бе !
09:51 14.09.2025
7 И Таурисите за какво ще помогнат
До коментар #1 от "си дзън":Освен за разгаряне на войната, за принуждаване на Русия да не пази цивилното население и до пълното унищожение на Украйна. Ако на това му викат помощ де билите, да ходят там, а не да драскат от дивана.
09:53 14.09.2025
9 Георги
09:55 14.09.2025
12 az СВО Победа80
Очевиден сигнал, че администрацията във Вашингтон ще работи срещу последния.
Коментиран от #31
10:00 14.09.2025
13 Ганя Путинофила
Дава бъл хария на путин, вместо нея, Украйна влиза вЕС и НАТО!
10:00 14.09.2025
14 Злобното Джуджи
Малка остана патравата руска мечка за грохне 👍
Коментиран от #18, #21
10:00 14.09.2025
15 име
10:02 14.09.2025
17 си дзън
До коментар #11 от "гост":1. Руснаците нарочно пускат дроновете през Беларус и им казват да предупредят поляците.
2. Руснаците са ползвали фалшифицирани и no-name части
3. Никой не вярва на руснаците и Тръмп.
10:03 14.09.2025
18 прошляк ,
До коментар #14 от "Злобното Джуджи":И ти на първа линия ! Без теб за къде ?!
10:04 14.09.2025
21 ха-ха
До коментар #14 от "Злобното Джуджи":Всички джуджаци сте патрави - само ръсите мозъци по сайтовете и с това се издигате в очите на слепите .
10:08 14.09.2025
22 Айнцу цвайнцу, дрън,дрън!
10:08 14.09.2025
24 Как
10:24 14.09.2025
25 Копейка
10:24 14.09.2025
27 Дрът русофил
10:26 14.09.2025
29 блицкриг
10:27 14.09.2025
31 Наблюдател
До коментар #12 от "az СВО Победа80":След убийството на Чарли Кърк, приятел и съратник на Доналд Тръмп, в бандерастан настана празник.
Чарли Кърк се обяви против войната в Украина и против ЛГБТ извратеняците в света.
Днес съобщиха, че убиецът е живеел с мъж, който си е сменил пола, на семейни начала.
Очаквайте отмъщението на злопаметния Доналд Тръмп.
10:28 14.09.2025
32 Бундестагът
10:30 14.09.2025
33 Тео
10:30 14.09.2025
35 Некой
10:31 14.09.2025
37 ДОБРО УТРО ВИЕТНАМ
А Й АЗ СЪМ СИГУРЕН ЧЕ НЕМСКИТЕ ПЕНСИОНЕРИ 40% ОТ КОИТО ПОЛУЧАВАТ ПО 1200 Е СА ГОТОВИ ДА ПОЖЕРТВАТ ЦЯЛАТА СИ ПЕНСИЯ ЗА ПЕПАЛБАТА НА РЕИНМЕТАЛ
АБЕ САМО ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА АЗГ СА 25% АМА И ТЕ СА ЗА НАЛИВАНЕ НА МИЛЯРДИ В УКРАЙНА НАЛИ
ВСЪЩНОСТ ДОРИ МАРЧЕТО НЕ БЕШЕ ТОЛКОЗ Т......ПА
Коментиран от #46
10:35 14.09.2025
39 дядо поп
10:36 14.09.2025
40 Културен Антрополог
10:38 14.09.2025
41 Гук
10:38 14.09.2025
42 дядо поп
До коментар #1 от "си дзън":Не знам колко си Си Дзън , но си толкова компетентен , че чак се чува дрън!
10:38 14.09.2025
43 Шиши и Тиквата
10:39 14.09.2025
48 ДЯДО
До коментар #38 от "Оди у Русиа":ОСВЕН ЧЕ ГО ДЪРЖА И ГО ТОЧА
ЗА ПРИЯТЕЛИ КАТО ТЕБЕ
10:42 14.09.2025
49 АБЕ НЕ ЗНАМ
До коментар #47 от "Ама":ПРИ МЕНЕ ВСИЧКО СИ ИЗГЪЛТА
БИЛ СИ ГО БИЛ ПЛАТИЛ
10:44 14.09.2025
50 Това е магията
10:47 14.09.2025
51 Страшна работа. Намериха ги
10:49 14.09.2025
52 И в България
10:51 14.09.2025
53 Има умни хора
До коментар #19 от "Абе ти си бил много умен бе":....не глупави как вас!!
11:02 14.09.2025
54 Киану Рийвс
Коментиран от #55
11:03 14.09.2025
55 Да малчо
До коментар #54 от "Киану Рийвс":Но войната не е играта на компа. Сега гушкай куклата и залагай над книжките, за да не показваш падението на запада да опростачва деца.
11:07 14.09.2025
56 Даа
11:17 14.09.2025