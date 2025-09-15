Медведев: Русия ще разглежда това като обявяване на война

Кремъл заяви днес, че е очевидно, че НАТО воюва срещу Русия, като оказва пряка и непряка подкрепа на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„НАТО де факто е въвлечена в тази война“, каза пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин. „НАТО оказва пряка и непряка подкрепа на режима в Киев. Може да се каже с абсолютна сигурност, че НАТО се бие срещу Русия", посочи той.
Междувременно бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че ако силите на НАТО започнат да защитават украинското въздушно пространство, Русия ще разглежда този ход като обявяване на война, предаде ДПА.
„Реализирането на провокативната идея на Киев и други идиоти да създадат зона, забранена за полети, над Украйна, и да позволят на страните от НАТО да свалят нашите дронове, ще означава само едно: война на НАТО с Русия“, написа руският политик в своя канал в „Телеграм“.
След като миналата седмица руски дронове нарушиха полското въздушно пространство, НАТО разположи допълнителни изтребители по източната си граница. Това предизвика нова дискусия в Европа за разширяване на защитата към западната част на Украйна и за сваляне на руски дронове или ракети, които навлизат в тази зона.
От началото на войната през 2022 г. Украйна призовава за установяване на зона, забранена за полети, от страна на НАТО. Западните съюзници на Киев обаче досега се въздържат от такава стъпка, опасявайки се от пряка военна конфронтация с Москва, отбелязва Ройтерс.
Медведев, който понастоящем разполага със значителна власт в Русия като заместник-председател на Съвета за сигурност, също заплаши с ответни мерки, ако замразените в Европейския съюз руски държавни активи бъдат използвани за финансиране на Украйна като част от репарационен заем. Москва ще преследва отговорните държави и политици от ЕС „във всички възможни международни и национални съдилища – а в някои случаи и извън тях“, допълни той.
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #8, #13, #138
18:13 15.09.2025
2 Гощо
Коментиран от #43
18:13 15.09.2025
3 Вашето Мнение
18:14 15.09.2025
4 Сатана Z
18:14 15.09.2025
5 Така е
Коментиран от #48
18:14 15.09.2025
6 Хохо Бохо
18:15 15.09.2025
7 И Киев е Руски
Коментиран от #115
18:15 15.09.2025
8 Меншевик
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Русия няма да бъде оставена да шантажира целия свят и скоро ще бъде поставена на мястото й!
Коментиран от #41, #92
18:16 15.09.2025
9 руzко = боклук
Коментиран от #53
18:17 15.09.2025
10 Дика
Коментиран от #16
18:18 15.09.2025
11 БОЛШЕВИК
18:19 15.09.2025
12 Мито
18:19 15.09.2025
13 Завърнал се
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":И съответно ще си получи заслуженото. И много добре го знае.
18:20 15.09.2025
14 Браво !
Коментиран от #33
18:21 15.09.2025
15 Д-р Фройдашки
Коментиран от #20, #25
18:21 15.09.2025
16 БОЛШЕВИК
До коментар #10 от "Дика":Руснаците и досега воюваха срещу НАТО само къде не беше обявено официално. И какво е НАТО? Сбирщина която воюва за пари, няма ли пари и облаги тая сбирщина се разбягва!
Коментиран от #19
18:22 15.09.2025
17 Mими Кучева🐕🦺
18:23 15.09.2025
18 Дориана
Коментиран от #21, #35, #59
18:25 15.09.2025
19 Путинистче идиотче
До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":Варшавския договор се разбяга....що ли
Коментиран от #26
18:25 15.09.2025
20 А Кремълските Мекици
До коментар #15 от "Д-р Фройдашки":Ги заболява кръста
Да му се навеждат
На Евреина Мендел
Да му лъскат обувките .
И нали знаеш какво им пулсира
Там отзад .
Онази кафява точица .
Това им пулсира Бясно
Бре Рублоидиот.
Коментиран от #40
18:25 15.09.2025
21 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #18 от "Дориана":Избива мирни жени и деца. Нема да го жалят я.
Коментиран от #27
18:26 15.09.2025
22 Така е но
Коментиран от #29
18:26 15.09.2025
23 Ганя Путинофила
18:26 15.09.2025
24 АЛКО ДИМОН
18:27 15.09.2025
25 Възрожденче кретенче
До коментар #15 от "Д-р Фройдашки":Тоя Медведев скоро не а хвърлял атома.
18:27 15.09.2025
26 БОЛШЕВИК
До коментар #19 от "Путинистче идиотче":Готов ли си да си дадеш живота за Урсула, Макарон, Шмерц и другите пудели и марионетки?
Коментиран от #34, #54
18:28 15.09.2025
28 Медведев пак заплаши България!
18:28 15.09.2025
29 Натовско оръжие
До коментар #22 от "Така е но":Громи Путин...засега руснаците получават нещо по сурата.
18:28 15.09.2025
30 Синчето на Соловьов
До коментар #27 от "Mими Кучева🐕🦺":Уби моя интимен приятел.....
18:29 15.09.2025
31 Хахахаха
Коментиран от #36
18:29 15.09.2025
32 Читател
18:29 15.09.2025
33 Евреина Кобзон
До коментар #14 от "Браво !":Да вече ги боли
1 Милион Кабзончици
Присъстващите на Концерта.
Коментиран от #64, #71
18:30 15.09.2025
34 А ти готов ли си
До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":Да направиш същото за путинягата.
Коментиран от #42
18:30 15.09.2025
35 Руснаков
До коментар #18 от "Дориана":Не виждаш гредата в твоето око, виждаш треската в окото на ближния...Кой се навря в Украйна да убива и зграбва земи...украинците ли,,защо на бялото казваш черно...хоби ли ти е..
Коментиран от #49
18:30 15.09.2025
36 Путинистче идиотче
До коментар #31 от "Хахахаха":То май и Иран воюва с Украйна.
Коментиран от #123
18:31 15.09.2025
37 малиии
18:32 15.09.2025
38 Възрожденче кретенче
Коментиран от #51
18:33 15.09.2025
40 Екзорсиста
До коментар #20 от "А Кремълските Мекици":Муци явно и твоята 🎯 халл Ка бясно пулсира ,хвани някой Екзорсист да натопи чушката 🌶️ в чушкопека ти и да те излекува от бесовете .
18:33 15.09.2025
41 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Меншевик":Ами ако не шантажира? Това мислил ли си го? Ами ако говори сериозно, както до сега и изпълни намеренията си? Или според либерастията в Кремъл са същите празнодумни клоуни както в ЕС? Ама не са, имат оръжия, имат и топки да ги използват
18:34 15.09.2025
42 БОЛШЕВИК
До коментар #34 от "А ти готов ли си":Руснаците се бият на своята си земя и за собственото им бъдеще, не са отишли на хиляди километри да сеят "демокрация"
Коментиран от #50
18:34 15.09.2025
43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "Гощо":До сега ядрена бомба е фърлял само Запада в лицето( задника) - Сащ
18:34 15.09.2025
44 България е НАТО.
Коментиран от #56, #97
18:34 15.09.2025
47 мдаааа
18:35 15.09.2025
48 Колко пъти вече
До коментар #5 от "Така е":пак ли ще го приема?
18:35 15.09.2025
49 Пелтеков
До коментар #35 от "Руснаков":Пак си се отплеснал ,дядооо... наблюдавай фризера ,та да не умиришеш маалата ...
18:36 15.09.2025
50 Стига бе
До коментар #42 от "БОЛШЕВИК":Коя земя е руска, че нещо не се разбра.....
Коментиран от #132
18:36 15.09.2025
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Възрожденче кретенче":НЕЗАВИСИМОСТА - БЕЗЦЕННА.
Ти не го разбирал, щом мислиш че половете са повече от 2
Коментиран от #58
18:36 15.09.2025
54 да питам
До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":А ти ? Для потйо ?!
18:37 15.09.2025
55 България е НАТО.
Коментиран от #93
18:37 15.09.2025
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #44 от "България е НАТО.":Цар Борис знаеш ли защо не е пратил войски на Източния фронт?
Коментиран от #60
18:37 15.09.2025
57 кърк
18:38 15.09.2025
58 Синчето на Соловьов
До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Половете наистина са повече от 2.
18:38 15.09.2025
59 Дориана дориана
До коментар #18 от "Дориана":Има рима , Душо ...
18:38 15.09.2025
60 Дреме ми за Борис.
До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Сега времената са други....
Коментиран от #69
18:39 15.09.2025
62 Ба мама му
18:40 15.09.2025
63 Атина Палада
Коментиран от #68
18:40 15.09.2025
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "Евреина Кобзон":А бандерите? Само 400 хил дезертьори. А убитите?
18:40 15.09.2025
65 Бен Вафлек
18:40 15.09.2025
66 Бисмарк
Коментиран от #72
18:40 15.09.2025
67 Алоуууу, Медвечук
Коментиран от #79
18:41 15.09.2025
68 Бензин нема
До коментар #63 от "Атина Палада":И в Москве.....бил с купони....
Коментиран от #70
18:42 15.09.2025
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #60 от "Дреме ми за Борис.":Кое е друго? Половете ли са повече?Анкетирай близките си, колен човека са готови да се бият с руснаците?
Коментиран от #74
18:42 15.09.2025
70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #68 от "Бензин нема":Хахахахахах, аз що не знам?
Коментиран от #75
18:43 15.09.2025
71 Димитринчо
До коментар #33 от "Евреина Кобзон":Повечко са.
18:43 15.09.2025
72 Кой а тоя Бисмарк
До коментар #66 от "Бисмарк":Канцлер отпреди сто години.....
18:43 15.09.2025
73 Мн. приказки на пазара
Със съдилища няма да ги уплашите. С мерки извън съдилищата резултатите са 100%. Награда от милион долара например. За $300 милиарда трябва и удар с ядрено оръжие да бъде нанесен. САЩ така щяха да направят.
18:43 15.09.2025
74 Стига бе
До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ако руска ракета избие семейството ти, ква ли песен ша пееш....
Коментиран от #81
18:44 15.09.2025
75 Весо
До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Що си гладен циганин от Максуда.От къде да знаеш.
Коментиран от #82
18:44 15.09.2025
76 КУПЯНСК РУСКИ ЛИ Е
18:46 15.09.2025
77 Баш така е
18:46 15.09.2025
78 Я пъ тоа
18:48 15.09.2025
79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #67 от "Алоуууу, Медвечук":Ти пил ли с него бе ТПК? ДТЕМ прста
18:48 15.09.2025
80 Мирен гражданин
Коментиран от #83, #119
18:48 15.09.2025
81 Рублевка
До коментар #74 от "Стига бе":А ако укро ракета избие семейство в Донбас, те каква песен ще запеят?
Ако България подложи на ракетен и минометен обстрел Кърджали и Ердоган се намеси да защити населението, той ще бъде ли окупатор?
Коментиран от #90
18:49 15.09.2025
82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #75 от "Весо":Ап Дал, снимка от Москва искаш ли?
18:50 15.09.2025
83 Няма да разбереш
До коментар #80 от "Мирен гражданин":Лаят само за пропаганда за глупаците. Няма толкова луд да влезе в реална война с Русия.
Коментиран от #86, #126
18:50 15.09.2025
84 Извънредно ми е
Коментиран от #88
18:51 15.09.2025
85 Китай, КНДР и Иран
18:53 15.09.2025
86 То и за СССР
До коментар #83 от "Няма да разбереш":Така се говореше.......
Коментиран от #136
18:54 15.09.2025
87 az СВО Победа80
1. Капитулацията на Киев означава и капитулация на НАТО!
Коментиран от #94
18:54 15.09.2025
88 Рублевка
До коментар #84 от "Извънредно ми е":Медведката подари северния шелф на натовците. Той гори масло и му тракат сегментите. Руснаците го наричат айфон, не зная защо. Не го уважават.
Коментиран от #95
18:54 15.09.2025
90 Преди 2014 г....в Донбас
До коментар #81 от "Рублевка":Никой никого не избиваше. После дойдоха "зелените човечета" на Путин.
Коментиран от #98, #102
18:56 15.09.2025
91 Песков
18:56 15.09.2025
92 Меншевик
До коментар #8 от "Меншевик":Блажени са вярващите.
18:57 15.09.2025
93 Крали Марко
До коментар #55 от "България е НАТО.":Нали печете погачи да посрещате руснаците ..Сега е момента - на колене с погача в ръце ,отдалече да се вижда Червената петолъчка на задника и посрещате Руските дронове ...
Коментиран от #110
18:57 15.09.2025
94 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #87 от "az СВО Победа80":Тва да не ти в капитулацията на Варшавския договор...
Коментиран от #105
18:57 15.09.2025
95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #88 от "Рублевка":Като не знаеш, що коментираш? Марш на училище
Коментиран от #100
18:58 15.09.2025
96 Лиса
18:58 15.09.2025
98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #90 от "Преди 2014 г....в Донбас":После, почнаха да забраняват руския език
Коментиран от #101, #103
18:59 15.09.2025
99 С един
19:00 15.09.2025
100 Опааа
До коментар #95 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И тук некой са опитва да командва, като при СОЦА.
19:00 15.09.2025
101 Лъжец
До коментар #98 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И в момента свободно говорят руски !
19:01 15.09.2025
102 Рублевка
До коментар #90 от "Преди 2014 г....в Донбас":И ние сме страна със смесено население и нямаме никакъв интерес да се намесваме в конфликта и да участваме във военни съюзи. Неутралитет ни е спасението. Иначе ще ни натъпчат в северозападна България и столицата ще е Видин!
Коментиран от #107
19:01 15.09.2025
103 Преди 2014 г....в Донбас
До коментар #98 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Никой нищо не е забранявал.....дойдоха паравоенните на Путин и патакламата стана.
19:01 15.09.2025
104 Има разлика
19:01 15.09.2025
105 КЪДЕ СИ БЕ
До коментар #94 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":ОТХРАНЕН И ЗАЩИТЕН. И като се събудиш - гол и гладен.
Коментиран от #108
19:01 15.09.2025
106 Рютер
19:02 15.09.2025
107 Стига бе
До коментар #102 от "Рублевка":Украйна бе неутрална и Путин я...НАПАДНА...за България не ми се мисли кво щеше да стане...
19:03 15.09.2025
108 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #105 от "КЪДЕ СИ БЕ":Нито съм гол, нито гладен...не съди по себе си за другите....
Коментиран от #111
19:04 15.09.2025
109 Алоуууу, Медвечук
19:05 15.09.2025
110 Пала Марко
До коментар #93 от "Крали Марко":Марко Тотев ,явно с моя Марко отблизо трябва да се запознаеш,но внимай че е с бурен нрав .
Коментиран от #131
19:05 15.09.2025
111 СКЪСАН ЦЕНТАК
До коментар #108 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Си ти. И мисленето ти е като на жълтопаветен планктон.
Коментиран от #114
19:07 15.09.2025
112 Тоя
19:08 15.09.2025
113 ПОРОШЕНКО ЦИТАТ
УДРИ СЕГА ЯКО ПО КРИВИТЕ БАНДЕРСКИ ЧУТУРИ.
Коментиран от #117, #120
19:09 15.09.2025
114 Опаааа
До коментар #111 от "СКЪСАН ЦЕНТАК":Имаме си и критик в сайта......нещо като..цензор на лична основа.
19:09 15.09.2025
115 Руzkи , друг път
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Кога ще го вземете ?!🤭
19:09 15.09.2025
116 Тези
19:10 15.09.2025
117 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #113 от "ПОРОШЕНКО ЦИТАТ":Кой какво казва не е важно.....история не се гради с...говорене.
Коментиран от #118
19:10 15.09.2025
118 АНТИФАШИСТ
До коментар #117 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Скоро ще те денацифицират.
Коментиран от #122
19:11 15.09.2025
119 Последния Шоп
До коментар #80 от "Мирен гражданин":Всички високоточни оръжия ,които убиват руснаци в Украйна са Натовски,само че НАТО не води война с Русия ,защото това нали беше Специална Военна Операция...??? М????Значи,когато убиват руснаци е Война,а когато руснаците убиват Украинци е СВО...Когато украинците бранят Родината си са нацисти,а когато руските фашисти Окупират Украйна са Освободители....
19:11 15.09.2025
120 Стига
До коментар #113 от "ПОРОШЕНКО ЦИТАТ":Със...ЩЕ....нищо не става.
19:12 15.09.2025
121 Кой
19:12 15.09.2025
122 Ауууу
До коментар #118 от "АНТИФАШИСТ":Колко мъ уплаши
19:12 15.09.2025
123 Хахахаха
До коментар #36 от "Путинистче идиотче":Така е. Украйна в момента воюва със Северна Корея и Иран и Китай! Директно!
19:13 15.09.2025
124 az СВО Победа80
Оттам до Запорожие е 20км.
Коментиран от #127, #135
19:13 15.09.2025
125 Какво
19:14 15.09.2025
126 мдаааа
До коментар #83 от "Няма да разбереш":Тебе штинсложим ника - "Пропагандата " ...🤭🤫
19:14 15.09.2025
127 ГМО
До коментар #124 от "az СВО Победа80":През коя тръба?
19:14 15.09.2025
128 Рублевка
След няколко поколения никой няма да помни миналата цивилизация.
Тогава изпод земята ще се появят ТЕ. Правнуците на сегашния елит. Те са неизтребими. Имат подземни градове с всички удобства. Събрали са там технологиите и оръжията на нашето време. С технологиите и оръжията от миналото, те ще бъдат новите богове. И всичко ще започне отначало.
19:15 15.09.2025
129 Българин
19:16 15.09.2025
130 Какво става
19:16 15.09.2025
131 Крали Марко
До коментар #110 от "Пала Марко":Големи лафове,дребни стотинки и меки пиш$ки на килограм....Тъкмо някой руски дрон да те отърве от мъките !!!!
19:21 15.09.2025
132 БОЛШЕВИК
До коментар #50 от "Стига бе":От пасьола ни казаха да пишем, че суверенна Украина с признатите граници от ботокса през 2003г. била руско!
19:22 15.09.2025
133 А ГДЕ
19:23 15.09.2025
134 Накратко☝️
19:23 15.09.2025
135 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #124 от "az СВО Победа80":Пумиуярче днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
Благодаря за отговора!
Коментиран от #137
19:23 15.09.2025
136 Какво се говореше
До коментар #86 от "То и за СССР":Какво не разбра, че няма чак такъв глупак, че да вкара НАТО във реална война с Русия.
19:24 15.09.2025
137 Що се наричаш тъй
До коментар #135 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Комплекс ли е?
19:25 15.09.2025
138 Де тоз късмет!
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Русия ще отиде при СССР, а Путлер при Хитлер!
19:25 15.09.2025
139 Рублевка
19:25 15.09.2025
140 !!!?
19:25 15.09.2025