Медведев: Русия ще разглежда това като обявяване на война
  Тема: Украйна

Медведев: Русия ще разглежда това като обявяване на война

15 Септември, 2025 18:10 3 586 140

НАТО де факто е въвлечена в тази война, каза говорителят на Владимир Путин

Медведев: Русия ще разглежда това като обявяване на война - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че е очевидно, че НАТО воюва срещу Русия, като оказва пряка и непряка подкрепа на Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„НАТО де факто е въвлечена в тази война“, каза пред репортери Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент Владимир Путин. „НАТО оказва пряка и непряка подкрепа на режима в Киев. Може да се каже с абсолютна сигурност, че НАТО се бие срещу Русия", посочи той.

Още новини от Украйна

Междувременно бившият руски президент Дмитрий Медведев заяви, че ако силите на НАТО започнат да защитават украинското въздушно пространство, Русия ще разглежда този ход като обявяване на война, предаде ДПА.

„Реализирането на провокативната идея на Киев и други идиоти да създадат зона, забранена за полети, над Украйна, и да позволят на страните от НАТО да свалят нашите дронове, ще означава само едно: война на НАТО с Русия“, написа руският политик в своя канал в „Телеграм“.

След като миналата седмица руски дронове нарушиха полското въздушно пространство, НАТО разположи допълнителни изтребители по източната си граница. Това предизвика нова дискусия в Европа за разширяване на защитата към западната част на Украйна и за сваляне на руски дронове или ракети, които навлизат в тази зона.

От началото на войната през 2022 г. Украйна призовава за установяване на зона, забранена за полети, от страна на НАТО. Западните съюзници на Киев обаче досега се въздържат от такава стъпка, опасявайки се от пряка военна конфронтация с Москва, отбелязва Ройтерс.

Медведев, който понастоящем разполага със значителна власт в Русия като заместник-председател на Съвета за сигурност, също заплаши с ответни мерки, ако замразените в Европейския съюз руски държавни активи бъдат използвани за финансиране на Украйна като част от репарационен заем. Москва ще преследва отговорните държави и политици от ЕС „във всички възможни международни и национални съдилища – а в някои случаи и извън тях“, допълни той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 57 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БОЛШЕВИК

    75 56 Отговор
    Русия няма да се остави да бъде шантажирана от тия негодници и ще даде на всеки му заслуженото!

    Коментиран от #8, #13, #138

    18:13 15.09.2025

  • 2 Гощо

    48 33 Отговор
    Така бях свикнал да ме плашат с ядрена война в началото, че вече ми липсва! По хубав от руския мир няма - ядрена бомба за всички!

    Коментиран от #43

    18:13 15.09.2025

  • 3 Вашето Мнение

    52 20 Отговор
    Жинжъра само се пени и се надяма чичо дони да го пази. Тия лигльовци освен провокации като за колоездачи друго няма да направят.

    18:14 15.09.2025

  • 4 Сатана Z

    52 41 Отговор
    Война ще има и след няколко часа НАТО няма да го има във вида,в който се подвизаваше последните 70 год.

    18:14 15.09.2025

  • 5 Така е

    29 43 Отговор
    Скоро Зеленски ще приеме парада на Червения площад!

    Коментиран от #48

    18:14 15.09.2025

  • 6 Хохо Бохо

    36 12 Отговор
    Да се разбира, че това са думи на Путин и Русия, за нецензурни обиди Путин ползва Кадиров, за точно дефинирани намерения ползва Медведев

    18:15 15.09.2025

  • 7 И Киев е Руски

    42 18 Отговор
    Путин предупреди, че Кремъл може да конфискува „британски коронни бижута“, ако Великобритания подкрепи Украйна със замразени руски активи. Бившият руски президент Дмитрий Медведев обвини в социалните медии „британски крадци“, че са предали руски пари на „неонацисти

    Коментиран от #115

    18:15 15.09.2025

  • 8 Меншевик

    36 46 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Русия няма да бъде оставена да шантажира целия свят и скоро ще бъде поставена на мястото й!

    Коментиран от #41, #92

    18:16 15.09.2025

  • 9 руzко = боклук

    27 36 Отговор
    тоз боклук пак пиян

    Коментиран от #53

    18:17 15.09.2025

  • 10 Дика

    31 33 Отговор
    Плашат гаргите ватенките. Ами воювайте с Нато като така смятате, ама между Украйна и Нато разликата е доста голяма.

    Коментиран от #16

    18:18 15.09.2025

  • 11 БОЛШЕВИК

    38 23 Отговор
    Целта на западните мародери е да има голяма война и нестабилност, защото в мътните води се лови най-много риба!

    18:19 15.09.2025

  • 12 Мито

    28 25 Отговор
    "Това е война" каза Дмитрий и отпи поредната глътка водка.

    18:19 15.09.2025

  • 13 Завърнал се

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    И съответно ще си получи заслуженото. И много добре го знае.

    18:20 15.09.2025

  • 14 Браво !

    22 14 Отговор
    Искам да ги заболи фашагите....

    Коментиран от #33

    18:21 15.09.2025

  • 15 Д-р Фройдашки

    20 20 Отговор
    Нашите козяшки вувузели като видят статия с Медведев и ги обладава бяс и и халл. Катта 🎯 им почва бясно да пулсира .

    Коментиран от #20, #25

    18:21 15.09.2025

  • 16 БОЛШЕВИК

    26 21 Отговор

    До коментар #10 от "Дика":

    Руснаците и досега воюваха срещу НАТО само къде не беше обявено официално. И какво е НАТО? Сбирщина която воюва за пари, няма ли пари и облаги тая сбирщина се разбягва!

    Коментиран от #19

    18:22 15.09.2025

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 13 Отговор
    Зеля ще превземе Масква!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    18:23 15.09.2025

  • 18 Дориана

    23 17 Отговор
    Да , точно така е. Европейските лидери провокират по всякакъв начин война и конфронтация с Русия , защото са наясно, че Украйна губи войната. За това са готови да предизвикат Трета световна война и да въвлекат собствения си народ във война с Русия , но да не признаят поражението си на недалновидната политика, която водят , а тя ще доведе до разпад на ЕС и до унищожението на Европа.

    Коментиран от #21, #35, #59

    18:25 15.09.2025

  • 19 Путинистче идиотче

    19 17 Отговор

    До коментар #16 от "БОЛШЕВИК":

    Варшавския договор се разбяга....що ли

    Коментиран от #26

    18:25 15.09.2025

  • 20 А Кремълските Мекици

    15 17 Отговор

    До коментар #15 от "Д-р Фройдашки":

    Ги заболява кръста
    Да му се навеждат
    На Евреина Мендел
    Да му лъскат обувките .

    И нали знаеш какво им пулсира
    Там отзад .
    Онази кафява точица .
    Това им пулсира Бясно
    Бре Рублоидиот.

    Коментиран от #40

    18:25 15.09.2025

  • 21 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    16 20 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Избива мирни жени и деца. Нема да го жалят я.

    Коментиран от #27

    18:26 15.09.2025

  • 22 Така е но

    22 9 Отговор
    Болните мозъци на запад, докато не получат нещо по празните кратуни няма да се спрат.

    Коментиран от #29

    18:26 15.09.2025

  • 23 Ганя Путинофила

    15 13 Отговор
    Сега путин ще каже на рушляка , че е необходимо да се мобилизират още 2 милиона рушляка!

    18:26 15.09.2025

  • 24 АЛКО ДИМОН

    12 13 Отговор
    Пак ли е прекалил с водката ?

    18:27 15.09.2025

  • 25 Възрожденче кретенче

    12 12 Отговор

    До коментар #15 от "Д-р Фройдашки":

    Тоя Медведев скоро не а хвърлял атома.

    18:27 15.09.2025

  • 26 БОЛШЕВИК

    22 12 Отговор

    До коментар #19 от "Путинистче идиотче":

    Готов ли си да си дадеш живота за Урсула, Макарон, Шмерц и другите пудели и марионетки?

    Коментиран от #34, #54

    18:28 15.09.2025

  • 28 Медведев пак заплаши България!

    10 11 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати една Салма и щял да изтрепе сума ти путинофили!

    18:28 15.09.2025

  • 29 Натовско оръжие

    10 8 Отговор

    До коментар #22 от "Така е но":

    Громи Путин...засега руснаците получават нещо по сурата.

    18:28 15.09.2025

  • 30 Синчето на Соловьов

    6 5 Отговор

    До коментар #27 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Уби моя интимен приятел.....

    18:29 15.09.2025

  • 31 Хахахаха

    12 6 Отговор
    Ами то тогава, дефакто Северна Корея воюва с Украйна?

    Коментиран от #36

    18:29 15.09.2025

  • 32 Читател

    14 9 Отговор
    Хилави,недоразвити чиновници,най вече чиновнички,подвизаващи се в Брюксел,много внимавайте какво ломотите,внимавайте с действията си,да не кажете,че не съм ви предупредил.Какво ви говори баба ви Урсула,не й обръщайте внимание,тя не мисли с главния си мозък.

    18:29 15.09.2025

  • 33 Евреина Кобзон

    9 8 Отговор

    До коментар #14 от "Браво !":

    Да вече ги боли

    1 Милион Кабзончици
    Присъстващите на Концерта.

    Коментиран от #64, #71

    18:30 15.09.2025

  • 34 А ти готов ли си

    9 10 Отговор

    До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":

    Да направиш същото за путинягата.

    Коментиран от #42

    18:30 15.09.2025

  • 35 Руснаков

    11 9 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Не виждаш гредата в твоето око, виждаш треската в окото на ближния...Кой се навря в Украйна да убива и зграбва земи...украинците ли,,защо на бялото казваш черно...хоби ли ти е..

    Коментиран от #49

    18:30 15.09.2025

  • 36 Путинистче идиотче

    9 5 Отговор

    До коментар #31 от "Хахахаха":

    То май и Иран воюва с Украйна.

    Коментиран от #123

    18:31 15.09.2025

  • 37 малиии

    5 6 Отговор
    Като се почне с - "де факто " нема спиране ... 🤭😁 Абе , къде е Маша ?

    18:32 15.09.2025

  • 38 Възрожденче кретенче

    8 6 Отговор
    Както и да го разглежда Русия, лее се руска кръв не натовска....

    Коментиран от #51

    18:33 15.09.2025

  • 40 Екзорсиста

    4 6 Отговор

    До коментар #20 от "А Кремълските Мекици":

    Муци явно и твоята 🎯 халл Ка бясно пулсира ,хвани някой Екзорсист да натопи чушката 🌶️ в чушкопека ти и да те излекува от бесовете .

    18:33 15.09.2025

  • 41 Хохо Бохо

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Меншевик":

    Ами ако не шантажира? Това мислил ли си го? Ами ако говори сериозно, както до сега и изпълни намеренията си? Или според либерастията в Кремъл са същите празнодумни клоуни както в ЕС? Ама не са, имат оръжия, имат и топки да ги използват

    18:34 15.09.2025

  • 42 БОЛШЕВИК

    11 9 Отговор

    До коментар #34 от "А ти готов ли си":

    Руснаците се бият на своята си земя и за собственото им бъдеще, не са отишли на хиляди километри да сеят "демокрация"

    Коментиран от #50

    18:34 15.09.2025

  • 43 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гощо":

    До сега ядрена бомба е фърлял само Запада в лицето( задника) - Сащ

    18:34 15.09.2025

  • 44 България е НАТО.

    10 10 Отговор
    Квото и да разглежда Русия, нема да цепим басма на руските захватчици.

    Коментиран от #56, #97

    18:34 15.09.2025

  • 47 мдаааа

    6 1 Отговор
    И като се почне - БОЛШЕВИКИ , САТАНИ , ZETOVE ...

    18:35 15.09.2025

  • 48 Колко пъти вече

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    пак ли ще го приема?

    18:35 15.09.2025

  • 49 Пелтеков

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Руснаков":

    Пак си се отплеснал ,дядооо... наблюдавай фризера ,та да не умиришеш маалата ...

    18:36 15.09.2025

  • 50 Стига бе

    10 7 Отговор

    До коментар #42 от "БОЛШЕВИК":

    Коя земя е руска, че нещо не се разбра.....

    Коментиран от #132

    18:36 15.09.2025

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 6 Отговор

    До коментар #38 от "Възрожденче кретенче":

    НЕЗАВИСИМОСТА - БЕЗЦЕННА.
    Ти не го разбирал, щом мислиш че половете са повече от 2

    Коментиран от #58

    18:36 15.09.2025

  • 54 да питам

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "БОЛШЕВИК":

    А ти ? Для потйо ?!

    18:37 15.09.2025

  • 55 България е НАТО.

    7 5 Отговор
    Чакаме Путин да са тества с нас......нема да има прошка.

    Коментиран от #93

    18:37 15.09.2025

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 6 Отговор

    До коментар #44 от "България е НАТО.":

    Цар Борис знаеш ли защо не е пратил войски на Източния фронт?

    Коментиран от #60

    18:37 15.09.2025

  • 57 кърк

    8 9 Отговор
    Ау, ако страните от НАТО започнат да свалят НАШИТЕ дронове в УКРАЙНА ... Ами че какво правят ВАШИТЕ дронове в УКРАЙНА, една чужда държава, драги? СССР отдавна не съществува, а пък и вие си имате предостатъчно територия да пускате милиони дронове във ВАШЕТО небе.

    18:38 15.09.2025

  • 58 Синчето на Соловьов

    4 4 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Половете наистина са повече от 2.

    18:38 15.09.2025

  • 59 Дориана дориана

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    Има рима , Душо ...

    18:38 15.09.2025

  • 60 Дреме ми за Борис.

    6 6 Отговор

    До коментар #56 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Сега времената са други....

    Коментиран от #69

    18:39 15.09.2025

  • 62 Ба мама му

    5 4 Отговор
    Тоя скоро не е хвърлял атома

    18:40 15.09.2025

  • 63 Атина Палада

    8 7 Отговор
    4 лева за литър бензин в Донбас.После ме питат защо не заминавам за руският рай.

    Коментиран от #68

    18:40 15.09.2025

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 6 Отговор

    До коментар #33 от "Евреина Кобзон":

    А бандерите? Само 400 хил дезертьори. А убитите?

    18:40 15.09.2025

  • 65 Бен Вафлек

    8 6 Отговор
    Нарочно говорят така. По малко срамно е да загубят от НАТО, отколкото от Украйна.

    18:40 15.09.2025

  • 66 Бисмарк

    8 8 Отговор
    "Руснаците винаги се връщат за парите си!"

    Коментиран от #72

    18:40 15.09.2025

  • 67 Алоуууу, Медвечук

    6 5 Отговор
    Водката не прощава.....

    Коментиран от #79

    18:41 15.09.2025

  • 68 Бензин нема

    7 3 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    И в Москве.....бил с купони....

    Коментиран от #70

    18:42 15.09.2025

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 4 Отговор

    До коментар #60 от "Дреме ми за Борис.":

    Кое е друго? Половете ли са повече?Анкетирай близките си, колен човека са готови да се бият с руснаците?

    Коментиран от #74

    18:42 15.09.2025

  • 70 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #68 от "Бензин нема":

    Хахахахахах, аз що не знам?

    Коментиран от #75

    18:43 15.09.2025

  • 71 Димитринчо

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Евреина Кобзон":

    Повечко са.

    18:43 15.09.2025

  • 72 Кой а тоя Бисмарк

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Бисмарк":

    Канцлер отпреди сто години.....

    18:43 15.09.2025

  • 73 Мн. приказки на пазара

    3 7 Отговор
    Москва ще преследва отговорните държави и политици от ЕС „във всички възможни международни и национални съдилища – а в някои случаи и извън тях“

    Със съдилища няма да ги уплашите. С мерки извън съдилищата резултатите са 100%. Награда от милион долара например. За $300 милиарда трябва и удар с ядрено оръжие да бъде нанесен. САЩ така щяха да направят.

    18:43 15.09.2025

  • 74 Стига бе

    8 1 Отговор

    До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ако руска ракета избие семейството ти, ква ли песен ша пееш....

    Коментиран от #81

    18:44 15.09.2025

  • 75 Весо

    6 5 Отговор

    До коментар #70 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Що си гладен циганин от Максуда.От къде да знаеш.

    Коментиран от #82

    18:44 15.09.2025

  • 76 КУПЯНСК РУСКИ ЛИ Е

    3 0 Отговор
    И него ли са превзели руснаците.

    18:46 15.09.2025

  • 77 Баш така е

    3 1 Отговор
    Ако сега не е явна война, тогава ще е явна.

    18:46 15.09.2025

  • 78 Я пъ тоа

    4 2 Отговор
    Не е изтрезнявал скоро

    18:48 15.09.2025

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #67 от "Алоуууу, Медвечук":

    Ти пил ли с него бе ТПК? ДТЕМ прста

    18:48 15.09.2025

  • 80 Мирен гражданин

    5 2 Отговор
    Скоро ще разберете в действителност, какво е НАТО да воюва срещу Русия!

    Коментиран от #83, #119

    18:48 15.09.2025

  • 81 Рублевка

    4 4 Отговор

    До коментар #74 от "Стига бе":

    А ако укро ракета избие семейство в Донбас, те каква песен ще запеят?
    Ако България подложи на ракетен и минометен обстрел Кърджали и Ердоган се намеси да защити населението, той ще бъде ли окупатор?

    Коментиран от #90

    18:49 15.09.2025

  • 82 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #75 от "Весо":

    Ап Дал, снимка от Москва искаш ли?

    18:50 15.09.2025

  • 83 Няма да разбереш

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "Мирен гражданин":

    Лаят само за пропаганда за глупаците. Няма толкова луд да влезе в реална война с Русия.

    Коментиран от #86, #126

    18:50 15.09.2025

  • 84 Извънредно ми е

    6 0 Отговор
    И хаймарсите бяха обявяване на война, и танковете бяха обявяване на война, и F16 бяха обявяване на война, а накрая го поеха заедно с макарите. Пискането на Медведката показва колко за уплашени и в безизходица.

    Коментиран от #88

    18:51 15.09.2025

  • 85 Китай, КНДР и Иран

    6 1 Отговор
    са де факто въвлечени в тази война и следователно воюват с НАТО

    18:53 15.09.2025

  • 86 То и за СССР

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Няма да разбереш":

    Така се говореше.......

    Коментиран от #136

    18:54 15.09.2025

  • 87 az СВО Победа80

    3 3 Отговор
    Накратко:

    1. Капитулацията на Киев означава и капитулация на НАТО!

    Коментиран от #94

    18:54 15.09.2025

  • 88 Рублевка

    4 1 Отговор

    До коментар #84 от "Извънредно ми е":

    Медведката подари северния шелф на натовците. Той гори масло и му тракат сегментите. Руснаците го наричат айфон, не зная защо. Не го уважават.

    Коментиран от #95

    18:54 15.09.2025

  • 90 Преди 2014 г....в Донбас

    6 3 Отговор

    До коментар #81 от "Рублевка":

    Никой никого не избиваше. После дойдоха "зелените човечета" на Путин.

    Коментиран от #98, #102

    18:56 15.09.2025

  • 91 Песков

    3 1 Отговор
    и Медведев да се разберат !Много се разминават !

    18:56 15.09.2025

  • 92 Меншевик

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Меншевик":

    Блажени са вярващите.

    18:57 15.09.2025

  • 93 Крали Марко

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "България е НАТО.":

    Нали печете погачи да посрещате руснаците ..Сега е момента - на колене с погача в ръце ,отдалече да се вижда Червената петолъчка на задника и посрещате Руските дронове ...

    Коментиран от #110

    18:57 15.09.2025

  • 94 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    3 2 Отговор

    До коментар #87 от "az СВО Победа80":

    Тва да не ти в капитулацията на Варшавския договор...

    Коментиран от #105

    18:57 15.09.2025

  • 95 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 4 Отговор

    До коментар #88 от "Рублевка":

    Като не знаеш, що коментираш? Марш на училище

    Коментиран от #100

    18:58 15.09.2025

  • 96 Лиса

    2 0 Отговор
    Праскова къде е ?

    18:58 15.09.2025

  • 98 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 3 Отговор

    До коментар #90 от "Преди 2014 г....в Донбас":

    После, почнаха да забраняват руския език

    Коментиран от #101, #103

    18:59 15.09.2025

  • 99 С един

    4 1 Отговор
    Циркон и половин Орешник,плашат гаргите !

    19:00 15.09.2025

  • 100 Опааа

    3 1 Отговор

    До коментар #95 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И тук некой са опитва да командва, като при СОЦА.

    19:00 15.09.2025

  • 101 Лъжец

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И в момента свободно говорят руски !

    19:01 15.09.2025

  • 102 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #90 от "Преди 2014 г....в Донбас":

    И ние сме страна със смесено население и нямаме никакъв интерес да се намесваме в конфликта и да участваме във военни съюзи. Неутралитет ни е спасението. Иначе ще ни натъпчат в северозападна България и столицата ще е Видин!

    Коментиран от #107

    19:01 15.09.2025

  • 103 Преди 2014 г....в Донбас

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Никой нищо не е забранявал.....дойдоха паравоенните на Путин и патакламата стана.

    19:01 15.09.2025

  • 104 Има разлика

    3 4 Отговор
    между конвенционалната война с Украйна и една пълномощна ядрена война. А в нея няма жалост. При ядрената война Русия, Китай, Северна Корея имат тотално превъзходство. Например - един гигантски ядрен взрив в Северна Атлантика ще създаде огромно цунами, което ще помете северната част на Щатите и почти цяла Западнна Европа; второ -западната част на Щатите е много уязвима вследствие вулкана Йелоустоун.

    19:01 15.09.2025

  • 105 КЪДЕ СИ БЕ

    6 2 Отговор

    До коментар #94 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    ОТХРАНЕН И ЗАЩИТЕН. И като се събудиш - гол и гладен.

    Коментиран от #108

    19:01 15.09.2025

  • 106 Рютер

    3 0 Отговор
    Имате право да разглеждате !

    19:02 15.09.2025

  • 107 Стига бе

    3 3 Отговор

    До коментар #102 от "Рублевка":

    Украйна бе неутрална и Путин я...НАПАДНА...за България не ми се мисли кво щеше да стане...

    19:03 15.09.2025

  • 108 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    2 4 Отговор

    До коментар #105 от "КЪДЕ СИ БЕ":

    Нито съм гол, нито гладен...не съди по себе си за другите....

    Коментиран от #111

    19:04 15.09.2025

  • 109 Алоуууу, Медвечук

    3 1 Отговор
    Скоро не си хвърлял атома

    19:05 15.09.2025

  • 110 Пала Марко

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "Крали Марко":

    Марко Тотев ,явно с моя Марко отблизо трябва да се запознаеш,но внимай че е с бурен нрав .

    Коментиран от #131

    19:05 15.09.2025

  • 111 СКЪСАН ЦЕНТАК

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Си ти. И мисленето ти е като на жълтопаветен планктон.

    Коментиран от #114

    19:07 15.09.2025

  • 112 Тоя

    2 1 Отговор
    Тоя клоун постоянно произвежда глупотевини. Тъпни па руски.

    19:08 15.09.2025

  • 113 ПОРОШЕНКО ЦИТАТ

    2 1 Отговор
    " Нашите деца са в училище , и децата в Донбас ще седят в мазетата ! "
    УДРИ СЕГА ЯКО ПО КРИВИТЕ БАНДЕРСКИ ЧУТУРИ.

    Коментиран от #117, #120

    19:09 15.09.2025

  • 114 Опаааа

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "СКЪСАН ЦЕНТАК":

    Имаме си и критик в сайта......нещо като..цензор на лична основа.

    19:09 15.09.2025

  • 115 Руzkи , друг път

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Кога ще го вземете ?!🤭

    19:09 15.09.2025

  • 116 Тези

    0 0 Отговор
    така изравниха три години и половина !

    19:10 15.09.2025

  • 117 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "ПОРОШЕНКО ЦИТАТ":

    Кой какво казва не е важно.....история не се гради с...говорене.

    Коментиран от #118

    19:10 15.09.2025

  • 118 АНТИФАШИСТ

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Скоро ще те денацифицират.

    Коментиран от #122

    19:11 15.09.2025

  • 119 Последния Шоп

    3 1 Отговор

    До коментар #80 от "Мирен гражданин":

    Всички високоточни оръжия ,които убиват руснаци в Украйна са Натовски,само че НАТО не води война с Русия ,защото това нали беше Специална Военна Операция...??? М????Значи,когато убиват руснаци е Война,а когато руснаците убиват Украинци е СВО...Когато украинците бранят Родината си са нацисти,а когато руските фашисти Окупират Украйна са Освободители....

    19:11 15.09.2025

  • 120 Стига

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "ПОРОШЕНКО ЦИТАТ":

    Със...ЩЕ....нищо не става.

    19:12 15.09.2025

  • 121 Кой

    0 1 Отговор
    се интересува от пиянски бръщолевици!

    19:12 15.09.2025

  • 122 Ауууу

    0 1 Отговор

    До коментар #118 от "АНТИФАШИСТ":

    Колко мъ уплаши

    19:12 15.09.2025

  • 123 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Путинистче идиотче":

    Така е. Украйна в момента воюва със Северна Корея и Иран и Китай! Директно!

    19:13 15.09.2025

  • 124 az СВО Победа80

    2 8 Отговор
    Руснаците влязоха в гр. Степногорск във временно окупираната от Киев Запорожка област на РФ.

    Оттам до Запорожие е 20км.

    Коментиран от #127, #135

    19:13 15.09.2025

  • 125 Какво

    1 3 Отговор
    правят американски военни в Беларус ?

    19:14 15.09.2025

  • 126 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Няма да разбереш":

    Тебе штинсложим ника - "Пропагандата " ...🤭🤫

    19:14 15.09.2025

  • 127 ГМО

    0 0 Отговор

    До коментар #124 от "az СВО Победа80":

    През коя тръба?

    19:14 15.09.2025

  • 128 Рублевка

    1 3 Отговор
    Ядрената война ще върне човечеството в средновековието. Всички градове над половин милион ще бъдат унищожени. От пожарите ще настъпи зима. Ще измрат растенията и животните. От глад и болести ще измре почти цялото население на земята. Оцелелите ще се обединяват в банди и ще воюват помежду си.
    След няколко поколения никой няма да помни миналата цивилизация.
    Тогава изпод земята ще се появят ТЕ. Правнуците на сегашния елит. Те са неизтребими. Имат подземни градове с всички удобства. Събрали са там технологиите и оръжията на нашето време. С технологиите и оръжията от миналото, те ще бъдат новите богове. И всичко ще започне отначало.

    19:15 15.09.2025

  • 129 Българин

    1 4 Отговор
    Русия да обявява война на България най-после и да измита гербавата к 0чина!!!

    19:16 15.09.2025

  • 130 Какво става

    3 1 Отговор
    ако мужиците,като Пригожин тръгнат към Москва ?

    19:16 15.09.2025

  • 131 Крали Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #110 от "Пала Марко":

    Големи лафове,дребни стотинки и меки пиш$ки на килограм....Тъкмо някой руски дрон да те отърве от мъките !!!!

    19:21 15.09.2025

  • 132 БОЛШЕВИК

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Стига бе":

    От пасьола ни казаха да пишем, че суверенна Украина с признатите граници от ботокса през 2003г. била руско!

    19:22 15.09.2025

  • 133 А ГДЕ

    1 1 Отговор
    Кая Калас?

    19:23 15.09.2025

  • 134 Накратко☝️

    8 1 Отговор
    Рашистите в Кремъл напълниха пaмперсите .🤣

    19:23 15.09.2025

  • 135 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    7 0 Отговор

    До коментар #124 от "az СВО Победа80":

    Пумиуярче днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?
    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #137

    19:23 15.09.2025

  • 136 Какво се говореше

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "То и за СССР":

    Какво не разбра, че няма чак такъв глупак, че да вкара НАТО във реална война с Русия.

    19:24 15.09.2025

  • 137 Що се наричаш тъй

    0 0 Отговор

    До коментар #135 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Комплекс ли е?

    19:25 15.09.2025

  • 138 Де тоз късмет!

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Русия ще отиде при СССР, а Путлер при Хитлер!

    19:25 15.09.2025

  • 139 Рублевка

    0 3 Отговор
    На Путин му построиха подземен град в сърцето на Сибир. За американските президенти също има построен подземен град в Денвър. За европейските елити в планините на Швейцария. За боко и шиши в метрото. За бедните БГ демократи в Монголия, не зная как ще се доберат там ако е война.

    19:25 15.09.2025

  • 140 !!!?

    4 0 Отговор
    Армагедончик защо само се оплаква...тази матра, че воюва с НАТО я повтаря още от началото на варварската война в Украйна, но няма спомени заради перманентния си алкохолен делириум !!!?

    19:25 15.09.2025

